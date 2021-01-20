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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7009701070117012> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 21 січ, 2021 12:47 Puente написав: detroytred

Так Корчинський просто по людськи гнусний тип . Незважаючи на його політичні позиції - він шкоди Україні робить набагато більше будь-якого "русскоязычного" ...

Не знаю реально - за чий рахунок він живе - але по-любому моральні якості у нього - просто на дні ... Так Корчинський просто по людськи гнусний тип . Незважаючи на його політичні позиції - він шкоди Україні робить набагато більше будь-якого "русскоязычного" ...Не знаю реально - за чий рахунок він живе - але по-любому моральні якості у нього - просто на дні ...

Отож. Хитріший китайців))



Оцей хоч визиває повагу своєю ідейністю та відданістю справі.

Може й помиляюсь, так як особливо за ним не слідкую.

https://m.youtube.com/watch?v=rHC5QUb73yc Отож. Хитріший китайців))Оцей хоч визиває повагу своєю ідейністю та відданістю справі.Може й помиляюсь, так як особливо за ним не слідкую. detroytred

Повідомлень: 23689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 12:56 Вкладчик1234 написав:

А чим дача Путіна в Криму зашкодила б Україні в 2005 році? Шукаєш зраду на рівному місці. А чим дача Путіна в Криму зашкодила б Україні в 2005 році? Шукаєш зраду на рівному місці. andrijk777

Повідомлень: 2795 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 13:18 detroytred написав: Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить.

Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України. Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить.Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України.

Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?



andrijk777 написав: :D А чим дача Путіна в Криму зашкодила б Україні в 2005 році? Шукаєш зраду на рівному місці. :D А чим дача Путіна в Криму зашкодила б Україні в 2005 році? Шукаєш зраду на рівному місці.

Просто кремлівський лозунг «хто завгодно тільки не ПО» після всіх виборів продовжує бути актуальним. Та й не можуть же путінята до мертведчуків, рабіновічей та шаріїв примахуватись, навіть прорахунки зелених стараються обходити стороною у своїх коментарях. Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?Просто кремлівський лозунг «хто завгодно тільки не ПО» після всіх виборів продовжує бути актуальним. Та й не можуть же путінята до мертведчуків, рабіновічей та шаріїв примахуватись, навіть прорахунки зелених стараються обходити стороною у своїх коментарях. Schmit

Повідомлень: 1925 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:07 Schmit написав: Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить.

Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України. Але світ складніший. Точніше до складнішого мова навіть не доходить.Тут хоча б елементарне треба було зробити автору, якщо він взявся оцінювати результат виплат пенсій, -- показати всі причини та мету даної дії України.

Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?

[/quote]

Нема такого бажання.

В мене обгрунтування наявності цих причин і мети полягає - від зворотнього.

Що Україна ну уж ніяк не виплачує ці пенсії для озвученого автором.



Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло.

З яких причин вони це міркували.

Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко.



На мою думку -- мета втримати хоч якусь остаточну лояльність до України мешканців окупованих територій перевищила в балансі негативні явища, які були згадані автором.

Може ще є і юридичні обов'язки стосовно цієї території, яку сам окупант не визнає що окупував. Може виправите автора та покажете "всі причини та мету даної дії України"?[/quote]Нема такого бажання.В мене обгрунтування наявності цих причин і мети полягає - від зворотнього.Що Україна ну уж ніяк не виплачує ці пенсії для озвученого автором.Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло.З яких причин вони це міркували.Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко.На мою думку -- мета втримати хоч якусь остаточну лояльність до України мешканців окупованих територій перевищила в балансі негативні явища, які були згадані автором.Може ще є і юридичні обов'язки стосовно цієї території, яку сам окупант не визнає що окупував. detroytred

Повідомлень: 23689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:20 Schmit написав:

На 100% правильно - "политически".

Обойдя все острые углы, как по РФ так и по Украине.

Открыто заявление, что оккупированную часть Украины РФией нужно освобождать.

И это прямая вина Гаранта(верховного г***) в происходящем.



О имениях Х..ла - да это "семечки", чего стоит только законченное строительство комплекса "Межгорье" на Урале.



В то же время все "забыли" о .. начиная с "обкомовских дач"?

В Никольском на Днепре я был последний раз в... по моему в 90м. Как раз начиналось его потрошение с Москвы.

Или хотите рассказать, что даже "Янелох" не имел недвижимости в Крыму?

............................

Прямая речь Корчинского звучит:

- А за чей счёт банкет? Когда 50% Украины в прямом смысле слова в разрухе? Не менее 70% населения голодает(за чертой бедности). и т.д..



"Навальный" - "никто" и зовут его "никак".

Это ставка "чужая", и только с целью отвлечения внимания, от реальных событий. На 100% правильно - "политически".Обойдя все острые углы, как по РФ так и по Украине.Открыто заявление, что оккупированную часть Украины РФией нужно освобождать.И это прямая вина Гаранта(верховного г***) в происходящем.О имениях Х..ла - да это "семечки", чего стоит только законченное строительство комплекса "Межгорье" на Урале.В то же время все "забыли" о .. начиная с "обкомовских дач"?В Никольском на Днепре я был последний раз в... по моему в 90м. Как раз начиналось его потрошение с Москвы.Или хотите рассказать, что даже "Янелох" не имел недвижимости в Крыму?............................Прямая речь Корчинского звучит:- А за чей счёт банкет? Когда 50% Украины в прямом смысле слова в разрухе? Не менее 70% населения голодает(за чертой бедности). и т.д.."Навальный" - "никто" и зовут его "никак".Это ставка "чужая", и только с целью отвлечения внимания, от реальных событий. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 21 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8661 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:27 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло.

З яких причин вони це міркували.

Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко. Треба шукати відповідь на Ваше питання у тих можновладців, хто приймав і схвалював (не відмінив) дане рішення про виплату пенсій мешканцям ордло.З яких причин вони це міркували.Якщо не помиляюсь, виплати йдуть з часів влади Порошенко і Ко.

Тому що вони є громадянами України і, периодично, проходять ідентифікацію на підконтрольній території. Теоретично, частину з них, можна було б позбавити громадянства, якщо вони отримали російські паспорти. Але, за звичай, громадянства позбаляють добровільно, примусово дуже рідко. Тому що вони є громадянами України і, периодично, проходять ідентифікацію на підконтрольній території. Теоретично, частину з них, можна було б позбавити громадянства, якщо вони отримали російські паспорти. Але, за звичай, громадянства позбаляють добровільно, примусово дуже рідко. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11556 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:40 Re: Політичні дискусії Голова ОБСЄ пояснила, чому не може назвати конфлікт на Донбасі «війною Росії проти України»

«Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, бо я є головою в ОБСЄ, а це – консенсусна організація, яка потребує згоди 57 країн… Це також означає, що я, як очільник організації, не можу вийти за спільну позицію і маю використовувати спільну лексику. Це непросто, і часом виникають ситуації, коли мої заяви як голови ОБСЄ відрізняються від того, що я говорю, виступаючи як міністр закордонних справ Швеції, держави-члена ЄС. Але такою є реальність ОБСЄ – найбільшої безпекової організації у світі», – заявила Анн Лінде.



Вона також виступила проти відновлення українського контролю над окремими районами Донецької та Луганської областей за тим зразком, який восени 2020 року показав Азербайджан у Нагірному Карабасі.

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Отакі вони гейропейці.

Я давно кажу, що треба гнати звідси всі ці ОБСЄ, це лише витрачання великих грошей та заморожування конфлікту.

Так само нічого Україні робити в ПАРЄ та ООН. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1094 З нами з: 10.06.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:45 Schmit

* Просто кремлівський лозунг «хто завгодно тільки не ПО» після всіх виборів продовжує бути актуальним.*. (с)



Не згоден.

Даний лозунг від кремля втратив свою актуальність.

Тому що його суть була не в тому, що всі інші кандидати самі по собі влаштовують кремль, а в іншому.

Кремь сподівався, що при будь-якому іншому переможці в Україні почнеться хаос (см. як це пояснив своїм росіянам Венедиктов).



Але цього не відбулося навіть при переможці артисті!



Ви ж подаєте цей лозунг з позиції, що всі, зокрема Петра, лояльні до агресора.

Ще й прихильники цього лозунга тільки путінята, проросійські та тещо.

Нагадаю, що не за Порошенко проголосували майже половина ЗСУ в частинах зони АТО.

Путінята, проросійські?))



З.и.

Так не можна... detroytred

Повідомлень: 23689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина. Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)



Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).



Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.



Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной. ‎



20.‎01.‎2021



Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.



Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.



Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.

‎ 21.‎01.‎2021Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной. ‎20.‎01.‎2021Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.

Украина стала токсичной. Украина стала токсичной. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8661 З нами з: 20.09.12 Подякував: 696 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:57 Kudrjavuy написав:

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина. Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)



Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).



Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.



Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной. ‎



20.‎01.‎2021



Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.



Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.



Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.

‎ 21.‎01.‎2021Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).Маккейн был прав. Трамп развалит республиканскую партию. Во всяком случае, попытается. Вместе со своими соратниками Дональд Трамп обсуждает проект создания новой партии в США - патриотической. Вряд ли это будет иметь какие то реальные результаты, но хаос в структуры республиканцев внесет.Трамп улетел во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Пентагону пришлось активировать дубликат и деактивировать в 12-00 основной. ‎20.‎01.‎2021Тандем Козак-Сурков передавил мнение Дмитриева и РФ начинает кампанию публичного унижения Зеленского. Пункт первый - передача десятка "военнопленных" через посредничество Медведчука.Министр внутренних дел Аваков продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom. Все это подсовывается под будущий визит Макрона в Украину.Вяло текущая схватка между группами Ахметова и Коломойского вышла из тени и перешла в публичную сферу. Полностью контролируемый Коломойским (вплоть о документального уровня см. сообщение от 01.06.2020 г.) ПАО "Центрэнерго" заявил, что энергохолдинг ДТЭК Ахметова сорвал поставки . Отпускающее предприятиям Коломойского электроэнергию по цене ниже себестоимости оказалось на грани краха. ДТЭК Ахметова просто аккуратно задержал поставку 50 000 т угля и протолкнул на рынок свою "зеленую" электроэнергию.

Украина стала токсичной. Украина стала токсичной.

Скоріше не токсичною, а все більш яскраво встановлюється зі своєю функцією (функціями) в глобалізованому світі.



Зерно та тещо.

А також підтримка від Штатів на оборону, якщо не помиляюсь, планується в 700 млн.

Гадаю, що ще щось нададуть по лініям співпраці.



Віконечко закрилося. Скоріше не токсичною, а все більш яскраво встановлюється зі своєю функцією (функціями) в глобалізованому світі.Зерно та тещо.А також підтримка від Штатів на оборону, якщо не помиляюсь, планується в 700 млн.Гадаю, що ще щось нададуть по лініям співпраці.Віконечко закрилося. detroytred

Повідомлень: 23689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7009701070117012> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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