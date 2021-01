Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 26 січ, 2021 23:47 Что там - Порох скоро обойдет Зелю в президентском рейтинге? Обсудили уже? Я говорил, что рано гетьмана хоронить. Если будет работать на более широкую аудиторию, чем 8%-ная ниша армовирцев, то шансы возврата в большую политику есть. Правда, пока социологи не меряют "новых лиц", не заявлявших публично о президентских амбициях. Добавление Разумкова, например, сильно перекроит нынешние рейтинги.



И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут... zРадио

Так само зник Тягнибок. А щось Симоненко зник взагалі. Фінансування припинилось?Так само зник Тягнибок.

Tegularius Додано: Сер 27 січ, 2021 00:16 Re: Політичні дискусії yanyura написав: хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115": хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115": 1 Там вже будівельний магазин

2 Львів Зелена 115 - це цілий мікрорайон будинків з буквами

якраз на розі будинку ,за адресою гугла

2 Львів Зелена 115 - це цілий мікрорайон будинків з буквами



http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Сер 27 січ, 2021 00:20 zРадio написав: И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут... И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...

Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014.

За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений.

Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему.

Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.

Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014.За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений.Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему.Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус. Tegularius

