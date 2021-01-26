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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7028702970307031

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:54

Одна из главных цифр вчерашнего дня: 409 тысяч украинцев получили по данным МВД РФ российские паспорта в прошлом году. Это абсолютный рекорд.

Многие думают, что он объясняется исключительно массовым получением российского гражданства жителями «ЛДНР».

Но это не совсем так. Более 100 тысяч паспортов получили жители подконтрольной территории.

Подробности - в статье журналиста «ворожого сайту» Екатерины Тереховой.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:59

Украинские власти решили дать ответ на резкий рост числа получивших российское гражданство граждан Украины.

В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает санкции к таким людям. В частности - запрет голосовать на выборах.

Думают, что это подействует?


"Дблы блдь" :)

"Патриоты" так и побежали уже сдавать паспорта РФ, чтоб проголосовать на украинских выборах :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:02

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Рейтинг Кличка 0,6/0,9
Який він нафіг "прохідний"?
Може його рейтинг різко виросте? А з чого це раптом?
У Розумкова аналогічно. І він з "команди Зе", тому шанси у нього ще менші ніж у Зе.

Все тече, все змінюється, в тому числі і рейтинги. На початку 2014 рейтинг Кличка був більшим за рейтинг Порошенка, якого взагалі мало хто знав. Так само Зеленській. В сучасній Україні це вже традиція.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:35

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:1 Там вже будівельний магазин

Эх, значит не судьба попробовать вашего кофе...

Вы бы еще запись в Фейсбуке удалили (https://ru-ru.facebook.com/Kolodomucom/ - найдено по названию кафе на фото), чтобы не вводить потенциальных любителей кофе в заблуждение о работающем кафе.

И еще о вашем кафе:

Зображення
https://20.ua/ru/lviv/restorani-kafe-ba ... -domu.html
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:53

  detroytred написав:Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.
А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.
Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів..
Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить від
а - більше часу проведенного на службі
ніж
б - зробленого на службі....
Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту..
Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів...
Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась...
При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...

Тепер підприємець
Мій дохід 30-70К , мої витрати 20К
Мої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці....
Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років)
Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись)
А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше?
Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення...
А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя.
Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.

Це хоч халіфешник розуміє?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:57

yanyura
Прийму до відома і відкорегую ( фейсбук це просто , а от записи в інтегратора який Ви привели - це практично не можливо
Невідомо хто ,невідомо коли - цей запис вніс
Тепер неясно з ким говорити щоб його видалили або змінили.

ПС
а кава з тістечками в мене там була хороша :D
Локдаун в березні 2020 ,який практично заборонив роботу кафе/ресторанів - вимусив мене змінити там спеціалізацію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:07

  detroytred написав:Як в кафе: що власник запропонував.

Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема))
Ще одна кардинальна помилка
Власник кафе не навязує меню....
Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....
Тому
В мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....
В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...
Цікаво
Чому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,
коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?

Так само і політики
Орієнтуються на тих хто є зараз...
І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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