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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7020702170227023>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:39

Сегодня, "Янелоха" поздравляют его братані - под Горловкой твориться вновь что-то нехорошее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:47

Кратко. 2021-01-25

Кратко. 2021-01-25

1) Снайпер и гранатометы: боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе
08:19, 23.01.21

Ситуация на Донбассе обострилась: боевики применили минометы
08:24, 24.01.21
Возле Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия

Война на Донбассе. В районе Золотого ранен военный, состояние тяжелое
Раненому оказана медицинская помощь, его состояние тяжелое

2) Бутусов: Полковник Альфа СБУ задержан по делу о подготовке убийства генерала СБУ
Полковник спецподразделения СБУ Альфа якобы задержан по делу о возможной организации убийства бригадного генерала СБУ
...
Журналист также пишет, что разыскивают Дмитрия Нескоромного – экс- замглавы и первого замглавы СБУ, бывшего начальника управления по борьбе с коррупцией

ДОПОЛНЕНО В 20:45. На пресс-брифинге сотрудники СБУ и Генпрокуратуры подтвердили задержание, добавив, что сегодня Шевченковский суд Киева отправил фигуранта дела за решетку без возможности внесения залога на 60 дней

Полковника СБУ задержали из-за возможной подготовки убийства своего коллеги
Полковника спецподразделения СБУ "Альфа" задержали по подозрению в том, что он готовился убить бригадного генерала СБУ - руководителя главка внутренней безопасности. А заказал это убийство, якобы, бывший заместитель председателя СБУ

Какой-то треш в СБУ.
Вот что бывает, когда спец.службами руководят клоуны
Баканова в отставку

3) Рада не может назначить выборы мэра Харькова из-за нехватки необходимых документов
для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы

Труп руководит городом

4) Арахамия: У Бойко проукраинская позиция практически по всем вопросам
"Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину"

Они уже не скрывают своих симпатий к ОПЗЖ.
А как дышали, как дышали. И Бубочка как грозно говорил, что всё знает о кэше Медведчука
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 18:01

Re: Політичні дискусії

Я вижу, что Денис Казанский очень понравился detroytred
detroytred что-то там комментирует в стиле "вы всё врёте" :) А Бондаренко не врёт

"Донбасс для русских!" ДНР выработала новую идеологию. Ее цель - уничтожение Украины.



Проект Доктрины "Русский Донбасс"
– определить ориентиры для выработки основных направлений государственной политики – исторической, культурной, молодежной, национальной, экономической, информационной, в особенности в сфере противодействия современному нацизму и украинскому национализму;

Мильчаков, воевавший на стороне орков, открыто заявляет, что он нацист И он не один такой
6) Установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей

Прописан захват части территории Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:51

  pesikot написав:Я вижу, что Денис Казанский очень понравился detroytred
detroytred что-то там комментирует в стиле "вы всё врёте" :) А Бондаренко не врёт

"Донбасс для русских!" ДНР выработала новую идеологию. Ее цель - уничтожение Украины.



Проект Доктрины "Русский Донбасс"
– определить ориентиры для выработки основных направлений государственной политики – исторической, культурной, молодежной, национальной, экономической, информационной, в особенности в сфере противодействия современному нацизму и украинскому национализму;

Мильчаков, воевавший на стороне орков, открыто заявляет, что он нацист И он не один такой
6) Установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей

Прописан захват части территории Украины

Чудово!
Браво!
Чиста пряма образлива брехня на мою (форумчанина) адресу залишилась, а відповідь знесено.

Дякую.

Я так зрозумів натяк, що треба тільки в стилі брехунців писати -- брехати на опонентів?
Так в мене нема такого бажання.
Але є питання відносно правил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:23

  Kudrjavuy написав:detroytred
budivelnik

Открою Вам секрет: нет украинца, что не хотелбы и не строил "Свой Дом".
По дикости мы все строители - только везде по Украине свои условия и материалы.

Туда, где пришел Враг - поверьте, унитазы в диковинку - живут в землянках.
Разрухой янелохи вогнали всех в ... - строиться будем в Польше, Испании, Турции, Сибири, Урале, Франции, Италии,.....
Украина в ....пе.
Ибо Военных янелохи даже не понимают - а что это такое? Оборона Украины, возвращение оккупированных земель, населения, ....
- Враг открыто рулит Украиной!
А Вас, словно баранов сталкивают лбами, где казалось бы взрослые люди неспособны понимать банальное - но вас всё равно имеют стадом.

Так що Ви, звертаючись так до нас обох, пропонуєте?
Чи що саме обговорити хотіли?

Проблема у тому, що є факт -- в мій бік потік образливої брехні, а з мого -- прохання не брехати, якщо ж брешете, то зпробувати відповісти за свою ж брехню.
Все. Я не брешу на їх адресу. Не перекручую їх твердження. Не формую претензій та вимог зі стелі тільки що забажалося в башці.

І як конкретно мені з ними об'єднатися?)))
Умови об'єднання трошки))) не рівні.

Ваші пропозиції, як об'єднатися таким різним українцям?
Раз уж вказали, що треба, то й поясніть як.
Цікаво ж.
І головне - моє необ'єднання з ним чим саме мене обмежує?

Або гляньте на цю клоунаду від песікота:
перехожу я на мову, а він у відповідь голосить -- ... образливу брехню з цього переходу.
Як мені з цим об'єднуватися? Га?
Ну дуже цікаво.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:15

Kudrjavuy
В мене нема питань до будівельника, як того, хто будує.

Ви багато написали чому різні українці повинні об'єднатися. Питання було не чому, а як.

Он модератор з Вами не об'єднується))
Тому ще раз запитую -- як?
Приймати брехню від них на свою адресу та підтримувати її?
Конкретизуйте. Саме це цікавить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:45

detroytred
Там, где нет нас - есть Амеры, Китайцы, РФ, Пакистан,....
- о поставках и просто реальных деньгах "истребитель-бомбардировщик JF-17 Block 3"
https://www.dialog.ua/war/222888_1611593230 (или почему будивельник и другие не Вас обслуживают, строят,....)
Что бы жить лучше, лучше работать, .... стоит ли объединяться?
(пост громадный по содержанию - кто продал интересы Украины? в данном вопросе и почему будем все в ж***?)
- Извините, за мой хранцузский - "Шаталовская школа"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:53

  detroytred написав:Конкретизуйте. Саме це цікавить.

Открыто подтверждайте свою точку зрения, аргументировав к фактам, что не требую двоякой трактовки.
А ещё лучше подкреплённые свежими "новостями", что прямым текстом Вам дают карт бланш.
В коммерции - наоборот стоит использовать фактор глупости окружающих.
А как для военного - торговать Родиной -.....?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:56

Kudrjavuy
Ви ж володієте мовою незрівнянно краще за мене.

Я запитую не чому, а як саме?
І конкретно мені. Конкретно в цьому місці - на сторінках форуму.
Приймати брехню на свою адресу мовчки та підтримувати її?

Да справа не стільки в розбіжностях точок зору, а в прямій конкретній брехні від них на особисту адресу. Вони ж спеціально брешуть, бо не можуть іншим підсилити свої думки в дискусіях. Без брехливого переходу на особистості в них ніяк.
Що з цим робити? Тобто як об'єднуватися?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:54

unicdima
Я не знаю хто потер))

Але постів знесено мабуть на пару сторінок тільки сьогодні.
Да ще й в такій спеціалізованій)) гілці, як Політичні дискусії.
Особливо жалкую над таким вимогливим зверненням мого опонента Б. до форумчан з розтулмаченням і вказівками їм кого читати, кого ні в Політичних дискусіях.
Це був хіт. Його б у рамку.
На що мені тепер посилатися...
Я ж звик зазвичайно обов'язково мати підтвердження.
detroytred
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