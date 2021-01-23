Додано: Пон 25 січ, 2021 17:47

08:19, 23.01.21

08:24, 24.01.21

Возле Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия

Раненому оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое

Полковник спецподразделения СБУ Альфа якобы задержан по делу о возможной организации убийства бригадного генерала СБУ

...

Журналист также пишет, что разыскивают Дмитрия Нескоромного – экс- замглавы и первого замглавы СБУ, бывшего начальника управления по борьбе с коррупцией

ДОПОЛНЕНО В 20:45. На пресс-брифинге сотрудники СБУ и Генпрокуратуры подтвердили задержание, добавив, что сегодня Шевченковский суд Киева отправил фигуранта дела за решетку без возможности внесения залога на 60 дней

Полковника спецподразделения СБУ "Альфа" задержали по подозрению в том, что он готовился убить бригадного генерала СБУ - руководителя главка внутренней безопасности. А заказал это убийство, якобы, бывший заместитель председателя СБУ

для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы

"Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину"

Кратко. 2021-01-25Какой-то треш в СБУ.Вот что бывает, когда спец.службами руководят клоуныБаканова в отставкуТруп руководит городомОни уже не скрывают своих симпатий к ОПЗЖ.А как дышали, как дышали. И Бубочка как грозно говорил, что всё знает о кэше Медведчука