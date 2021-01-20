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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:52
lapay написав: detroytred написав:
Ще раз перечитайте які саме конкретно гарантії дає Порошенко, що стверджує.
І як вони протирічать Вашим обгрунтуванням необхідності ОБСЕ.
Нема ніякого протиріччя. ОБСЄ для продовження санкцій, а армія для захисту.
А стілець щоб сидіти))
Мова не про те що для чого.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53
detroytred написав:
І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..
Цитату, пліз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:56
unicdima
Навіщо гнати ОБСЕ?
Вони, як мінімум, не заважають.
І як максимум (з самого критичного зору), хоч трохи, але все ж впливають.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59
unicdima написав:
А в яких успішних боях проявила себе ця боєздатна армія?
Мар'янка, Авдіївка, Широкине і багато де ще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00
unicdima написав: lapay написав: unicdima написав:
А як нам допомогли ці обсє-оон-парє не допустити захоплення Криму і Донбасу? А ніяк.
"Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині. "
От дуже нам потрібно посилення присутності гейропейців на Херсонщині.
ОБСЄ спостерігають за ситуацією на Добасі, на основі їх інформації ЄС кожні півроку продовжують санкції, за порушення Мінських угод РФ. Те саме і по Криму - санкції продовжуют і продовжують.
Нам від цього що?
Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.
Ну как сказать, прямые иностранные инвестиции в РФ упали в 5 раз и стали составлять минимум за 28 лет... Заметим когда упадут в ноль?
Востаннє редагувалось stm
в Чет 21 січ, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00
unicdima написав:
Отакі вони гейропейці.
Я давно кажу, що треба гнати звідси всі ці ОБСЄ, це лише витрачання великих грошей та заморожування конфлікту.
Так само нічого Україні робити в ПАРЄ та ООН.
А якщо їх виграни то Донбас "самозвільниться"? Смішний такий...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:01
lapay написав: detroytred написав:
І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..
Цитату, пліз.
Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*
без ОБСЕ та ін. - тоді захапає навіть без санкцій.
А як рашка зможе, якщо Порошенко каже..
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06
detroytred написав: lapay написав: detroytred написав:
І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..
Цитату, пліз.
Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*
без ОБСЕ - тоді захапає навіть без санкцій.
ОБСЄ - санкції за агресію, а не непробивний захист від агресії. Покарання, а не пряме запобігання, хоча це теж суттєво впливає на зменшення агресії.
Не було санкцій за Грузію, і були Крим з Донбасом. Зараз вже навряд чи буде десь продовження.
Слова Порошенко про армію можна буде перевірити при нападі. Слова Зеленського про кінець епохи бідності вже перевірили.
Востаннє редагувалось lapay
в Чет 21 січ, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:07
lapay написав: detroytred"[quote="5151796:lapay написав: detroytred написав:
І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..
Цитату, пліз.
Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*
без ОБСЕ - тоді захапає навіть без санкцій.
ОБСЄ - санкції за агресію, а не непробивний захист від агресії. Покарання, а не пряме запобігання, хоча це теж суттєво впливає на зменшення агресії.
Не було санкцій за Грузію, і були Крим з Донбасом. Зараз вже навряд чи буде десь продовження.[/quote]
-----------------
)))
Та мова ж не про те, що тільки санкції є захистом чи не захистом.
Вони є допомогою.
І такою, що " тоді..."
Я ж вже декілька разів вказав на предмет.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:16
lapay
От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.
Ви -- що для чого потрібно.
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