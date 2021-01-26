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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:25
detroytred написав:
З чого їм знову повертатися до По?
Тому знайдуть консенсус по хоть Кличко, Ращзмкову, хоть ще.
Який їх задовольнить.
Не олігархи вирішують, кому бути. Вони просто ставлять на прохідного. Поки прохідний Зеленській, на каналах його підтримують. Обнулиться Зеля - поставлять на іншого прохідного кандидата.
Найбільш реальні - Кличко і Разумков. У Бойко свій персональний спонсор - Путін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:27
detroytred написав:
Відкат зараз завдяки По стався.
При По було найбільше реформ, за всю історію незалежної України. Це не моя особиста думка, а Заходу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:28
lapay написав: detroytred написав:
Відкат зараз завдяки По стався.
При По було найбільше реформ, за всю історію незалежної України. Це не моя особиста думка, а Заходу.
Я її не заперечував.
Відкат - після По, малось на увазі.
Скажу навіть більше: самого По "похоже устраивал" саме ЗЕ, як той кому програвати та працювати при кому далі.
Навіть те, що програє артисту, не вплинуло. Калькулятор))
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34
detroytred написав:
Відкат - після По, малось на увазі.
Скажу навіть більше: самого По "похоже" устраивал саме ЗЕ, як той кому програвати та працювати при кому далі.
Відкат був через пересічних, для яких темп реформ був завеликий. Тому вони вибрали Зе, який їх загальмував. Продовжив Зе комунальну реформу - і рейтинг так само рухнув, як і в По.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:38
lapay написав: detroytred написав:
З чого їм знову повертатися до По?
Тому знайдуть консенсус по хоть Кличко, Ращзмкову, хоть ще.
Який їх задовольнить.
Не олігархи вирішують, кому бути. Вони просто ставлять на прохідного. Поки прохідний Зеленській, на каналах його підтримують. Обнулиться Зеля - поставлять на іншого прохідного кандидата.
Найбільш реальні - Кличко і Разумков. У Бойко свій персональний спонсор - Путін.
В крайніх точках -- да!!!
Наприклад, Яроша чи Симоненка, або маловідомих ес-соців чи ще кого, як не підтримуй олігархи -- не буде результата. Тому й навіть мови нема.
А тем де є можливість підврегулювати-вплинути --- то саме підтримка олігархів вирішує.
Це ж як --- на одній ділянці регулюється, а на крайніх ні.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:44
lapay написав: detroytred написав:
Відкат - після По, малось на увазі.
Скажу навіть більше: самого По "похоже" устраивал саме ЗЕ, як той кому програвати та працювати при кому далі.
Відкат був через пересічних, для яких темп реформ був завеликий. Тому вони вибрали Зе, який їх загальмував. Продовжив Зе комунальну реформу - і рейтинг так само рухнув, як і в По.
Ви там визначиться: то швидкість реформ відштовхує, то занадто велика.
Та головне мова була про -- чому По не забезпечив умов для продовження напрямку без відкату, як ЗЕ?
Якщо падіння рейтингу що від швидких реформ, що від бездіяльності, неминуче.
Про це була мова.
А Ви валите на пересічних.
Вони такі, які є.
В державах, що мають мету розвитку, можновладці враховують це.
Тому особи міняються, протести йдуть проти реформ, а самі реформи продовжуються.
Тому що мета - реформування.
А не особиста посада.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:47
detroytred написав:
Та головне мова була про -- чому По не забезпечив умов для продовження напрямку без відкату, як ЗЕ?
Тому що в нас демократія. Не він вирішує, а пересічні на виборах. Тільки Кучма зміг пролізти на другий строк, заблокувавши висунення Ющенка, а Януковича, як наступника, не зумів залишити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:51
lapay написав: detroytred написав:
Та головне мова була про -- чому По не забезпечив умов для продовження напрямку без відкату, як ЗЕ?
Тому що в нас демократія. Не він вирішує, а пересічні на виборах. Тільки Кучма зміг пролізти на другий строк, заблокувавши висунення Ющенка, а Януковича, як наступника, не зумів залишити.
Да?))
Пересічні самі зробили ЗЕ та головне самі обгадили (викинули замість забезпечити піар та підняття) гриценок, наливайченок та інших.
Все пересечні.
От вумні які. Ще й інструменти мають.
Прям часи комунізму - влада у народу. Народ вирішує.
Як на мене, то Порошенко сам залишив за себе саме ЗЕ.
Демократія - це інструмент.
Яким поки користується хто?
Для регулювання.
А от в крайніх точках - да!!!!!
Народ не дасть обрати Яроша, Симоненка, Гончаренко ...
За допомогою цього інструменту.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 січ, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:02
detroytred написав:
Все пересечні.
От вумні які. Ще й інструменти мають.
Прям часи комунізму - влада у народу. Народ вирішує.
Як на мене, то Порошенко сам залишив за себе саме ЗЕ.
Демократія - це інструмент.
Яким поки користується хто?
Для регулювання.
А що не влаштовує в демократії? Вона не ідеальна, але найкраща з існуючих. Для українців так точно, в нас Пахана ніколи не буде. Демократичне коливання маятника не тільки в нас. Амплітуда не критична, а це головне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:17
lapay
Приїхали)))
Демократія - це супер.
Вона стала саме захистним клапаном, який обмежує можновладців.
І цей інструмент можновладці самі надали народу.
Тому що так вигідно всім. І самим можновладцям. Не чекати, поки народ повстане проти того, що його зовсім! не влаштовує.
А раніш терпів владу феодала, царя та інших. Диктатора.
Зараз диктатор - це той же цар.
Я вказую на те, що демократія в існуючих умовах (коли пересічні мають такий рівень знань, так зайняті в основному роботою та треба ж відпочити, так піддаються впливу ЗМІ та ін., такі порядні, та тещо) -- виконує тільки функцію застережного обмежувального клапана.
Все!
Тобто говорити, що ще й функцію, яка дає змогу народу обирати ТИХ, КОГО ВІН САМ БАЖАЄ, помилка.
Народ бажає тих посадовців, які б дали йому результат.
Я, наприклад, знаю, що результат в ЗСУ дав би той-то той-то.
Але такі особи та й результат не потрібен кому? Тим, хто при владі.
Умовно, дав би результат Мортимер, Мицик, д. Сашко.
Але потрібні вони зі своїми вимогами та змінами існуючим можновладцям?
Тому їх нема й не може бути при владі, поки самі існуючі можновладці не будуть зацікавлені в них.
Або вони (Мортимери) самі прийдуть до влади. Стануть в рівень можновладців.
Як шуткував Мортимер -- що робити? Тільки самим захопити владу.
Але сам народ не отримає змоги для рівноумовного!!! вибору Порошенка (ЗЕ і т.д.) та Мортимера.
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