lapay написав:
В мене немає протирічч, і в Порошенко немає. Є протилежні думки, на деякі питання, що цілком природньо.
Це у Вас, з зеленим другом, є протиріччя. Знімає труси, бо зараз армія небоєздатна, і одягаєте хрестик, коли стверджуєте, що ця, ще більш небоєздатна армія, могла щось зробити в Криму.
Так я вказував не наявність протиріччя в кожного з обох, а на протиріччя між вказаними конкретними двома вашими думками.
Ви прямо визнали, що не вірите в твердження Порошенко, і тепер знов заявляєте, що нема протиріччя.
А от коли показуєте труси-хрестик на думку Замани відносно опору в Криму, то:
- забуваєте, що завдання різні. В Криму мова йде про опір зеленим чоловічкам при умові того, що даний формат вказував на неготовність рашки йти на повномасштабне вторгнення -- тому що в такому разі ніякими референдумами, або їхтамнетами від Заходу не прикриєшся. Точніше Захід не зможе уявляти і гібрідно реагувати.
Ще нагадую, як Турчинов вихвалявся, що коли пригрозив владі рашці відповідальністю за штурм частин та смертя - ті відмовилися від штурму. Який виклали до цього ультиматумом або здаєтесь, або через .. штурмуємо.
- про небоєздатність армії зараз виклали якись незрозумілий вираз. Я такого не казав, ЗЕ також.
Боєдатностість - це стан. Будь хоч повна боєздатность частин існуючого складу та чисельності ЗСУ - для захисту від повномасштабного вторгнення (про яке Ви написали -- тоді рашка захопить...) цього замало.
Тобто тут ніякого протиріччя немає.