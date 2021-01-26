Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В такій логіці: Бідний в ринковій економіці -- наявно лох. Пересічні в порівнянні з можновладцями (шахраями) -- наявно лохи.
Така, на мій погляд, реальність, що пересічні програвали, програють та будуть програвати шахраям-можновладцям. Зовсім різні можливості. Я це, ці свої погляди, в тому числі й Вам, вже багато разів обгрунтовував.
То шо робити? Цар не підходить, бульбашного царя і нашого завгара люди не хочуть. Хлопця з народу теж не хочуть, шоколодного олігарха не хочуть, газову королеву не хочуть, путінську шістку теж не дуже хочуть. Нема куди пересічному лоху податись - кругом шахраї.
А Ви гляньте, що робить народ. Не окремі особи, яким вдається зайняти обмежені місця в ринку (виграти конкуренцію за кафе і т.д.)., та піднятись.
Народ не чекає. За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти. Але що суспільству-то від того? Розвивається?))
Робити треба можновладцям. Свою пряму функцію. Вже ж вказав. В книзі ж овсім розжовано з тисячами реальних прикладів країн всього світу.
Весь розвиток базується на стимулюванні.... Ви можете створити умови, щоб стимулювати маси, народ, суспільство краще працювати, навчатися і т.д.? Отож.
А одна буква в Указі президента, Законі парламенту, постанови Кабміну, налогової, митниці ... може. Це нормальні виконання обов'язків особами з важелями суспільства.
Чи систему противаг, як батьки-засновники, я з Вами зробити можемо?
Але хлопці розвалили вже навіть середню ланку в державності... Фахівців. Основу.
Віконце. Поїзд вже тю-тю. Змінити касту не вдасться. Черговий крок глобалізації починає руйнувати інститути навіть сильних держав. Хто не вспів, той вже все. Шанс був саме тільки в Порошенка і Ко.
Тому тепер тим паче! кожен буде пристосовувати тільки себе або мікросвіт навколо себе. Зважаючи затрату своїх зусиль. Що особисто вигідніше. Це в принципі нормально. Але головне: в таких умовах тим паче за рахунок когось. І ще головніше -- маючи обмеження.
Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей. А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.
Знали б Ви які фахівці (я не про себе)) зараз рибалять в 40+ років, а які "розбудовують" Нову за "стандартами" НАТО.
detroytred написав:Народ не чекає. За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти. Але що суспільству-то від того? Розвивається?))
Робити треба можновладцям. Свою пряму функцію.
Тільки цікаво - яку саме пряму функцію? Зберегти спадщину Совка, як бульбашник? Зробити європейські реформи, як шоколадний барига? Діджітелізацію, як комік? Боюсь, що крім казок про Швейцарію нічого не побачу. Проблема тільки в тому, що Щвейцарія вже є, і другої не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Народ не чекає. За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти. Але що суспільству-то від того? Розвивається?))
Робити треба можновладцям. Свою пряму функцію.
Тільки цікаво - яку саме пряму функцію? Зберегти спадщину Совка, як бульбашник? Зробити європейські реформи, як шоколадний барига? Діджітелізацію, як комік? Боюсь, що крім казок про Швейцарію нічого не побачу. Проблема тільки в тому, що Щвейцарія вже є, і другої не буде.
Ага)) Смішно))
От тільки навіть Вас шахраям вдалося ввести в оману. Приклад: прямування до стандартів НАТО. Жінки. Ввели. Повно. А результат, як в наведених Вами.
Тому по стандартам НАТО жінки - ті ж всл, що й чоловіки, а не дружини керівників, коханки, родички і т.д., які не за кермо, ні в наряд, ні...
Так і в Вас ілюзію діджеталізаціх, европеїзації і т.д. показали, як стриптиз від дружини з анекдоту.
Або навішали локшини, що неможливо. Неможливо - це комунізм та тещо. А підвищувати рівень та стандарти до цивілізованих розвинутих -- можливо.
Про Швейцарію це перебільшення. Мова про збільшення темпів розвитку. Будьте впевнені, що Швейцарія за цей час вбіжить ще далі.
Tegularius написав:У парі Ю. Бойко і П. Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Ю. Бойка, а 30,1% – за П. Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Ю. Бойка, 47% – за П. Порошенка.
Давайте поміркуємо разом. Очевидно що Зеленський за наступні 3 роки начудить багато і його рейтинг, який і так стрімко падає, впаде до 0%-5%. Як мінімум в 2 тур він не попадає - це 100%. Тимошенко це вже політичний труп. Її рейтинг помалесенько, але стабільно, падає. Якщо вона програла Порошенко в 2019, коли було велике розчарування в По, то вона точно програє йому в 2024. Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко. Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко. *Нажаль(або на щастя ) Порошенко у порівнянні з 2014 роком дуже змістився вправо(фактично став націоналістом). Якщо він хоче виграти в Бойко йому потрібно зайняти більш центриську позицію.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 27 січ, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко. Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко.
З'являться нові кандидати, не переживайте. Той же Кличко і Разумков. Відносно нові і з досвідом. Їх просто не вставляють в опитування, бо вони не оголошували про намір балотовуватись в Президенти. Якщо Порошенко знімиться на користь Кличко, то очевидно, хто переможе, навіть якщо Разумков вийде в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко. Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко.
З'являться нові кандидати, не переживайте. Той же Кличко і Разумков. Відносно нові і з досвідом. Їх просто не вставляють в опитування, бо вони не оголошували про намір балотовуватись в Президенти. Якщо Порошенко знімиться на користь Кличко, то очевидно, хто переможе, навіть якщо Разумков вийде в другий тур.
+100 Від Порошенка відвернулись, як місцеві оліархи,так і зовнішні (сороси)). На користь ЗЕ.
З чого їм знову повертатися до По? Тому знайдуть консенсус по хоть Кличко, Ращзмкову, хоть ще. Який їх задовольнить.