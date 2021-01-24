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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 січ, 2021 20:55
detroytred написав:
Да мені довіра читачів не переймає
Отже
людина
а - свідомо скриває себе бо
б - збирається навішати лапші на вуха щоб
в - спокійно лягти спати (або отримати 30 срібляників)
А навіщо ти тут?
Ти клоун ,який вийшов на других подивитись - себе НЕ показати?
detroytred написав:
До речі,в жінки спитай яка дурна твоя безпідставна!!!! пропозиція мені зникнути і чим вона відрізняється від моєї в твій бік.
На відміну від присоски захребетної а-ля ти...мені не потрібно питати когось дозволу чи пояснювати комусь свої дії..
Я
а - відповідаю за те що пропоную
б - самодастатній..
Тому ще раз
То візьмеш 200 грн і зникнеш?
Ти ж мені цей мізер пропонував, значить сам вважаєш що це пристойна пропозиція
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Да мені довіра читачів не переймає
Отже
людина
а - свідомо скриває себе бо
б - збирається навішати лапші на вуха щоб
в - спокійно лягти спати (або отримати 30 срібляників)
А навіщо ти тут?
Ти клоун ,який вийшов на других подивитись - себе НЕ показати?
Отже ти знову збрехав зі стелі та на цьому побудував.
Конкретно пункти б, в.
Зрозуміло, що я під ніком. Зрозуміло, що свідомо. І факт, що зкриваю.
Причини - це власна справа кожного.
Подивись, таких тут форумчан більшість.
І це не мішає обговорювати теми, питання, дискутувати.
А ти зі стелі ліпеш якісь від себе вимоги...
Тому що комплекси та знову зливаєшся.
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detroytred
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:08
Будівельник!!!!
Стоп!!!!!!
Я тобі пропонував відповісти за брехню 5 куе. Якщо я брешу, звинувачуючи в брехні - то я тобі 5 куе.
200 грн за "інформацію", як ти назвав свою спробу викрутитися, запропонував, почав торгуватися, ти.
Я тобі тільки нагадував про ці твої 200 грн.
В тебе вже від брехні зовсім клепка злетіла.
Так нахабити...
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detroytred
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:31
detroytred написав:
Я тобі тільки нагадував про ці твої 200 грн.
Не рий яму - сам в неї не звалишся
Тепер я нагадую тобі
Ти зникнеш з цих сторінок за мої 200 грн?
Тобі не потрібна довіра від тутешніх
Ти за своїм рівнем знань не може дати жодної поради..
То може ти просто графоман? І твоя хвороба тобі важливіша від реальних грошей?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Я тобі тільки нагадував про ці твої 200 грн.
Не рий яму - сам в неї не звалишся
Тепер я нагадую тобі
Ти зникнеш з цих сторінок за мої 200 грн?
Тобі не потрібна довіра від тутешніх
Ти за своїм рівнем знань не може дати жодної поради..
То може ти просто графоман? І твоя хвороба тобі важливіша від реальних грошей?
Що за дитячий злив...
Мова про тебе. Реального. Мільйонера. Здатен чи не здатен реально відповісти за свою брехню.
Усе інше лірика, тобто примітивне забалакування. Генерувати дурню ти майстер.
Про безкоштовні поради ти сам знаєш))
А тут місце для обговорення та цікавих дискусій.
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detroytred
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Додано: Нед 24 січ, 2021 21:50
detroytred написав:
Мова про тебе. Реального. Мільйонера
Я тому й мільйонер , що вмію відрізняти совкові хотєлки від реальної вартості.
Ти - коштуєш нуль ( якщо судити по рівню твоїх знань )
Твій нік - коштує 200 грн.. і не тому що він чомусь вартий - це рівень шкоди який він приносить тутешнім читачам.
Я згоден мінімізувати цю шкоди -вигнавши тебе звідси..
а так як ти жадібний по саме нехочу - то існує висока ймовірність що ти погодишся...
Ти ж дурень і не розумієш ,що тут тобі не вийде писати під іншим ніком...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:08
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова про тебе. Реального. Мільйонера
Я тому й мільйонер , що вмію відрізняти совкові хотєлки від реальної вартості.
Ти - коштуєш нуль ( якщо судити по рівню твоїх знань )
Твій нік - коштує 200 грн.. і не тому що він чомусь вартий - це рівень шкоди який він приносить тутешнім читачам.
Я згоден мінімізувати цю шкоди -вигнавши тебе звідси..
а так як ти жадібний по саме нехочу - то існує висока ймовірність що ти погодишся...
Ти ж дурень і не розумієш ,що тут тобі не вийде писати під іншим ніком...
Знову той же злив.
Мова саме про тебе.
Плюс ти зі стелі та комплексів взявся оцінювати шкоду від іншого форумчанина. Лікуйся...
Та не ухиляйся за лірикою.
Що ще згенеруєш аби злитися?
Не виходить в тебе красиво. Розуму явно не вистачає.
Я жадібний?
Я тобі 5 куе запропонував (образно - заробити на мені або на своїй порядності), а ти за які суми мову ведеш? Менше тисячі гривень))
Смішний.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 24 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:10
detroytred написав:
взявся оцінювати шкоду від іншого форумчанина
Дурнику
Ти з шапкою наполеона і засмальцьованим галіфе позволяєш собі оцінювати діяльність Порошенка і при цьому фантазуєш що я не в стані оцінити твою дурь?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:19
budivelnik написав: detroytred написав:
взявся оцінювати шкоду від іншого форумчанина
Дурнику
Ти з шапкою наполеона і засмальцьованим галіфе позволяєш собі оцінювати діяльність Порошенка і при цьому фантазуєш що я не в стані оцінити твою дурь?
В тебе проблеми з умінням думати. Підійди до жінки.
Вона покаже різницю: між обговоренням політичного діяча і оцінкою тобою, форумчанином, ШКОДИ іншим форумчанином.
Останнє -- це ще перехід на особистістості. Заборонено на форумі.
А перше - це тема гілки. Де кожен має право на власну думку. В межах закону та правил форуму. За цим слідкують модератори. А не ти зі стелі власних хотелок.
Жінка пояснить тобі, що це не мої фантазії, а факт. Ткне у правила та логіку.
Ти знов про лірику))
Ще з перебріхом та ностальгією по своєму гсвг-ному галіхфе.
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detroytred
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:29
yama написав:
Що там сакральна жертва навального не допоможе росіянам?
Встречал версию, что его посадят, а "коллективный запад" будет лепить из его жены "тихановскую-2".
Да и "тик-ток протесты" сдуются быстрее, чем в РБ (по сути - не начавшись)
Никакой фантазии
Эти шаблоны "цветных" революций угадываются "с двух нот"
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