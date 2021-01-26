Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что там - Порох скоро обойдет Зелю в президентском рейтинге? Обсудили уже? Я говорил, что рано гетьмана хоронить. Если будет работать на более широкую аудиторию, чем 8%-ная ниша армовирцев, то шансы возврата в большую политику есть. Правда, пока социологи не меряют "новых лиц", не заявлявших публично о президентских амбициях. Добавление Разумкова, например, сильно перекроит нынешние рейтинги.
И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
zРадио написав:И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014. За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений. Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему. Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ. Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус.