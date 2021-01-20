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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:34

  lapay написав:
  detroytred написав:Ваші обгрунтування про рашка захопить протирічать твердженням Порошенко про гарантії та захист.

Так хто з Вас помиляється-то?

Ні один керівник в світі не скаже, що наша армія відразу сдасться в полон і все населення захоплять чи знищать. Навіть діючий ухилянт.

Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:34

Числа с 10-20 февраля ожидаем погромы?
https://yasno.com.ua/b2c-tariffs
З 1 січня 2021 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325 ) встановлена фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів, на період до 31.03.2021, яка є єдиною для всіх побутових споживачів незалежно від обсягів споживання, місця споживання та соціального статусу та становить – 1,68 грн/кВт·год (з ПДВ). У зв’язку із запровадженими Кабінетом Міністрів України змінами, з 1 січня 2021 року не застосовуються:

- правила визначення ціни на електричну енергію в залежності від обсягу споживання до 100 кВт*год та вище;

- правила визначення ціни на електроенергію для будинків, обладнаних у встановленому порядку електроопаленням;

- зменшений тариф для багатодітних сімей та гуртожитків;

- пільговий тариф для населення, яке проживає у 30-кілометровій зоні атомних станцій.



При цьому, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію з тарифними коефіцієнтами передбаченими Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325).

Ведь бараны думают, что "говорящие головы из зомбоящика" им "пересчитают", а по факту им "насчитывают" по полной.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 21 січ, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:36

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Ваші обгрунтування про рашка захопить протирічать твердженням Порошенко про гарантії та захист.

Так хто з Вас помиляється-то?

Ні один керівник в світі не скаже, що наша армія відразу сдасться в полон і все населення захоплять чи знищать. Навіть діючий ухилянт.

Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?

https://inkorr.com/kravchuk-vvazhaye-sh ... -syly-3697
Интересно, что о своей роли или тех, с чьего конца кормиться - молчёк.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?

Ще раз перечитайте мої слова. Порошенко має праве казати про нову армію, бо саме при ньому була створена боєздатна армія, а не та, яка три місяці сиділа під Слов'янськом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:42

  lapay написав:
  detroytred написав:Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?

Ще раз перечитайте мої слова. Порошенко має праве казати про нову армію, бо саме при ньому була створена боєздатна армія, а не та, яка три місяці сиділа під Слов'янськом.

Ще раз перечитайте які саме конкретно гарантії дає Порошенко, що стверджує.

І як вони протирічать Вашим обгрунтуванням необхідності ОБСЕ.

Якби він стверджував тільки про Нову, про підвищення боєздатності -- нема питать.
Але він вказує конкретно на .... (див. цитати).
І це протирічить Вашим обгрунтуванням.

Просто створення Нової Армії та суттєве підвищення боєздатності не протирічать.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 21 січ, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:44

  lapay написав:
  unicdima написав:А як нам допомогли ці обсє-оон-парє не допустити захоплення Криму і Донбасу? А ніяк.
"Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині. "
От дуже нам потрібно посилення присутності гейропейців на Херсонщині.

ОБСЄ спостерігають за ситуацією на Добасі, на основі їх інформації ЄС кожні півроку продовжують санкції, за порушення Мінських угод РФ. Те саме і по Криму - санкції продовжуют і продовжують.

Нам від цього що?
Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:45

  lapay написав:
  detroytred написав:Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?

Ще раз перечитайте мої слова. Порошенко має праве казати про нову армію, бо саме при ньому була створена боєздатна армія, а не та, яка три місяці сиділа під Слов'янськом.

А в яких успішних боях проявила себе ця боєздатна армія?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:49

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ще раз перечитайте які саме конкретно гарантії дає Порошенко, що стверджує.

І як вони протирічать Вашим обгрунтуванням необхідності ОБСЕ.

Нема ніякого протиріччя. ОБСЄ для продовження санкцій, а армія для захисту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:51

  unicdima написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Хіба з мого боку була мова, що у Порошенко було про сдачу та захват?

Ще раз перечитайте мої слова. Порошенко має праве казати про нову армію, бо саме при ньому була створена боєздатна армія, а не та, яка три місяці сиділа під Слов'янськом.

А в яких успішних боях проявила себе ця боєздатна армія?

Да мова не про армію, а про твердження ПАПа - здатність захистити, гарант та надійний засіб захисту суверенітету нашої держави. є армія, яка здатна захистити нашу державу.

І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..

Явне протиріччя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:52

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Нам від цього що?
Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.

Ага. Не потрібно, не впливає, тоді з усіма поб'ємо горщики, гроші ніхто не дасть, на ринки не пустять, залишиться тільки Раша. Вже є Білораша, а буде Малораша. Заповітна мрія ватанів і частини зелебобіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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