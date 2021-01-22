Так саме це я робив.
А у відповідь нові й нові побрехеньки, з повторюванням старих.
Спитайте в Б. чи воно йому надо.
Він увесь у протиріччях (трусах-хрестиках).
Вказує, що нарешті зможе спокійно спати, і потім сам же на мене знову кидається з брехнею.
Вказує, що йому все рівно і про неспокійно спати.
До речі ще й від праски))
Але як можна об'єднатися на таких умовах, я не уявляю.
Аналогічно всім іншим українцям. З інших приводів.
Вважаю, що хтось повинен щось припинити.
Наприклад, в мене вимога - не брехати на мою адресу, не перебрізувати мої твердження. Вимоги -- не зі стелі. А з правил.
Вимоги до мене звідки беруть опоненти?
Генерують зі стелі, як заманеться.
Точкою порозуміння можуть бути тільки загальноприйняті прописані конкретні правила. Крапка.
Є претензії, хотелки - генеруй до правил, вимагай змін, змінюй. Вже тоді на цій підставі реалізуй свої бувші хотелки або дій далі відносно порушників.
Тільки на визначених правилах (Законах) можливе реальне об'єднання.
Подивіться на об'єднання з ОРДЛО - проблема саме в неможливі прийти до єдиних правил.
Так і тут - в правилах опонентів брехати та брехати. Ще й примітивно зливаючись з відповісти за брехню. Мене це не влаштовує.