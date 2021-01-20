Додано: Вів 26 січ, 2021 20:25

pesikot написав: detroytred написав: Знайти, щеня? Знайти, щеня?

Какой комплекс вахтёра.

Тупой как пробка Какой комплекс вахтёра.Тупой как пробка

Лови, щеня свою брехню:detroytredдаже мой небольшой лингвистический анализ показывает, что у этой учётки поменялся автор.И этот автор пишет на этом же форуме, но под другим ником.Не исключаю, что под несколькимиТот "красномордый":1) не был замечен в познаниях украинского языка от слова совсем2) хоть был инфантильным пенсионером и тупым воякой, но не хамом. А этот хамит.И да, не отвечает по три раза на одно и тоже сообщение от оппонентов. Хотя того вроде как отучили, но прорывалось. У этого не прорывается совсем3) рассуждения совершенно другиеunicdima или сколько там вас, ты спалилсяособенно, вчерашним постом---------------------------Ср 20 янв, 2021 18:35Здатний відповісти за таку конкретну наявну брехню на мою особисту адресу?Як ти там на ЗЕ постійно кажеш - сц...н.