Додано: Пон 25 січ, 2021 14:03

bevzaalex написав: Темные века в картинках.

Современная интерпретация.

https://www.maximonline.ru/longreads/ph ... it-nelzya/ Темные века в картинках.Современная интерпретация.

Саме дію цього принципу, як в експерименті, ми бачимо зараз у владі та держустановах.Коли більшість посад зайняли люди, для яких посадові обов'язки - другорядні, а головна мета знаходження на посаді - особове збагачення.Точкою якісного переходу мені називали 2008 рік. Вона ж точка неповернення.Апофігей на сьогодні:Це самі ті ж загажені ліфти з насиллям над порядністю в будинках Сент-Луісу.А ЗЕ, що ЗЕ?Він продовження ПАПа. Пряме його продовження.Гротексне, але це вже неважливо.Хто ж поставив експеримент в масштабах країни?Ті, хто підіймав по сходах цих расюків, нескоромних, таких завгарів януковичей та ін. Та головне не просто точково піднімав -- а зробив систему, яка дала змогу заповнювати та заповнювати їми місця далі, витискаючи порядних-відповідальних хоч більш-менш.До того, що їх стала більшість і вже вони стали диктувати вже свої принципи-правила.Тому розквітли регіонали. До невідомого знахабства.Тому невдоволення цим мас.Тому сподівання на зміни від ПАПа.Тому розчарування і ЗЕ.Тому змінюються-підлаштовуються під нову ситуацію багато з останніх, хто тримався.Від "да пішли воно..." до від'їзду на ПМЖ за кордон.Як нема та не може бути Мети в учасників експерименту Сент-Луісу, так не може та не буде Мети в таких наших існуючих на час можновладців.Хоч НАБУ,хоч які інструменти їм не надавай,хоч якими знаннями не забезпечуй, а Мети нема.Мета можновладців в дослідженні (див. книгу) - один з необхідних факторів для виникнення інклюзивних інститутів в державі.Ті ж самі отцы-основатели Штатів, родини чеболей в Кореї, дзайбацу в Японії, ли куані, сяо піни мали Мету створити ...Ще й точка перелому, як необхідний фактор фундаменту для змін, для виникнення стимулу в самих можновладців.Яку ПАП прогавив.Але в декого відповідальний є роботяга. Такий собі строитель капіталізму (комунізму та ін. -- тільки підставляй з цього списку).Та міф, що кожен народ має ту владу, яку заслуговує.Незважаючи на факт - пів Кореї заслужили одне, а другі - інше.Та навіть півміста: одна частина заслужила - рівень США, а друга - Мексики.