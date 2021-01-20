RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7012701370147015

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.

Ви -- що для чого потрібно.

Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.
Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11568
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:32

  lapay написав:
  detroytred написав:От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.

Ви -- що для чого потрібно.

Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.
Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?

Так і я не проти партнерів.
Й не вірю в ті твердження Порошенко.
Тому, зрозуміло, що й ніяк не можу бути за експеримент))

От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.

В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.
Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11568
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15

Re: Політичні дискусії

Бондаренко ослепла! Она не видит на Донбассе россиян и называет украинских военных преступниками

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:02

  lapay написав:
  detroytred написав:От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.

В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.
Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.


Так я вказував не наявність протиріччя в кожного з обох, а на протиріччя між вказаними конкретними двома вашими думками.
Ви прямо визнали, що не вірите в твердження Порошенко, і тепер знов заявляєте, що нема протиріччя.

А от коли показуєте труси-хрестик на думку Замани відносно опору в Криму, то:
- забуваєте, що завдання різні. В Криму мова йде про опір зеленим чоловічкам при умові того, що даний формат вказував на неготовність рашки йти на повномасштабне вторгнення -- тому що в такому разі ніякими референдумами, або їхтамнетами від Заходу не прикриєшся. Точніше Захід не зможе уявляти і гібрідно реагувати.

Ще нагадую, як Турчинов вихвалявся, що коли пригрозив владі рашці відповідальністю за штурм частин та смертя - ті відмовилися від штурму. Який виклали до цього ультиматумом або здаєтесь, або через .. штурмуємо.

- про небоєздатність армії зараз виклали якись незрозумілий вираз. Я такого не казав, ЗЕ також.
Боєдатностість - це стан. Будь хоч повна боєздатность частин існуючого складу та чисельності ЗСУ - для захисту від повномасштабного вторгнення (про яке Ви написали -- тоді рашка захопить...) цього замало.

Тобто тут ніякого протиріччя немає.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7012701370147015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9986)
21.01.2021 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.