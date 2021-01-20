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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21
detroytred написав:
От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.
Ви -- що для чого потрібно.
Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.
Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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