RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7026702770287029>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:41

  lapay написав:
  detroytred написав:В такій логіці:
Бідний в ринковій економіці -- наявно лох.
Пересічні в порівнянні з можновладцями (шахраями) -- наявно лохи.

Така, на мій погляд, реальність, що пересічні програвали, програють та будуть програвати шахраям-можновладцям.
Зовсім різні можливості.
Я це, ці свої погляди, в тому числі й Вам, вже багато разів обгрунтовував.

То шо робити? Цар не підходить, бульбашного царя і нашого завгара люди не хочуть. Хлопця з народу теж не хочуть, шоколодного олігарха не хочуть, газову королеву не хочуть, путінську шістку теж не дуже хочуть. Нема куди пересічному лоху податись - кругом шахраї. :)

А Ви гляньте, що робить народ.
Не окремі особи, яким вдається зайняти обмежені місця в ринку (виграти конкуренцію за кафе і т.д.)., та піднятись.

Народ не чекає.
За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти.
Але що суспільству-то від того?
Розвивається?))

Робити треба можновладцям.
Свою пряму функцію.
Вже ж вказав.
В книзі ж овсім розжовано з тисячами реальних прикладів країн всього світу.

Весь розвиток базується на стимулюванні....
Ви можете створити умови, щоб стимулювати маси, народ, суспільство краще працювати, навчатися і т.д.?
Отож.

А одна буква в Указі президента, Законі парламенту, постанови Кабміну, налогової, митниці ... може.
Це нормальні виконання обов'язків особами з важелями суспільства.

Чи систему противаг, як батьки-засновники, я з Вами зробити можемо?

Але хлопці розвалили вже навіть середню ланку в державності... Фахівців.
Основу.

Віконце. Поїзд вже тю-тю. Змінити касту не вдасться.
Черговий крок глобалізації починає руйнувати інститути навіть сильних держав. Хто не вспів, той вже все.
Шанс був саме тільки в Порошенка і Ко.

Тому тепер тим паче! кожен буде пристосовувати тільки себе або мікросвіт навколо себе. Зважаючи затрату своїх зусиль. Що особисто вигідніше. Це в принципі нормально.
Але головне: в таких умовах тим паче за рахунок когось.
І ще головніше -- маючи обмеження.

Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.
А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.

Знали б Ви які фахівці (я не про себе)) зараз рибалять в 40+ років, а які "розбудовують" Нову за "стандартами" НАТО.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Народ не чекає.
За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти.
Але що суспільству-то від того?
Розвивається?))

Робити треба можновладцям.
Свою пряму функцію.

Тільки цікаво - яку саме пряму функцію? Зберегти спадщину Совка, як бульбашник? Зробити європейські реформи, як шоколадний барига? Діджітелізацію, як комік?
Боюсь, що крім казок про Швейцарію нічого не побачу. Проблема тільки в тому, що Щвейцарія вже є, і другої не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11627
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:46

  lapay написав:
  detroytred написав:Народ не чекає.
За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти.
Але що суспільству-то від того?
Розвивається?))

Робити треба можновладцям.
Свою пряму функцію.

Тільки цікаво - яку саме пряму функцію? Зберегти спадщину Совка, як бульбашник? Зробити європейські реформи, як шоколадний барига? Діджітелізацію, як комік?
Боюсь, що крім казок про Швейцарію нічого не побачу. Проблема тільки в тому, що Щвейцарія вже є, і другої не буде.

Ага)) Смішно))

От тільки навіть Вас шахраям вдалося ввести в оману.
Приклад: прямування до стандартів НАТО. Жінки.
Ввели. Повно. А результат, як в наведених Вами.

Тому по стандартам НАТО жінки - ті ж всл, що й чоловіки, а не дружини керівників, коханки, родички і т.д., які не за кермо, ні в наряд, ні...

Так і в Вас ілюзію діджеталізаціх, европеїзації і т.д. показали, як стриптиз від дружини з анекдоту.

Або навішали локшини, що неможливо.
Неможливо - це комунізм та тещо.
А підвищувати рівень та стандарти до цивілізованих розвинутих -- можливо.

Про Швейцарію це перебільшення.
Мова про збільшення темпів розвитку.
Будьте впевнені, що Швейцарія за цей час вбіжить ще далі.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тому по стандартам НАТО жінки - ті ж всл, що й чоловіки, а не дружини керівників, коханки, родички і т.д., які не за кермо, ні в наряд, ні...

Так і в Вас ілюзію діджеталізаціх, европеїзації і т.д. показали, як стриптиз від дружини з анекдоту.

Або навішали локшини, що неможливо.
Неможливо - це комунізм та тещо.
А підвищувати рівень та стандарти до цивілізованих розвинутих -- можливо.

Як підвищувати рівень - як бульбашник, чи Зеля, змінюючи по десять разів на рік керівників? Чи проводячи реформи, виборні посади, конкурси?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11627
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:00

  lapay написав:
  Tegularius написав:У парі Ю. Бойко і П. Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Ю. Бойка, а 30,1% – за П. Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Ю. Бойка, 47% – за П. Порошенка.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1000&page=1
Там же написано - різниця менше похибки. Попередні опитування давали перемогу Порошенко. Бойко ніколи не стане президентом України. Навіть зелебобики не проголосують, а не підуть на вибори.

Давайте поміркуємо разом.
Очевидно що Зеленський за наступні 3 роки начудить багато і його рейтинг, який і так стрімко падає, впаде до 0%-5%. Як мінімум в 2 тур він не попадає - це 100%.
Тимошенко це вже політичний труп. Її рейтинг помалесенько, але стабільно, падає. Якщо вона програла Порошенко в 2019, коли було велике розчарування в По, то вона точно програє йому в 2024.
Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко.
Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко.
*Нажаль(або на щастя :) ) Порошенко у порівнянні з 2014 роком дуже змістився вправо(фактично став націоналістом). Якщо він хоче виграти в Бойко йому потрібно зайняти більш центриську позицію.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 27 січ, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:01

lapay
Проводячи реформи, виборні посади і т.д.

От тільки не так, як робиться, коли займаєшся імітацією.

Мені набридло вже приводити ту ж Звіробій -- якщо вищий не має інтересу, то нічого в тебе не вдасться, навіть при бажанні.

Вимоги стимули.
Зверху вниз.
Право формувати вимоги та стимули, потім застосовувати іструменти, які реалізують це, в кого?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:10

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко.
Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко.

З'являться нові кандидати, не переживайте. Той же Кличко і Разумков. Відносно нові і з досвідом. Їх просто не вставляють в опитування, бо вони не оголошували про намір балотовуватись в Президенти.
Якщо Порошенко знімиться на користь Кличко, то очевидно, хто переможе, навіть якщо Разумков вийде в другий тур.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11627
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:11

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Проводячи реформи, виборні посади і т.д.

От тільки не так, як робиться, коли займаєшся імітацією.

Краще вже імітація, а не відкат, як зараз. Не можливо побудувати комунізм чи капіталізм за п'ять років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11627
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:17

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Отже, якщо нових яскравих кандидатів не буде, то маємо 2 тур: Порошенко і Бойко.
Звичайно, з великою ймовірністю переможе Порошенко. Люди за 3 роки дещо підзабудуть "його гріхи". Але я б все-таки не був таким категоричним. Може бути жорстка боротьба і деякі обставини, які можуть посприяти Бойко.

З'являться нові кандидати, не переживайте. Той же Кличко і Разумков. Відносно нові і з досвідом. Їх просто не вставляють в опитування, бо вони не оголошували про намір балотовуватись в Президенти.
Якщо Порошенко знімиться на користь Кличко, то очевидно, хто переможе, навіть якщо Разумков вийде в другий тур.

+100
Від Порошенка відвернулись, як місцеві оліархи,так і зовнішні (сороси)). На користь ЗЕ.

З чого їм знову повертатися до По?
Тому знайдуть консенсус по хоть Кличко, Ращзмкову, хоть ще.
Який їх задовольнить.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:23

  lapay написав:
  detroytred написав:Проводячи реформи, виборні посади і т.д.

От тільки не так, як робиться, коли займаєшся імітацією.

Краще вже імітація, а не відкат, як зараз. Не можливо побудувати комунізм чи капіталізм за п'ять років.

Мова про кінцевий результат за 5 років не йшла.

Відкат зараз завдяки По стався.
Бальцеровича теж пнули, але заміна була підготовлена (сприятливі для потрібнох заміни умови створені).
Але ж сивочолий...))

Навіть пуйло топорно, як і покладається рівню розвитку, забезпечив продовження))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 3203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7026702770287029>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29085)
27.01.2021 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.