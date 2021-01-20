budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?
Тільки по суті, без схилу в бік.
В тому рахунку й к підрахую повідомленнь.
1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші
2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послуги
Якщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.
А тепер по суті
Мені по барабану хто ти і як живеш
Просто до тебе не може ніяк дійти
Двірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...
Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачати
Людина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.
1. Ти знову грубо по шнобелівькі помилився в абетці.
Тому що не розумієш навіть Рікардо.
Абетку ще з тих часів.
Обмін-то обмін от тільки при ньому визначається ціна.
2. Ціна при ринковому обміні -- визначаться НЕ ПОТРІБНІСТЮ, як ти видаєш за низьким рівнем знань, а співвідношенням попиту-пропонування.
Потребительная (потребова мабуть) же вартість - це не ціна. Не ціна, а вартостість.
Держава саме купує послугу у військових по ціні!!!, виходячи з ринкових міркувань, а не потреби.
Саме тому ти -- мільенер, а той, що заключив з державою контракт - ні. Тому, що держава купила (бу-га-га, а ти мелеш про мораль)) послугу військового. Як на ринку кавун))
От тільки ті, хто справжні військові, погоджуються служити (і служити, як треба), незважаючи на оману збоку держави, по виконанню її зобов'язань.
Визначення же потреби заміняється особливою повагою та тещо. Що співають на телебаченні))
3. Де. Я. Нав'язую щось.???
Я висловлюю свою думку.
Спираючись не на свої думки зі стелі, а на думки фахівців.
Та ще тикаю тебе в аксіоми та абетку, навіть шкільну програму.
Це до тебе ніяк не дойде, що саме ти вказуєш тут хто має право, а хто не має право.
Зі стелі, по своїй хотелке.
Ти знову збрехав про нуль в економіці.
І на цьому будуєш.
Людина, яка вивчила хоча б абетку економіки, хоч сама, хоч на курсах, хоч в закладі -- вже не нуль. Незалежно від того, * спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.* Чи не спробувала.
Ти вигадав-збрехав умову. Як завжди...
Ще зрозумій, що тут не майданчик рад, як покращити своє особисте життя, а вільне обговорення в більшості не особистих питань.
Лікуй комплекси.
Та покажи де я вчив кого, як заробляти гроші.
До речі, тобі так по барабану хто я і як живу, що ти постійно переходиш до цього питання((
Спробуй щоб це було дійсно, а не бла-бла.
Зи.
Для фахівця економіки абетка:
За понятиями стоимости, потребительной стоимости, пользы, меновой стоимости и цены стоит большая история экономической и философской мысли. Смысл данных понятий развивался от Аристотеля до Адама Смита и Давида Рикардо. Смит признавал, что товары могут содержать меновую стоимость, но при этом могут не содержать потребительной стоимости, как бриллианты, когда товар с очень высокой потребительной стоимостью может содержать очень низкую меновую стоимость, как вода.
Зпробуй осилити думку Сміта, та зрозуміти, що держслужбовці, як вода...
Тому що ринкова економіка.
Тому твої зрівняння в грошах дурня в кубі.