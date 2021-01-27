Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Рейтинг Кличка 0,6/0,9 Який він нафіг "прохідний"? Може його рейтинг різко виросте? А з чого це раптом? У Розумкова аналогічно. І він з "команди Зе", тому шанси у нього ще менші ніж у Зе.
Все тече, все змінюється, в тому числі і рейтинги. На початку 2014 рейтинг Кличка був більшим за рейтинг Порошенка, якого взагалі мало хто знав. Так само Зеленській. В сучасній Україні це вже традиція.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей. А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.
Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів.. Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить від а - більше часу проведенного на службі ніж б - зробленого на службі.... Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту.. Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів... Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась... При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...
Тепер підприємець Мій дохід 30-70К , мої витрати 20К Мої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці.... Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років) Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись) А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше? Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення... А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя. Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.
yanyura Прийму до відома і відкорегую ( фейсбук це просто , а от записи в інтегратора який Ви привели - це практично не можливо Невідомо хто ,невідомо коли - цей запис вніс Тепер неясно з ким говорити щоб його видалили або змінили.
ПС а кава з тістечками в мене там була хороша Локдаун в березні 2020 ,який практично заборонив роботу кафе/ресторанів - вимусив мене змінити там спеціалізацію.
detroytred написав:Як в кафе: що власник запропонував.
Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема))
Ще одна кардинальна помилка Власник кафе не навязує меню.... Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе..... Тому В мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн.... В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн... Цікаво Чому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) , коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?
Так само і політики Орієнтуються на тих хто є зараз... І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій....
andrijk777 написав:Рейтинг Кличка 0,6/0,9 Який він нафіг "прохідний"? Може його рейтинг різко виросте? А з чого це раптом? У Розумкова аналогічно. І він з "команди Зе", тому шанси у нього ще менші ніж у Зе.
Все тече, все змінюється, в тому числі і рейтинги. На початку 2014 рейтинг Кличка був більшим за рейтинг Порошенка, якого взагалі мало хто знав. Так само Зеленській. В сучасній Україні це вже традиція.
Правильно, "різко" і з нуля може вирости рейтинг тільки того, кого ніхто не знає. Придивились люди до нього - О, реально підходить. Кличка вже всі знають. У Розумкова може вирости, але він з "команди Зе". І взагалі я не зовсім розумію що такого зробив Розумков щоб претендувати на крісло президента? І немає ніякої такої традиції. Порошенко був достатньо відомим політиком. Саме політиком! Є тільки феномен Зе, який вже не повториться.
дела открыли по решению Печерского райсуда Киева и по заявлению нардепа Андрея Деркача. Сами же производства касаются якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена
Растянули Бубочку на шпагат, а вместе с ним и всю Украину
detroytred написав:Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей. А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час.
Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів.. Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить від а - більше часу проведенного на службі ніж б - зробленого на службі.... Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту.. Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів... Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась... При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...
Тепер підприємець Мій дохід 30-70К , мої витрати 20К Мої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці.... Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років) Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись) А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше? Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення... А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя. Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.
Це хоч халіфешник розуміє?
Про проходження військової служби в тебе дурне та брехливе уявлення. Зовсім. Якесь чисте прапорщицьке - без зацікавлення до служби, до результату особистої профдіяльностя,, до підвищення в посадах для ускладнення роботи.
Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена. Клепки заробити мільйони достало, а чому ні. Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе. Але розвивають та розвивають свій бізнес. Також роблять в більшості і мільйонери. Якщо є змога - то розвивають...
А ти якусь несінитницю несеш. Про "хватає". В той же час жлобишся заплатити працівникам в 2,3,4 рази більше на свята, щоб погодилися. Свого сина чи сам за прилавок стаєш.
Уяви собі ще -- якщо б військового так цикавили доходи, то він би не йшов на службу. Де доходи зарання обмежені. На відміну від бізнесмена - в якого суть діяльності - прибуток. Ти ж з армії втік куди? Не в ЗСУ. А спочатку на держпідприємство. Побачив, що багато не заробиш на гражданці, але саме в держустановах. Втік працювати на себе.
Для того, хто не вивчав нічого, нагадаю: це класика ще від Сміта, Кейнса --- про перевищення доходів над витратами в заможних підприємців. І проблеми світила економіки вирішували не ТЕ, ЩО БІЗНЕСМЕН НЕ ХОЧЕ РОЗВИВАТИ БІЗНЕС ДАЛІ, А В ТОМУ, ЩО НЕ МОЖЕ, ОБМЕЖЕНИЙ. В існуючих умовах.
Черговий Шнобель тобі -- за не хочу я та сини розвивати бізнес далі. Бо доходи перевищують)))))))