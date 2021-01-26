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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7025702670277028

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:47

Что там - Порох скоро обойдет Зелю в президентском рейтинге? Обсудили уже? Я говорил, что рано гетьмана хоронить. Если будет работать на более широкую аудиторию, чем 8%-ная ниша армовирцев, то шансы возврата в большую политику есть. Правда, пока социологи не меряют "новых лиц", не заявлявших публично о президентских амбициях. Добавление Разумкова, например, сильно перекроит нынешние рейтинги.

И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:56

  unicdima написав:А щось Симоненко зник взагалі. Фінансування припинилось?
Так само зник Тягнибок.

Свобода неплохо показала себя на местных выборах, причем не только в "базовой" Галичине, но местами и в центре.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:16

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115":
1 Там вже будівельний магазин
2 Львів Зелена 115 - це цілий мікрорайон будинків з буквами
Зображення
якраз на розі будинку ,за адресою гугла
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:20

  zРадио написав:И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...

Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014.
За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений.
Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему.
Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.
Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус.
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