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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7020702170227023

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:34

  Kudrjavuy написав:Ваша задача аргументировать свою позицию.
Но всегда Вам стоит помнить: "- А оно ему надо?"

Так саме це я робив.
А у відповідь нові й нові побрехеньки, з повторюванням старих.

Спитайте в Б. чи воно йому надо.
Він увесь у протиріччях (трусах-хрестиках).
Вказує, що нарешті зможе спокійно спати, і потім сам же на мене знову кидається з брехнею.
Вказує, що йому все рівно і про неспокійно спати.
До речі ще й від праски))

Але як можна об'єднатися на таких умовах, я не уявляю.
Аналогічно всім іншим українцям. З інших приводів.
Вважаю, що хтось повинен щось припинити.

Наприклад, в мене вимога - не брехати на мою адресу, не перебрізувати мої твердження. Вимоги -- не зі стелі. А з правил.

Вимоги до мене звідки беруть опоненти?
Генерують зі стелі, як заманеться.

Точкою порозуміння можуть бути тільки загальноприйняті прописані конкретні правила. Крапка.
Є претензії, хотелки - генеруй до правил, вимагай змін, змінюй. Вже тоді на цій підставі реалізуй свої бувші хотелки або дій далі відносно порушників.

Тільки на визначених правилах (Законах) можливе реальне об'єднання.
Подивіться на об'єднання з ОРДЛО - проблема саме в неможливі прийти до єдиних правил.
Так і тут - в правилах опонентів брехати та брехати. Ще й примітивно зливаючись з відповісти за брехню. Мене це не влаштовує.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:43

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:48

  Schmit написав:

Було б краще, якби цей блогер замість кепОчевидність про імпорт електроенергії з Сябрії показав причини. Чому саме виникла така потреба. Детально. Було б цікаво.

А так - зрада, такого не було при папередниках.
Хоча дивлюсь було:
https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/in ... 2020-rokax

Особливо цікавий 2015 рік.
Коли 1,5 ГВт з 2,95 імпортованих з рашки передавалися за контрактом до окупованого Криму.
А залишившися 1,45 мабудь собі чи куди?!
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/620228.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:39

  detroytred написав:Було б краще, якби цей блогер замість кепОчевидність про імпорт електроенергії з Сябрії показав причини. Чому саме виникла така потреба. Детально. Було б цікаво.

А так - зрада, такого не було при папередниках.
Хоча дивлюсь було:

Вам это сотни раз давалось на этом форуме!
Батенька, ау???!!

Объясняли экономическую, производственную, правовую, политическую, социальную, финансовую составляющую трёх "Дэ".
Янелох и Ко только форсирует кризис ситуации.
Тотально отказавшись от каких либо интересов Государства Украина и её населения.

Вот сегодняшнее пробитие дна: https://strana.ua/news/314009-rada-prin ... endum.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:09

Или это:
22.01.2021,
Пів мільйона киян можуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу
https://news.finance.ua/ua/news/-/48605 ... ronavirusu
- А сколько это будет стоить?
И кто будет обилечивать?

А украинцам пора задуматься о создании собственного Государства.
В Третьей Хазарии о них думать никто не будет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:13

detroytred
Вам уже говорят прямым текстом:
Сокурсник Путина Швец: Последние президенты Украины – это бездельник без царя в голове, дважды не судимый урка, барыга и наконец – веселые ребята

Над Украиной в последние 10 лет проводится чудовищный эксперимент, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/soku ... 37177.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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