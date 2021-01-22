Додано: Вів 26 січ, 2021 12:34

Kudrjavuy написав: Ваша задача аргументировать свою позицию.

Но всегда Вам стоит помнить: "- А оно ему надо?" Ваша задача аргументировать свою позицию.Но всегда Вам стоит помнить: "- А оно ему надо?"

Так саме це я робив.А у відповідь нові й нові побрехеньки, з повторюванням старих.Спитайте в Б. чи воно йому надо.Він увесь у протиріччях (трусах-хрестиках).Вказує, що нарешті зможе спокійно спати, і потім сам же на мене знову кидається з брехнею.Вказує, що йому все рівно і про неспокійно спати.До речі ще й від праски))Але як можна об'єднатися на таких умовах, я не уявляю.Аналогічно всім іншим українцям. З інших приводів.Вважаю, що хтось повинен щось припинити.Наприклад, в мене вимога - не брехати на мою адресу, не перебрізувати мої твердження. Вимоги -- не зі стелі. А з правил.Вимоги до мене звідки беруть опоненти?Генерують зі стелі, як заманеться.Точкою порозуміння можуть бути тільки загальноприйняті прописані конкретні правила. Крапка.Є претензії, хотелки - генеруй до правил, вимагай змін, змінюй. Вже тоді на цій підставі реалізуй свої бувші хотелки або дій далі відносно порушників.Тільки на визначених правилах (Законах) можливе реальне об'єднання.Подивіться на об'єднання з ОРДЛО - проблема саме в неможливі прийти до єдиних правил.Так і тут - в правилах опонентів брехати та брехати. Ще й примітивно зливаючись з відповісти за брехню. Мене це не влаштовує.