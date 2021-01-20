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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:37
detroytred написав:budivelnik
Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?
Тільки по суті, без схилу в бік.
В тому рахунку й к підрахую повідомленнь.
1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші
2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послуги
Якщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.
А тепер по суті
Мені по барабану хто ти і як живеш
Просто до тебе не може ніяк дійти
Двірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...
Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачати
Людина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:53
andrijk777 написав: bevzaalex написав:
Тож Порох, при всій моїй симпатії, нажаль поповнив ряди дрібних автохтонних політиків, і на повагу, довіру і велич не заслуговує, як представник влади.
На велич звичайно не заслуговує.
Але позитивне що він зробив, окрім "мови, віри і армії", це назначив прем'єрами дуже потужних і професійних людей - Яценюка і Гройсмана.
Так, беззаперечно, Петро гарний фахівець у рекрутінгу, на відміну від діючої наразі шмарклі, та й пани амбітні під указ трапилися, довго шукати не довелось, самі намалювались.
пс. розумію, що це зайва і нікому непотрібна інфа, але відповів, щоб не вважали мене за невихованого, коли звертаються)
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Сер 20 січ, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00
detroytred написав:
Вкладчик1234
Доповнення - в стрічці *сопутствующим ущербом" вони називають втрати не тільки серед мирного населення, але й свої.
Калькулятор...
Загинуло двоє, вивели з бою всю групу.
Але на втрати мільйонів американців заради всього світу головний герой чомусь)) не погодився.
Ця тема не розкрита...
Але -- "Харп можешь гордиться"
Да, окошки Овертона в альтернативную реальность приоткрывают и поощряют, в то время как
Well, no. “A Gray State” quickly becomes a very different film. The director we’ve watched is named David Crowley, and he was actually shooting footage for a trailer of a feature he intended to make titled “Gray State.” Envisioning a terrifying future where government armies crack down on the U.S. and are resisted only by scattered partisans, the trailer was a great success on social media, making Crowley a celebrity to Libertarians and Tea Partiers and helping him crowd-fund a screenplay. But the feature never got made. Instead, police who found a horror scene at Crowley’s Minneapolis home in January 2015, determined that he had killed his wife and five-year-old daughter before turning the gun on himself.
а вот и сам трэйлер
так и неснятого фильма, ибо правда и трезвый взгляд не положено к общему употреблению, ибо некто считает вредным для общего употребления внутрь
Вкладчик, Ваши замечания о "реформе" образования тоже где-то рядом, видать в следующих сериях предполагались...
Предположу что
образованным и дипломированным специалистам тоже не положено на фритюрах и вильных кассах стоять и стесняться, таким образом движение таксказать навстречу) пожеланиям трудящихся,
чтоб в рынок вписались и не комплексовпли
пс. нетфликс оперативно почистил все следы несостоявшегося шедевра, там видать тоже рептоуши торчат.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:22
budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
Ти краше поясни, як ти допетрив до такої дурні в кубі, як порівнювати успіх підприємців і військових в особистому збагаченні?
Тільки по суті, без схилу в бік.
В тому рахунку й к підрахую повідомленнь.
1 У світі є практично єдина універсальна одиниця обміну - назва їй гроші
2 Грошима визначається потрібність тої чи іншої послуги
Якщо тобі по твоїм словам платили мало коли ти працював і твоя пенсія зараз вища від пенсії двірника, але не позволяє зїздити на відпочинок навіть в Турцію раз в рік - значить як працював так і живеш.
А тепер по суті
Мені по барабану хто ти і як живеш
Просто до тебе не може ніяк дійти
Двірник не може навязувати своє бачення на економічному форумі...
Бюджетник не має право вчити комерційника як заробляти гроші...по тій простій причині що все життя він вчився тільки їх витрачати
Людина яка нуль в економіці, не має право пропонувати прочитати ту чи іншу книжку. якщо перед цим не спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.
1. Ти знову грубо по шнобелівькі помилився в абетці.
Тому що не розумієш навіть Рікардо.
Абетку ще з тих часів.
Обмін-то обмін от тільки при ньому визначається ціна.
2. Ціна при ринковому обміні -- визначаться НЕ ПОТРІБНІСТЮ, як ти видаєш за низьким рівнем знань, а співвідношенням попиту-пропонування.
Потребительная (потребова мабуть) же вартість - це не ціна. Не ціна, а вартостість.
Держава саме купує послугу у військових по ціні!!!, виходячи з ринкових міркувань, а не потреби.
Саме тому ти -- мільенер, а той, що заключив з державою контракт - ні. Тому, що держава купила (бу-га-га, а ти мелеш про мораль)) послугу військового. Як на ринку кавун))
От тільки ті, хто справжні військові, погоджуються служити (і служити, як треба), незважаючи на оману збоку держави, по виконанню її зобов'язань.
Визначення же потреби заміняється особливою повагою та тещо. Що співають на телебаченні))
3. Де. Я. Нав'язую щось.???
Я висловлюю свою думку.
Спираючись не на свої думки зі стелі, а на думки фахівців.
Та ще тикаю тебе в аксіоми та абетку, навіть шкільну програму.
Це до тебе ніяк не дойде, що саме ти вказуєш тут хто має право, а хто не має право.
Зі стелі, по своїй хотелке.
Ти знову збрехав про нуль в економіці.
І на цьому будуєш.
Людина, яка вивчила хоча б абетку економіки, хоч сама, хоч на курсах, хоч в закладі -- вже не нуль. Незалежно від того, * спробувала з допомогою прочитаного покращити своє життя хоч трохи вище ніж йому платили з Бюджету.* Чи не спробувала.
Ти вигадав-збрехав умову. Як завжди...
Ще зрозумій, що тут не майданчик рад, як покращити своє особисте життя, а вільне обговорення в більшості не особистих питань.
Лікуй комплекси.
Та покажи де я вчив кого, як заробляти гроші.
До речі, тобі так по барабану хто я і як живу, що ти постійно переходиш до цього питання((
Спробуй щоб це було дійсно, а не бла-бла.
Зи.
Для фахівця економіки абетка:
За понятиями стоимости, потребительной стоимости, пользы, меновой стоимости и цены стоит большая история экономической и философской мысли. Смысл данных понятий развивался от Аристотеля до Адама Смита и Давида Рикардо. Смит признавал, что товары могут содержать меновую стоимость, но при этом могут не содержать потребительной стоимости, как бриллианты, когда товар с очень высокой потребительной стоимостью может содержать очень низкую меновую стоимость, как вода.
Зпробуй осилити думку Сміта, та зрозуміти, що держслужбовці, як вода...
Тому що ринкова економіка.
Тому твої зрівняння в грошах дурня в кубі.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 00:30
pesikot написав:detroytred
даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.
И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.
Не исключаю, что под несколькими
Тот "красномордый":
1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем
2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.
И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем
3) рассуждения совершенно другиеunicdima
или сколько там вас, ты спалился
особенно, вчерашним постом
Хто знає, про що це він?
Бо я щось не в темі за цю параною.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:32
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:35
unicdima написав: pesikot написав:detroytred
даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.
И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.
Не исключаю, что под несколькими
Тот "красномордый":
1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем
2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.
И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем
3) рассуждения совершенно другиеunicdima
или сколько там вас, ты спалился
особенно, вчерашним постом
Хто знає, про що це він?
Бо я щось не в темі за цю параною.
Що тут пояснювати -- песікот бреше, що під моїм ніком почала писати інша людина, а також брехливо пов'язує вас зі мною та ще купою дописувачів під цими ніками.
На моє прохання грошима відповісти за цю свою нахабну брехню (якщо він бреше, то 2 куе з нього, якщо я брехливо його звинувачую в цьому, то я йому. При цьому я сам до нього приїду. Зустрічаємося в обласному його СБУ,перевіряємо. За потреби прямуємо ще й до Києва за інформацією від модераторів форуму), злився, як ...
Відмовчується. Пише і буде строчити, як нічого не було -
збрехав на особисту адресу, так збрехав, а відповісти за свою цю брехню зась.
Зате верещить про брехню та відповідальність, як кіт під час...
Вибачився б або довів свої образливі негативні твердження запропонованою перевіркою (ще б заробив трохи, якщо правий) -- і все.
Але ці бухгалтери, будівельники обирають свій ... варіант -- відморозитись та злитись. І що головне - продовжити далі так само брехати.
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