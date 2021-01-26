Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не могут быть предметом всеукраинского референдума:
вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды
Этому задавайте вопрос:
Калаур Іван Романович Член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" на момент обрання: завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет
Порівняльна таблиця до другого читання 26.11.2020 21 2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
-47- Н.д. Калаур І.Р.(р.к.No427) - Враховано пункт третій частини другої викласти у такій редакції: «3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;»
Рейтинг зеленой власти возобновил падение. "Слуги" скатились аж на четвертое место. Зеленский пока что первый, но, по-видимому, это уже ненадолго. Рейтинг Зеленского и слуг ожидаемо перешел примерно поровну антимайдановским (ОПЗЖ, Шарий) и мелким замайдановским (Смешко, Гройсман) партиям. Снова появился отличный от нуля рейтинг у Яценюка (люди стали подзабывать тарифно-ценово-курсовое "счастье" 14-15 годов). Удивительно, что почти не увеличила рейтинг Тимошенко, к которой могли бы перейти голоса разочаровавшихся в зе-команде. Очевидно, это уже политический труп, не поддающийся реанимации. Порошенко продолжает удерживать голоса своей 15% секты, которая не прирастает новыми адептами, но и не теряет старых. Примерно определился "потолок", который он может набрать: 30% в паре с Бойко (ну может в паре с Медведчуком еще плюс 1-2% набрал бы).
Tegularius написав:Порошенко продолжает удерживать голоса своей 15% секты, которая не прирастает новыми адептами, но и не теряет старых. Примерно определился "потолок", который он может набрать: 30% в паре с Бойко (ну может в паре с Медведчуком еще плюс 1-2% набрал бы).
Це в якій ще парі? Бойко програє Порошенко, в другому турі. Тим паче Медведчук. По опитуванням. Якщо Зеля обнулиться, то Порошенко зробить камбек.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Напишу і я декілька слів про суперечку між detroytred і budivelnik. По-перше я того не читаю, тому не знаю про що вони спорять. По-друге я думаю - це читають одиниці. По-третє так і не можу зрозуміти навіщо "мільйонер" budivelnik пише ці величезні пости і тратить всій дорогоцінний час на це майже безглузде заняття.
Для того щоб а - в Україні було менше люмпенів, а більше хоча б таких як я б - для того , щоб люди вміли розріняти популістичну жвачку від реальних порад в - для того щоб ті хто все життя жив за чужий кошт - не могли просовувати свої ідеї з гнилью д - для того щоб андрійчики розрізняли позиції в яких людина яка не хоче хоч більш-менш точно відкрити інформацію про себе - могла обговорювати всіх і вся....
і ще багато якщо
І висновок Якщо андрійчики будуть слухати тільки те що їм приємно зливають голобородьки - доти будівельникам буде важко пояснювати андрійчикам сут андрійчикових проблем..
ПС навіть червонопикий військовий пенсіонер не заперечує що я гривневий мільйонер без кавичок.
Порівняльна таблиця до другого читання 26.11.2020 21 2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
-47- Н.д. Калаур І.Р.(р.к.No427) - Враховано пункт третій частини другої викласти у такій редакції: «3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;»
Стаття 20. Обмеження щодо ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму
1. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо законопроектів з питань:
1) податків;
2) бюджету;
3) амністії.
2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.
3. Тексти нової редакції Конституції України та законопроектів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Tegularius написав:Порошенко продолжает удерживать голоса своей 15% секты, которая не прирастает новыми адептами, но и не теряет старых. Примерно определился "потолок", который он может набрать: 30% в паре с Бойко (ну может в паре с Медведчуком еще плюс 1-2% набрал бы).
Це в якій ще парі? Бойко програє Порошенко, в другому турі. Тим паче Медведчук. По опитуванням. Якщо Зеля обнулиться, то Порошенко зробить камбек.