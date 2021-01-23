|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 січ, 2021 15:39
Сегодня, "Янелоха" поздравляют его братані - под Горловкой твориться вновь что-то нехорошее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:47
Кратко. 2021-01-25
Кратко. 2021-01-25
1)
2)
Какой-то треш в СБУ.
Вот что бывает, когда спец.службами руководят клоуны
Баканова в отставку
3)
Труп руководит городом
4)
Они уже не скрывают своих симпатий к ОПЗЖ.
А как дышали, как дышали. И Бубочка как грозно говорил, что всё знает о кэше Медведчука
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 25 січ, 2021 18:01
Re: Політичні дискусії
Я вижу, что Денис Казанский очень понравился detroytred
detroytred что-то там комментирует в стиле "вы всё врёте" А Бондаренко не врёт
Мильчаков, воевавший на стороне орков, открыто заявляет, что он нацист И он не один такой
Прописан захват части территории Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 25 січ, 2021 20:51
Чудово!
Браво!
Чиста пряма образлива брехня на мою (форумчанина) адресу залишилась, а відповідь знесено.
Дякую.
Я так зрозумів натяк, що треба тільки в стилі брехунців писати -- брехати на опонентів?
Так в мене нема такого бажання.
Але є питання відносно правил.
Додано: Пон 25 січ, 2021 21:23
Так що Ви, звертаючись так до нас обох, пропонуєте?
Чи що саме обговорити хотіли?
Проблема у тому, що є факт -- в мій бік потік образливої брехні, а з мого -- прохання не брехати, якщо ж брешете, то зпробувати відповісти за свою ж брехню.
Все. Я не брешу на їх адресу. Не перекручую їх твердження. Не формую претензій та вимог зі стелі тільки що забажалося в башці.
І як конкретно мені з ними об'єднатися?)))
Умови об'єднання трошки))) не рівні.
Ваші пропозиції, як об'єднатися таким різним українцям?
Раз уж вказали, що треба, то й поясніть як.
Цікаво ж.
І головне - моє необ'єднання з ним чим саме мене обмежує?
Або гляньте на цю клоунаду від песікота:
перехожу я на мову, а він у відповідь голосить -- ... образливу брехню з цього переходу.
Як мені з цим об'єднуватися? Га?
Ну дуже цікаво.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:15
Kudrjavuy
В мене нема питань до будівельника, як того, хто будує.
Ви багато написали чому різні українці повинні об'єднатися. Питання було не чому, а як.
Он модератор з Вами не об'єднується))
Тому ще раз запитую -- як?
Приймати брехню від них на свою адресу та підтримувати її?
Конкретизуйте. Саме це цікавить.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:45
detroytred
Там, где нет нас - есть Амеры, Китайцы, РФ, Пакистан,....
- о поставках и просто реальных деньгах "истребитель-бомбардировщик JF-17 Block 3"
Что бы жить лучше, лучше работать, .... стоит ли объединяться?
(пост громадный по содержанию - кто продал интересы Украины? в данном вопросе и почему будем все в ж***?)
- Извините, за мой хранцузский - "Шаталовская школа"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:53
Открыто подтверждайте свою точку зрения, аргументировав к фактам, что не требую двоякой трактовки.
А ещё лучше подкреплённые свежими "новостями", что прямым текстом Вам дают карт бланш.
В коммерции - наоборот стоит использовать фактор глупости окружающих.
А как для военного - торговать Родиной -.....?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:56
Kudrjavuy
Ви ж володієте мовою незрівнянно краще за мене.
Я запитую не чому, а як саме?
І конкретно мені. Конкретно в цьому місці - на сторінках форуму.
Приймати брехню на свою адресу мовчки та підтримувати її?
Да справа не стільки в розбіжностях точок зору, а в прямій конкретній брехні від них на особисту адресу. Вони ж спеціально брешуть, бо не можуть іншим підсилити свої думки в дискусіях. Без брехливого переходу на особистості в них ніяк.
Що з цим робити? Тобто як об'єднуватися?
Додано: Пон 25 січ, 2021 23:54
unicdima
Я не знаю хто потер))
Але постів знесено мабуть на пару сторінок тільки сьогодні.
Да ще й в такій спеціалізованій)) гілці, як Політичні дискусії.
Особливо жалкую над таким вимогливим зверненням мого опонента Б. до форумчан з розтулмаченням і вказівками їм кого читати, кого ні в Політичних дискусіях.
Це був хіт. Його б у рамку.
На що мені тепер посилатися...
Я ж звик зазвичайно обов'язково мати підтвердження.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|