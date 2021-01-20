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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7012701370147015>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:52

  lapay написав:
  detroytred написав:Ще раз перечитайте які саме конкретно гарантії дає Порошенко, що стверджує.

І як вони протирічать Вашим обгрунтуванням необхідності ОБСЕ.

Нема ніякого протиріччя. ОБСЄ для продовження санкцій, а армія для захисту.

А стілець щоб сидіти))

Мова не про те що для чого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..

Цитату, пліз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:56

unicdima
Навіщо гнати ОБСЕ?
Вони, як мінімум, не заважають.
І як максимум (з самого критичного зору), хоч трохи, але все ж впливають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:59

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:А в яких успішних боях проявила себе ця боєздатна армія?

Мар'янка, Авдіївка, Широкине і багато де ще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00

  unicdima написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:А як нам допомогли ці обсє-оон-парє не допустити захоплення Криму і Донбасу? А ніяк.
"Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині. "
От дуже нам потрібно посилення присутності гейропейців на Херсонщині.

ОБСЄ спостерігають за ситуацією на Добасі, на основі їх інформації ЄС кожні півроку продовжують санкції, за порушення Мінських угод РФ. Те саме і по Криму - санкції продовжуют і продовжують.

Нам від цього що?
Як бачим ці санкції це щось типу дипконсьерна, на дії Росії вони ніяк не впливають.

Ну как сказать, прямые иностранные инвестиции в РФ упали в 5 раз и стали составлять минимум за 28 лет... Заметим когда упадут в ноль? ;)
Востаннє редагувалось stm в Чет 21 січ, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:00

  unicdima написав:Отакі вони гейропейці.
Я давно кажу, що треба гнати звідси всі ці ОБСЄ, це лише витрачання великих грошей та заморожування конфлікту.
Так само нічого Україні робити в ПАРЄ та ООН.

А якщо їх виграни то Донбас "самозвільниться"? Смішний такий...
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:01

  lapay написав:
  detroytred написав:І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..

Цитату, пліз.

Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*

без ОБСЕ та ін. - тоді захапає навіть без санкцій.

А як рашка зможе, якщо Порошенко каже..
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..

Цитату, пліз.

Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*

без ОБСЕ - тоді захапає навіть без санкцій.

ОБСЄ - санкції за агресію, а не непробивний захист від агресії. Покарання, а не пряме запобігання, хоча це теж суттєво впливає на зменшення агресії.
Не було санкцій за Грузію, і були Крим з Донбасом. Зараз вже навряд чи буде десь продовження.
Слова Порошенко про армію можна буде перевірити при нападі. Слова Зеленського про кінець епохи бідності вже перевірили.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 21 січ, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:07

  lapay написав:
  detroytred"[quote="5151796:lapay написав:
  detroytred написав:І тут же lapay вказує, що без ОБСЕ рашка захопить..

Цитату, пліз.

Вже ж давав:
*Ватани тільки цього і хочуть, тому постійно триндять про східно-європейську Швейцарію. Тоді Раша, навіть без санкцій, зможе захапати всю територію, і ніхто нам не допоможе.*

без ОБСЕ - тоді захапає навіть без санкцій.

ОБСЄ - санкції за агресію, а не непробивний захист від агресії. Покарання, а не пряме запобігання, хоча це теж суттєво впливає на зменшення агресії.
Не було санкцій за Грузію, і були Крим з Донбасом. Зараз вже навряд чи буде десь продовження.[/quote]
-----------------
)))
Та мова ж не про те, що тільки санкції є захистом чи не захистом.
Вони є допомогою.
І такою, що " тоді..."

Я ж вже декілька разів вказав на предмет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:16

lapay
От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.

Ви -- що для чого потрібно.
detroytred
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