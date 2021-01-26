Додано: Сер 27 січ, 2021 14:17

lapay

Приїхали)))



Демократія - це супер.

Вона стала саме захистним клапаном, який обмежує можновладців.

І цей інструмент можновладці самі надали народу.

Тому що так вигідно всім. І самим можновладцям. Не чекати, поки народ повстане проти того, що його зовсім! не влаштовує.



А раніш терпів владу феодала, царя та інших. Диктатора.

Зараз диктатор - це той же цар.



Я вказую на те, що демократія в існуючих умовах (коли пересічні мають такий рівень знань, так зайняті в основному роботою та треба ж відпочити, так піддаються впливу ЗМІ та ін., такі порядні, та тещо) -- виконує тільки функцію застережного обмежувального клапана.

Все!



Тобто говорити, що ще й функцію, яка дає змогу народу обирати ТИХ, КОГО ВІН САМ БАЖАЄ, помилка.



Народ бажає тих посадовців, які б дали йому результат.

Я, наприклад, знаю, що результат в ЗСУ дав би той-то той-то.

Але такі особи та й результат не потрібен кому? Тим, хто при владі.



Умовно, дав би результат Мортимер, Мицик, д. Сашко.

Але потрібні вони зі своїми вимогами та змінами існуючим можновладцям?

Тому їх нема й не може бути при владі, поки самі існуючі можновладці не будуть зацікавлені в них.



Або вони (Мортимери) самі прийдуть до влади. Стануть в рівень можновладців.

Як шуткував Мортимер -- що робити? Тільки самим захопити владу.



Але сам народ не отримає змоги для рівноумовного!!! вибору Порошенка (ЗЕ і т.д.) та Мортимера.