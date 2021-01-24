Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я тобі тільки нагадував про ці твої 200 грн.
Не рий яму - сам в неї не звалишся Тепер я нагадую тобі Ти зникнеш з цих сторінок за мої 200 грн? Тобі не потрібна довіра від тутешніх Ти за своїм рівнем знань не може дати жодної поради.. То може ти просто графоман? І твоя хвороба тобі важливіша від реальних грошей?
detroytred написав:Я тобі тільки нагадував про ці твої 200 грн.
Не рий яму - сам в неї не звалишся Тепер я нагадую тобі Ти зникнеш з цих сторінок за мої 200 грн? Тобі не потрібна довіра від тутешніх Ти за своїм рівнем знань не може дати жодної поради.. То може ти просто графоман? І твоя хвороба тобі важливіша від реальних грошей?
Що за дитячий злив...
Мова про тебе. Реального. Мільйонера. Здатен чи не здатен реально відповісти за свою брехню. Усе інше лірика, тобто примітивне забалакування. Генерувати дурню ти майстер.
Про безкоштовні поради ти сам знаєш)) А тут місце для обговорення та цікавих дискусій.
detroytred написав:Мова про тебе. Реального. Мільйонера
Я тому й мільйонер , що вмію відрізняти совкові хотєлки від реальної вартості. Ти - коштуєш нуль ( якщо судити по рівню твоїх знань ) Твій нік - коштує 200 грн.. і не тому що він чомусь вартий - це рівень шкоди який він приносить тутешнім читачам. Я згоден мінімізувати цю шкоди -вигнавши тебе звідси.. а так як ти жадібний по саме нехочу - то існує висока ймовірність що ти погодишся... Ти ж дурень і не розумієш ,що тут тобі не вийде писати під іншим ніком...
detroytred написав:Мова про тебе. Реального. Мільйонера
Я тому й мільйонер , що вмію відрізняти совкові хотєлки від реальної вартості. Ти - коштуєш нуль ( якщо судити по рівню твоїх знань ) Твій нік - коштує 200 грн.. і не тому що він чомусь вартий - це рівень шкоди який він приносить тутешнім читачам. Я згоден мінімізувати цю шкоди -вигнавши тебе звідси.. а так як ти жадібний по саме нехочу - то існує висока ймовірність що ти погодишся... Ти ж дурень і не розумієш ,що тут тобі не вийде писати під іншим ніком...
Знову той же злив. Мова саме про тебе.
Плюс ти зі стелі та комплексів взявся оцінювати шкоду від іншого форумчанина. Лікуйся... Та не ухиляйся за лірикою. Що ще згенеруєш аби злитися? Не виходить в тебе красиво. Розуму явно не вистачає.
Я жадібний? Я тобі 5 куе запропонував (образно - заробити на мені або на своїй порядності), а ти за які суми мову ведеш? Менше тисячі гривень)) Смішний.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Що там сакральна жертва навального не допоможе росіянам?
Встречал версию, что его посадят, а "коллективный запад" будет лепить из его жены "тихановскую-2". Да и "тик-ток протесты" сдуются быстрее, чем в РБ (по сути - не начавшись) Никакой фантазии Эти шаблоны "цветных" революций угадываются "с двух нот"
yama написав:Що там сакральна жертва навального не допоможе росіянам?
Встречал версию, что его посадят, а "коллективный запад" будет лепить из его жены "тихановскую-2". Эти шаблоны "цветных" революций угадываются "с двух нот"
А че этот "коллективный запад" че-то решает? Ну лепит он тихановскую... и че много уже "слепил"? Да Лукашенку как-будто до фонаря эта тихановская и этот "коллективный запад". А Путину уже по-моему тоже до фонаря. Трампа не выбрали - все, нет уже смысла оглядыватся на этот "коллективный запад". А Навального посадят и наверное надолго(пару лет) - самый логичный ход.
Саме дію цього принципу, як в експерименті, ми бачимо зараз у владі та держустановах. Коли більшість посад зайняли люди, для яких посадові обов'язки - другорядні, а головна мета знаходження на посаді - особове збагачення.
Точкою якісного переходу мені називали 2008 рік. Вона ж точка неповернення.
Це самі ті ж загажені ліфти з насиллям над порядністю в будинках Сент-Луісу. А ЗЕ, що ЗЕ? Він продовження ПАПа. Пряме його продовження. Гротексне, але це вже неважливо.
Хто ж поставив експеримент в масштабах країни? Ті, хто підіймав по сходах цих расюків, нескоромних, таких завгарів януковичей та ін. Та головне не просто точково піднімав -- а зробив систему, яка дала змогу заповнювати та заповнювати їми місця далі, витискаючи порядних-відповідальних хоч більш-менш. До того, що їх стала більшість і вже вони стали диктувати вже свої принципи-правила.
Тому розквітли регіонали. До невідомого знахабства. Тому невдоволення цим мас. Тому сподівання на зміни від ПАПа. Тому розчарування і ЗЕ. Тому змінюються-підлаштовуються під нову ситуацію багато з останніх, хто тримався. Від "да пішли воно..." до від'їзду на ПМЖ за кордон.
Як нема та не може бути Мети в учасників експерименту Сент-Луісу, так не може та не буде Мети в таких наших існуючих на час можновладців. Хоч НАБУ,хоч які інструменти їм не надавай,хоч якими знаннями не забезпечуй, а Мети нема. Мета можновладців в дослідженні (див. книгу) - один з необхідних факторів для виникнення інклюзивних інститутів в державі.
Ті ж самі отцы-основатели Штатів, родини чеболей в Кореї, дзайбацу в Японії, ли куані, сяо піни мали Мету створити ...
Ще й точка перелому, як необхідний фактор фундаменту для змін, для виникнення стимулу в самих можновладців. Яку ПАП прогавив.
Але в декого відповідальний є роботяга. Такий собі строитель капіталізму (комунізму та ін. -- тільки підставляй з цього списку). Та міф, що кожен народ має ту владу, яку заслуговує. Незважаючи на факт - пів Кореї заслужили одне, а другі - інше. Та навіть півміста: одна частина заслужила - рівень США, а друга - Мексики.