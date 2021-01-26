Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что там - Порох скоро обойдет Зелю в президентском рейтинге? Обсудили уже? Я говорил, что рано гетьмана хоронить. Если будет работать на более широкую аудиторию, чем 8%-ная ниша армовирцев, то шансы возврата в большую политику есть. Правда, пока социологи не меряют "новых лиц", не заявлявших публично о президентских амбициях. Добавление Разумкова, например, сильно перекроит нынешние рейтинги.
И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
zРадио написав:И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014. За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений. Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему. Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ. Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус.
zРадио написав:Что там - Порох скоро обойдет Зелю в президентском рейтинге? Обсудили уже? Я говорил, что рано гетьмана хоронить. Если будет работать на более широкую аудиторию, чем 8%-ная ниша армовирцев, то шансы возврата в большую политику есть. Правда, пока социологи не меряют "новых лиц", не заявлявших публично о президентских амбициях. Добавление Разумкова, например, сильно перекроит нынешние рейтинги.
zРадио написав:И еще из того, что пугает - центристы исчезают на глазах. Общество снова радикализируется, примыкая к одному из полюсов - Порох vs Медведчук. Инертных нет. Формируется 2 огромных лагеря - для одних "різниця є", для вторых "разница есть". Если раньше монополия на улицу была у ура-патриотов, то теперь на ней играет и пассионарный лагерь их антагонистов в виде ППШ. И это может сулит потрясениями, возможно даже - новым майданом. Политические риски растут...
ЕС и есть центристы, за радикалов (Свобода, ПС...) традиционно голосуют до 1% избирателей. А зеленые - просто беспринципные слуги олигархов. Они планируют на ближайшие выборы вывести мертвечука на 2-е место, чтобы даже отъявленные порохоботы за зе проголосовали (похожее провернули на выборах 1999 Кучма-Симоненко). По этому и не пресекается открытая скрепопропаганда с московских помоек, которые работают под видом украинских СМИ.
Tegularius написав:Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.
Більшість підримує закон про мову, переназву вулиць підтримують менше, ринок землі ще менше, тільки це не означає, що ці закони треба змінювати. Рейтиг Зелі падає через недолугі управлінські рішення, зростання тарифів, локдауни і тому подібне. Те саме було б і при любому іншому портреті, бо є завищенні очікування пересічних і не розуміння економічних реалій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.
Більшість підримує закон про мову, переназву вулиць підтримують менше, ринок землі ще менше, тільки це не означає, що ці закони треба змінювати. Рейтиг Зелі падає через недолугі управлінські рішення, зростання тарифів, локдауни і тому подібне. Те саме було б і при любому іншому портреті, бо є завищенні очікування пересічних і не розуміння економічних реалій.
Бо є завищені пусті обіцянки від самих можновладців.
Телега попереду, здається, опинилася у Вас.
Да, народ бажає, вимагає кращого (кращого результату), яке навіть важко здійснити. Але народ, виборці, електорат не вимагає пустих обіцянок. Хоче почути, але не вимагає, щоб їх йому казали-обіцяли. Як мінімум, з причини -- у народа нема інструменту вимагати цих обіцянок.
Тобто завищені очікування формують власне самі можновладці, обіцялкини. З причини що самі перш за все бажають опинитися при владі. Мають та самі обирають для цього такий інструмент, як давати завищені обіцянки.
Телега попереду. В Вас народ маніпулює владою. В реальності зворотній зв'язок не відіграє ключової ролі.
Якщо б в суспільстві відталкувались від тези - почувший шахрая та піддавшийся на його слова, пропозиції, сам цього хотів, сам обрав цей шлях, сам відповідальний за цей свій вчинок, то НЕ БУЛО Б ВЗАГАІ ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАБОРОНИ.
Дане шахрайство йде від влади, можновладців. Їми встановлено, підтримується. А не пересічні самі наче вимагають пустих обіцянок, введення в оману. І тому шахраї йдуть їм на зустріч)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 січ, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якщо б в суспільстві відталкувались від тези - почувший шахрая та піддавшийся на його слова, пропозиції, сам цього хотів, сам обрав цей шлях, сам відповідальний за цей свій вчинок, то НЕ БУЛО Б ВЗАГАІ ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАБОРОНИ.
Дане шахрайство йде від влади, можновладців. Їми встановлено, підтримується. А не пересічні самі наче вимагають пустих обіцянок, введення в оману. І тому шахраї йдуть їм на зустріч)))
Гаразд, нехай буде по-вашому: пересічні - лохи, які не вчаться на своїх помилках, і вірять шахрайським обіцянкам, причому на всіх виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.