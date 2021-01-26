Додано: Сер 27 січ, 2021 11:41

lapay написав: detroytred написав: В такій логіці:

Бідний в ринковій економіці -- наявно лох.

Пересічні в порівнянні з можновладцями (шахраями) -- наявно лохи.



Така, на мій погляд, реальність, що пересічні програвали, програють та будуть програвати шахраям-можновладцям.

Зовсім різні можливості.

Я це, ці свої погляди, в тому числі й Вам, вже багато разів обгрунтовував. В такій логіці:Бідний в ринковій економіці -- наявно лох.Пересічні в порівнянні з можновладцями (шахраями) -- наявно лохи.Така, на мій погляд, реальність, що пересічні програвали, програють та будуть програвати шахраям-можновладцям.Зовсім різні можливості.Я це, ці свої погляди, в тому числі й Вам, вже багато разів обгрунтовував.

То шо робити? Цар не підходить, бульбашного царя і нашого завгара люди не хочуть. Хлопця з народу теж не хочуть, шоколодного олігарха не хочуть, газову королеву не хочуть, путінську шістку теж не дуже хочуть. Нема куди пересічному лоху податись - кругом шахраї. То шо робити? Цар не підходить, бульбашного царя і нашого завгара люди не хочуть. Хлопця з народу теж не хочуть, шоколодного олігарха не хочуть, газову королеву не хочуть, путінську шістку теж не дуже хочуть. Нема куди пересічному лоху податись - кругом шахраї.

А Ви гляньте, що робить народ.Не окремі особи, яким вдається зайняти обмежені місця в ринку (виграти конкуренцію за кафе і т.д.)., та піднятись.Народ не чекає.За кордон або бухає, колеться, або в армію, або в активісти.Але що суспільству-то від того?Розвивається?))Робити треба можновладцям.Свою пряму функцію.Вже ж вказав.В книзі ж овсім розжовано з тисячами реальних прикладів країн всього світу.Весь розвиток базується на стимулюванні....Ви можете створити умови, щоб стимулювати маси, народ, суспільство краще працювати, навчатися і т.д.?Отож.А одна буква в Указі президента, Законі парламенту, постанови Кабміну, налогової, митниці ... може.Це нормальні виконання обов'язків особами з важелями суспільства.Чи систему противаг, як батьки-засновники, я з Вами зробити можемо?Але хлопці розвалили вже навіть середню ланку в державності... Фахівців.Основу.Віконце. Поїзд вже тю-тю. Змінити касту не вдасться.Черговий крок глобалізації починає руйнувати інститути навіть сильних держав. Хто не вспів, той вже все.Шанс був саме тільки в Порошенка і Ко.Тому тепер тим паче! кожен буде пристосовувати тільки себе або мікросвіт навколо себе. Зважаючи затрату своїх зусиль. Що особисто вигідніше. Це в принципі нормально.Але головне: в таких умовах тим паче за рахунок когось.І ще головніше -- маючи обмеження.Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.Знали б Ви які фахівці (я не про себе)) зараз рибалять в 40+ років, а які "розбудовують" Нову за "стандартами" НАТО.