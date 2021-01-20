Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:2) Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями
... Не могут быть предметом всеукраинского референдума:
вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды
Это КАК ? Изменение территории Украины можем выносить на референдум, но не можем нарушать территориальную целостность Украины Взаимоисключающие параграфы
И почему вы возмущаетесь?
Конституція України ... Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ ... Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. ... Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. ...
detroytred даже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор. И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником. Не исключаю, что под несколькими
Тот "красномордый": 1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем
2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит. И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем
3) рассуждения совершенно другие
unicdima или сколько там вас, ты спалился особенно, вчерашним постом
--------------------------- Ср 20 янв, 2021 18:35
Здатний відповісти за таку конкретну наявну брехню на мою особисту адресу? Як ти там на ЗЕ постійно кажеш - сц...н.
Напишу і я декілька слів про суперечку між detroytred і budivelnik. По-перше я того не читаю, тому не знаю про що вони спорять. По-друге я думаю - це читають одиниці. По-третє так і не можу зрозуміти навіщо "мільйонер" budivelnik пише ці величезні пости і тратить всій дорогоцінний час на це майже безглузде заняття.
pesikot написав:2) Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями
... Не могут быть предметом всеукраинского референдума:
вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды
Это КАК ? Изменение территории Украины можем выносить на референдум, но не можем нарушать территориальную целостность Украины Взаимоисключающие параграфы
И почему вы возмущаетесь?
Конституція України ... Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ ... Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. ... Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. ...
Не могут быть предметом всеукраинского референдума:
вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды
andrijk777 написав:Напишу і я декілька слів про суперечку між detroytred і budivelnik. По-перше я того не читаю, тому не знаю про що вони спорять. По-друге я думаю - це читають одиниці. По-третє так і не можу зрозуміти навіщо "мільйонер" budivelnik пише ці величезні пости і тратить всій дорогоцінний час на це майже безглузде заняття.
Він Вам зараз на три короби протирічч обгрунтує.
Людина мене докорила навіщо я виліз, якщо не хочу себе показати)))
На форумі))). Ще й суперпопулярній гілці.
Видно в гілці по будівництву вже більш нікому показуватися. Так він тут плигає.
Ще були обгрунтування -- бореться з ворогами та тещо. Пабєдітель прасок. Там багато цілей. Починаючи з поширення думок, переконання читачів і т.д. Він же писав це не раз!!! А Ви не читаєте. Кому ж він пише?)) Які одиниці? - він же до форумчан, читачів звертається))
З.и. з мого боку не суперечка, а спроба припинити брехню на мою адресу. Та й реготно з такого реального пихатого мільйонера.