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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21
detroytred написав:
От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.
Ви -- що для чого потрібно.
Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.
Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:32
lapay написав: detroytred написав:
От дивіться: було запропоновано -- нафіг помічників.
Ви -- без помічників тоді рашка захопить...
Я -- так Порошенко каже, що створив гарантії; що захистять.
Ви -- що для чого потрібно.
Захопить без санкцій, а не просто захопить. Були б санкції, після Грузії, і Крима могло б не бути.
Ви цитуєте слова Порошенко про те, що армія цього не дозволить. Можливо, і не дозволить, хоча я в це не вірю. Далі що, будемо робити експеримент, пошлемо всіх партнерів і скажемо - велком Раша, ми вас тут поховаємо?
Так і я не проти партнерів.
Й не вірю в ті твердження Порошенко.
Тому, зрозуміло, що й ніяк не можу бути за експеримент))
От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.
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detroytred
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:44
detroytred написав:
От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.
В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.
Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:15
Бондаренко ослепла! Она не видит на Донбассе россиян и называет украинских военных преступниками
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:02
lapay написав: detroytred написав:
От бачите, що тільки зараз вказали хто неправий в протиріччі. На Вашу думку.
Так я саме про це одразу запитував.
В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.
Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.
Так я вказував не наявність протиріччя в кожного з обох, а на протиріччя між вказаними конкретними двома вашими думками.
Ви прямо визнали, що не вірите в твердження Порошенко, і тепер знов заявляєте, що нема протиріччя.
А от коли показуєте труси-хрестик на думку Замани відносно опору в Криму, то:
- забуваєте, що завдання різні. В Криму мова йде про опір зеленим чоловічкам при умові того, що даний формат вказував на неготовність рашки йти на повномасштабне вторгнення -- тому що в такому разі ніякими референдумами, або їхтамнетами від Заходу не прикриєшся. Точніше Захід не зможе уявляти і гібрідно реагувати.
Ще нагадую, як Турчинов вихвалявся, що коли пригрозив владі рашці відповідальністю за штурм частин та смертя - ті відмовилися від штурму. Який виклали до цього ультиматумом або здаєтесь, або через .. штурмуємо.
- про небоєздатність армії зараз виклали якись незрозумілий вираз. Я такого не казав, ЗЕ також.
Боєдатностість - це стан. Будь хоч повна боєздатность частин існуючого складу та чисельності ЗСУ - для захисту від повномасштабного вторгнення (про яке Ви написали -- тоді рашка захопить...) цього замало.
Тобто тут ніякого протиріччя немає.
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detroytred
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:53
pesikot написав:
Бондаренко ослепла! Она не видит на Донбассе россиян и называет украинских военных преступниками
Мені більш сподобалося:
1. 4.35 розповідає про події 26 травня. *Напомню...*
2. 6.15 Вказує, що * любой вменяемый человек, у которого в голове больше одной извилины, который умеет читать и писать может без труда освежить в памяти события 26 мая и понять, узнать, что там на самом деле произошло и соответственно сделать выводы...*
Аналогічно будь-яка людина в розумі, у якої в голові більш однієї ..., може підняти всі факти, що наводить автор відео (про єрофеєвих, гіркіних, чеченців та ін.)
Але автор пояснює.
І з самого початку, а також наприкінці каже для кого та для чого треба пояснювати де брешуть бондаренки.
Ще й підписникам з злухачами рекомендує...
Пояснювати тим, хто не в розумі, немає жодної звивини в мозку, не вміє писати та читати.
Виникає тільки питання для кого з форумчан розмістили саме таку)) пропаганду?
(Пропаганда - поширення інформації з метою...)
Тобто автор або б тільки показував саме що бреше Бондаренко, або б не підкреслював, що перевірити легко можуть ті, хто в розумі, мають хоча б одну звивину...
А так він тільки відштовхує группу, на яку спрямовує переконання.
І залишається мета -- підписуйтесь, купуйте книжку)) нормальні люди, яких і так не треба переконувати.
Є ж не аматори з такими зашкварами, а якісні викладання. Передачі з 5-го каналу, громадське, Портніков та ще купа.
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detroytred
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