Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:detroytred Так Корчинський просто по людськи гнусний тип . Незважаючи на його політичні позиції - він шкоди Україні робить набагато більше будь-якого "русскоязычного" ... Не знаю реально - за чий рахунок він живе - але по-любому моральні якості у нього - просто на дні ...
detroytred написав:Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить. Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України.
Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?