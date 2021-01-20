Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
З 1 січня 2021 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325 ) встановлена фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів, на період до 31.03.2021, яка є єдиною для всіх побутових споживачів незалежно від обсягів споживання, місця споживання та соціального статусу та становить – 1,68 грн/кВт·год (з ПДВ). У зв’язку із запровадженими Кабінетом Міністрів України змінами, з 1 січня 2021 року не застосовуються:
- правила визначення ціни на електричну енергію в залежності від обсягу споживання до 100 кВт*год та вище;
- правила визначення ціни на електроенергію для будинків, обладнаних у встановленому порядку електроопаленням;
- зменшений тариф для багатодітних сімей та гуртожитків;
- пільговий тариф для населення, яке проживає у 30-кілометровій зоні атомних станцій.
При цьому, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію з тарифними коефіцієнтами передбаченими Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325).
Ведь бараны думают, что "говорящие головы из зомбоящика" им "пересчитают", а по факту им "насчитывают" по полной.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 21 січ, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:А як нам допомогли ці обсє-оон-парє не допустити захоплення Криму і Донбасу? А ніяк. "Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині. " От дуже нам потрібно посилення присутності гейропейців на Херсонщині.
ОБСЄ спостерігають за ситуацією на Добасі, на основі їх інформації ЄС кожні півроку продовжують санкції, за порушення Мінських угод РФ. Те саме і по Криму - санкції продовжуют і продовжують.
Нам від цього що? Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:Нам від цього що? Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.
Ага. Не потрібно, не впливає, тоді з усіма поб'ємо горщики, гроші ніхто не дасть, на ринки не пустять, залишиться тільки Раша. Вже є Білораша, а буде Малораша. Заповітна мрія ватанів і частини зелебобіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.