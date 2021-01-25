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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 січ, 2021 00:07
unicdima
Зрозуміло. Пояснень я ще від нікого не дочекався, коли банили і є прохання звертатися. Тому більше не вимагаю.
Тільки констатую факт.
Обговорення модерації ж заборонено.
В цей раз без бана.
І згідно правил модератор має право видалити будь що без пояснень.
Але й поцікавитися чому не заборонено наче.
Поцікавився))
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detroytred
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