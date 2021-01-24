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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 січ, 2021 23:11
Вкладчик1234 написав: yama написав:
Що там сакральна жертва навального не допоможе росіянам?
Встречал версию, что его посадят, а "коллективный запад" будет лепить из его жены "тихановскую-2".
Эти шаблоны "цветных" революций угадываются "с двух нот"
А че этот "коллективный запад" че-то решает? Ну лепит он тихановскую... и че много уже "слепил"?
Да Лукашенку как-будто до фонаря эта тихановская и этот "коллективный запад".
А Путину уже по-моему тоже до фонаря. Трампа не выбрали - все, нет уже смысла оглядыватся на этот "коллективный запад".
А Навального посадят и наверное надолго(пару лет) - самый логичный ход.
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