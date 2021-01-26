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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7025702670277028>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:31

ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ

Это правда, что Зеленский просил КСУ, чтобы они не трогали язык и землю?
Если да, черканите в личку, где прочитать.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:34

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Значит, тенденция изменения - в пользу Бойко.
У Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков. Даже выше, чем у Медведчука.

Бойко, навіть по цим опитувнням, тільки четвертий. Він і так вже нашкріб рейтинг по всім сусєкам, а призовий колобок ніяк не випікається. Він ніколи не стане президентом, як не став Симоненко, при значному антирейтингу Кучми.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:45

  andrijk777 написав:Напишу і я декілька слів про суперечку між detroytred і budivelnik.
По-перше я того не читаю, тому не знаю про що вони спорять.
По-друге я думаю - це читають одиниці.
По-третє так і не можу зрозуміти навіщо "мільйонер" budivelnik пише ці величезні пости і тратить всій дорогоцінний час на це майже безглузде заняття. :D

Я думаю, що по п'яні.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:46

  lapay написав:Бойко, навіть по цим опитувнням, тільки четвертий. Він і так вже нашкріб рейтинг по всім сусєкам, а призовий колобок ніяк не випікається. Він ніколи не стане президентом, як не став Симоненко, при значному антирейтингу Кучми.

В цей рейтинг включений Медведчук, вони з Бойком представляють одну політичну силу.
Симоненко був нішевим політиком, з досить високим особистим рейтингом, але відсутнім потенціалом його росту у 2 турі. Тому він не міг перемогти. Симоненко як раз доцільно порівнювати з теперішнім Порошенком - також нішевим політиком, тільки в протилежній частині спектру. Порошенко другий в рейтингу, але в другому турі програє всім з верхньої частини списку.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:49

  Tegularius написав:В цей рейтинг включений Медведчук, вони з Бойком представляють одну політичну силу.
Симоненко був нішевим політиком, з досить високим особистим рейтингом, але відсутнім потенціалом його росту у 2 турі. Тому він не міг перемогти. Симоненко як раз доцільно порівнювати з теперішнім Порошенком - також нішевим політиком, тільки в протилежній частині спектру. Порошенко другий в рейтингу, але в другому турі програє всім з верхньої частини списку.

А щось Симоненко зник взагалі. Фінансування припинилось?
Так само зник Тягнибок.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:56

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:В цей рейтинг включений Медведчук, вони з Бойком представляють одну політичну силу.
Симоненко був нішевим політиком, з досить високим особистим рейтингом, але відсутнім потенціалом його росту у 2 турі. Тому він не міг перемогти. Симоненко як раз доцільно порівнювати з теперішнім Порошенком - також нішевим політиком, тільки в протилежній частині спектру. Порошенко другий в рейтингу, але в другому турі програє всім з верхньої частини списку.

Бойко займає ту саму нішу, що займав Янукович - проросійського політика. У них максимум 25% електоральної підтримки, без Криму і окупованого Донбасу. Ну 30%, якщо лежачих на вибори підвезуть. Інші будуть голосувати проти, навіть якщо проти буде Порошенко.
Янкович тільки раз переміг, а в Бойко і цього не буде. Якщо і буде лівий, то Зеленський чи Разумков.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:12

  lapay написав:
  Tegularius написав:В цей рейтинг включений Медведчук, вони з Бойком представляють одну політичну силу.
Симоненко був нішевим політиком, з досить високим особистим рейтингом, але відсутнім потенціалом його росту у 2 турі. Тому він не міг перемогти. Симоненко як раз доцільно порівнювати з теперішнім Порошенком - також нішевим політиком, тільки в протилежній частині спектру. Порошенко другий в рейтингу, але в другому турі програє всім з верхньої частини списку.

Бойко займає ту саму нішу, що займав Янукович - проросійського політика. У них максимум 25% електоральної підтримки, без Криму і окупованого Донбасу. Ну 30%, якщо лежачих на вибори підвезуть. Інші будуть голосувати проти, навіть якщо проти буде Порошенко.
Янкович тільки раз переміг, а в Бойко і цього не буде. Якщо і буде лівий, то Зеленський чи Разумков.

Ви це нагадайте тим, хто тут голосить, що ЗЕ проросійський політик.
Ще й самому Порошенко під час виборів.

Коли посол США прямою мовою йому та Ко заліпив: але ми впевнені, що хто б не прийшов на цих виборах до влади, він не буде підтримувати російський бік.

А Порошенко бігборди ліпив.
Песікот й досі щось голосить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:17

Уважаемый budivelnik!
Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115":

Добавлено: Вс 14 апр, 2019 09:24

  budivelnik написав:
  Qwerty написав:
  budivelnik написав:Я побудував кафе - і при цьому не отримав жодних грантів... , ба більше , навіть не виставив Державі затратну частину по будівництву кафе...
Якби виставив - років 5-10 міг би не платити ні ПДВ ні прибутковий....
...

...А можна назву вашого кафе і адресу, бо через пару неділь буду у Львові і обов`язково зайду! ...
Заходь , Зелена 115 ...

Політичні дискусії

Добавлено: Сб 26 окт, 2019 21:27

  budivelnik написав:... В мене кафе - 100 м2,там відсутній продаж алкоголю...

Валютный рынок в контексте ДС

Чтобы не запутаться, решил заранее найти его месторасположение через Гугл, но вот панорамное фото (360 градусов)
https://u.to/p0e0Gg

Вид с другого ракурса (с датой съемки):
https://u.to/ZUi0Gg

Не что-то не вижу ни самого кафе, ни каких-либо следов его постройки.
Гугл по адресу Зеленая 115 указывает, что это 9-этажное здание, но это же не может быть одновременно и построенным вами кафе площадью 100 кв.м. Или может?

В чем дело?
а) вы неправильно указали адрес
б) Гугл неправильно определил адрес
в) вы снесли кафе и восстановили до прежнего состояния ("зеленой лужайки")
г) иная причина
:?:
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 26 січ, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ви це нагадайте тим, хто тут голосить, що ЗЕ проросійський політик.
Ще й самому Порошенко під час виборів.

Він не отримує фінансування з Кремля, як ОПЗЖ, лайт варіант, коли друзів там повно, і бізнес теж, не кажучи вже про російськомовність.
Голоси 73% більше перетікають до Бойка, чим до Порошенка, так що все очевидно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:24

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Напишу і я декілька слів про суперечку між detroytred і budivelnik.
По-перше я того не читаю, тому не знаю про що вони спорять.
По-друге я думаю - це читають одиниці.
По-третє так і не можу зрозуміти навіщо "мільйонер" budivelnik пише ці величезні пости і тратить всій дорогоцінний час на це майже безглузде заняття. :D
Для того щоб
а - в Україні було менше люмпенів, а більше хоча б таких як я
б - для того , щоб люди вміли розріняти популістичну жвачку від реальних порад
в - для того щоб ті хто все життя жив за чужий кошт - не могли просовувати свої ідеї з гнилью
д - для того щоб андрійчики розрізняли позиції в яких людина яка не хоче хоч більш-менш точно відкрити інформацію про себе - могла обговорювати всіх і вся....

і ще багато якщо

І висновок
Якщо андрійчики будуть слухати тільки те що їм приємно зливають голобородьки - доти будівельникам буде важко пояснювати андрійчикам сут андрійчикових проблем..

ПС
навіть червонопикий військовий пенсіонер не заперечує що я гривневий мільйонер без кавичок.

Бачиш які вони реалії.
Міфічні читачі твоїх повчань мовчать, а форумчани не розуміють.
Навіть п'яним вважають. Та в кавичках.

Я тебе з твоїми!!! цими ілюзіями великої справи на хфорумі в цій!!!гілці вже скільки раз пробував вернути в реальність?
Отож.
Може дійде хоч зараз.

До речі я тобою наведені особові дані не заперечував. Тільки від них відштовхувався.
А ти вставляєш недоречно - "навіть".
Тобто й тут зманюпулював. Не стримався.

Це майданчик для дискусій, обговорень, а не повчання та поширення. Запам'ятай.
detroytred
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