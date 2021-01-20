Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:detroytred Так Корчинський просто по людськи гнусний тип . Незважаючи на його політичні позиції - він шкоди Україні робить набагато більше будь-якого "русскоязычного" ... Не знаю реально - за чий рахунок він живе - але по-любому моральні якості у нього - просто на дні ...
detroytred написав:Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить. Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України.
Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?
andrijk777 написав::D А чим дача Путіна в Криму зашкодила б Україні в 2005 році? Шукаєш зраду на рівному місці.
Просто кремлівський лозунг «хто завгодно тільки не ПО» після всіх виборів продовжує бути актуальним. Та й не можуть же путінята до мертведчуків, рабіновічей та шаріїв примахуватись, навіть прорахунки зелених стараються обходити стороною у своїх коментарях.
Schmit написав:Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить. Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України.
Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"? [/quote] Нема такого бажання. В мене обгрунтування наявності цих причин і мети полягає - від зворотнього. Що Україна ну уж ніяк не виплачує ці пенсії для озвученого автором.
Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло. З яких причин вони це міркували. Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко.
На мою думку -- мета втримати хоч якусь остаточну лояльність до України мешканців окупованих територій перевищила в балансі негативні явища, які були згадані автором. Може ще є і юридичні обов'язки стосовно цієї території, яку сам окупант не визнає що окупував.
На 100% правильно - "политически". Обойдя все острые углы, как по РФ так и по Украине. Открыто заявление, что оккупированную часть Украины РФией нужно освобождать. И это прямая вина Гаранта(верховного г***) в происходящем.
О имениях Х..ла - да это "семечки", чего стоит только законченное строительство комплекса "Межгорье" на Урале.
В то же время все "забыли" о .. начиная с "обкомовских дач"? В Никольском на Днепре я был последний раз в... по моему в 90м. Как раз начиналось его потрошение с Москвы. Или хотите рассказать, что даже "Янелох" не имел недвижимости в Крыму? ............................ Прямая речь Корчинского звучит: - А за чей счёт банкет? Когда 50% Украины в прямом смысле слова в разрухе? Не менее 70% населения голодает(за чертой бедности). и т.д..
"Навальный" - "никто" и зовут его "никак". Это ставка "чужая", и только с целью отвлечения внимания, от реальных событий.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 21 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло. З яких причин вони це міркували. Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко.
Тому що вони є громадянами України і, периодично, проходять ідентифікацію на підконтрольній території. Теоретично, частину з них, можна було б позбавити громадянства, якщо вони отримали російські паспорти. Але, за звичай, громадянства позбаляють добровільно, примусово дуже рідко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Голова ОБСЄ пояснила, чому не може назвати конфлікт на Донбасі «війною Росії проти України» «Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, бо я є головою в ОБСЄ, а це – консенсусна організація, яка потребує згоди 57 країн… Це також означає, що я, як очільник організації, не можу вийти за спільну позицію і маю використовувати спільну лексику. Це непросто, і часом виникають ситуації, коли мої заяви як голови ОБСЄ відрізняються від того, що я говорю, виступаючи як міністр закордонних справ Швеції, держави-члена ЄС. Але такою є реальність ОБСЄ – найбільшої безпекової організації у світі», – заявила Анн Лінде.
Вона також виступила проти відновлення українського контролю над окремими районами Донецької та Луганської областей за тим зразком, який восени 2020 року показав Азербайджан у Нагірному Карабасі. -------------------------------------- Отакі вони гейропейці. Я давно кажу, що треба гнати звідси всі ці ОБСЄ, це лише витрачання великих грошей та заморожування конфлікту. Так само нічого Україні робити в ПАРЄ та ООН.
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Schmit * Просто кремлівський лозунг «хто завгодно тільки не ПО» після всіх виборів продовжує бути актуальним.*. (с)
Не згоден. Даний лозунг від кремля втратив свою актуальність. Тому що його суть була не в тому, що всі інші кандидати самі по собі влаштовують кремль, а в іншому. Кремь сподівався, що при будь-якому іншому переможці в Україні почнеться хаос (см. як це пояснив своїм росіянам Венедиктов).
Але цього не відбулося навіть при переможці артисті!
Ви ж подаєте цей лозунг з позиції, що всі, зокрема Петра, лояльні до агресора. Ще й прихильники цього лозунга тільки путінята, проросійські та тещо. Нагадаю, що не за Порошенко проголосували майже половина ЗСУ в частинах зони АТО. Путінята, проросійські?))
21.01.2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина. Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).
Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.
Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной.
20.01.2021
Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.
Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.
Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.
Украина стала токсичной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
21.01.2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина. Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).
Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.
Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной.
20.01.2021
Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.
Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.
Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.
Украина стала токсичной.
Скоріше не токсичною, а все більш яскраво встановлюється зі своєю функцією (функціями) в глобалізованому світі.
Зерно та тещо. А також підтримка від Штатів на оборону, якщо не помиляюсь, планується в 700 млн. Гадаю, що ще щось нададуть по лініям співпраці.