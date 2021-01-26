Додано: Сер 27 січ, 2021 16:53

detroytred написав: Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.

А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час. Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.

Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів..Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить віда - більше часу проведенного на службініжб - зробленого на службі....Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту..Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів...Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась...При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...Тепер підприємецьМій дохід 30-70К , мої витрати 20КМої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці....Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років)Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись)А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше?Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення...А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя.Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.Це хоч халіфешник розуміє?