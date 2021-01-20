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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7012701370147015 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21 Re: Політичні дискусії detroytred написав: От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.

Ви -- без помічників тоді рашка захопить...

Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.



Ви -- що для чого потрібно. От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.Ви -- без помічників тоді рашка захопить...Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.Ви -- що для чого потрібно.

Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.

Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо? Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11568 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 16:32 lapay написав: detroytred написав: От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.

Ви -- без помічників тоді рашка захопить...

Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.



Ви -- що для чого потрібно. От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.Ви -- без помічників тоді рашка захопить...Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.Ви -- що для чого потрібно.

Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.

Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо? Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?

Так і я не проти партнерів.

Й не вірю в ті твердження Порошенко.

Тому, зрозуміло, що й ніяк не можу бути за експеримент))



От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.

Так я саме про це одразу запитував. Так і я не проти партнерів.Й не вірю в ті твердження Порошенко.Тому, зрозуміло, що й ніяк не можу бути за експеримент))От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.Так я саме про це одразу запитував. detroytred

Повідомлень: 23702 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 16:44 Re: Політичні дискусії detroytred написав: От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.

Так я саме про це одразу запитував. От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.Так я саме про це одразу запитував.

В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.

Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму. В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11568 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15 Re: Політичні дискусії Бондаренко ослепла! Она не видит на Донбассе россиян и называет украинских военных преступниками

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5651 З нами з: 31.08.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 19:02 lapay написав: detroytred написав: От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.

Так я саме про це одразу запитував. От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.Так я саме про це одразу запитував.

В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.

Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму. В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.



Так я вказував не наявність протиріччя в кожного з обох, а на протиріччя між вказаними конкретними двома вашими думками.

Ви прямо визнали, що не вірите в твердження Порошенко, і тепер знов заявляєте, що нема протиріччя.



А от коли показуєте труси-хрестик на думку Замани відносно опору в Криму, то:

- забуваєте, що завдання різні. В Криму мова йде про опір зеленим чоловічкам при умові того, що даний формат вказував на неготовність рашки йти на повномасштабне вторгнення -- тому що в такому разі ніякими референдумами, або їхтамнетами від Заходу не прикриєшся. Точніше Захід не зможе уявляти і гібрідно реагувати.



Ще нагадую, як Турчинов вихвалявся, що коли пригрозив владі рашці відповідальністю за штурм частин та смертя - ті відмовилися від штурму. Який виклали до цього ультиматумом або здаєтесь, або через .. штурмуємо.



- про небоєздатність армії зараз виклали якись незрозумілий вираз. Я такого не казав, ЗЕ також.

Боєдатностість - це стан. Будь хоч повна боєздатность частин існуючого складу та чисельності ЗСУ - для захисту від повномасштабного вторгнення (про яке Ви написали -- тоді рашка захопить...) цього замало.



Тобто тут ніякого протиріччя немає. Так я вказував не наявність протиріччя в кожного з обох, а на протиріччя між вказаними конкретними двома вашими думками.Ви прямо визнали, що не вірите в твердження Порошенко, і тепер знов заявляєте, що нема протиріччя.А от коли показуєте труси-хрестик на думку Замани відносно опору в Криму, то:- забуваєте, що завдання різні. В Криму мова йде про опір зеленим чоловічкам при умові того, що даний формат вказував на неготовність рашки йти на повномасштабне вторгнення -- тому що в такому разі ніякими референдумами, або їхтамнетами від Заходу не прикриєшся. Точніше Захід не зможе уявляти і гібрідно реагувати.Ще нагадую, як Турчинов вихвалявся, що коли пригрозив владі рашці відповідальністю за штурм частин та смертя - ті відмовилися від штурму. Який виклали до цього ультиматумом або здаєтесь, або через .. штурмуємо.- про небоєздатність армії зараз виклали якись незрозумілий вираз. Я такого не казав, ЗЕ також.Боєдатностість - це стан. Будь хоч повна боєздатность частин існуючого складу та чисельності ЗСУ - для захисту від повномасштабного вторгнення (про яке Ви написали -- тоді рашка захопить...) цього замало.Тобто тут ніякого протиріччя немає. detroytred

Повідомлень: 23702 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1967 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7012701370147015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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