Додано: Сер 27 січ, 2021 18:42

budivelnik написав: detroytred написав: Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.

А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час. Я ж не дарма допитував мільйонера чому він далі-то не розвивається..., хоч не сам, так сини, а він консультує, маючи такий досвід, фах, знання в бізнесі, ідеї, купу ідей.А андрий777 задав питання чому строчить на форумі, даремно марнують свій час. Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів..

Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить від

а - більше часу проведенного на службі

ніж

б - зробленого на службі....

Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту..

Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів...

Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась...

При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...



Тепер підприємець

Мій дохід 30-70К , мої витрати 20К

Мої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці....

Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років)

Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись)

А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше?

Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення...

А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя.

Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.



Це хоч халіфешник розуміє? Це питання ,якраз найкраще показує прірву між розумінням економічних процесів у підприємців і військових пенсіонерів..Дохід кадрового військового ,який прослужив від 25 років і не воював залежить віда - більше часу проведенного на службініжб - зробленого на службі....Його звання,посада, оклад - тим кращі чим більше пройшло часу з моменту закінчення училища чи підписання контракту..Так , є одиниці.які стають генералами в рази швидше ніж 99% протирачів штанів...Але той хто закінчив капітаном-майором за 25 років служби- як правило безхребетна тваринка.яка не напрягалась...При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...Тепер підприємецьМій дохід 30-70К , мої витрати 20КМої діти забезпечені освітою, житлом,автомобілями ,місцем праці....Чого добються вони - побачимо через 25-40 років (коли найстарший-наймолодша прийдуть до 55 років)Найголовніша проблема в моїй сімї - це змусити(навчити/переконати) мене витрачати на себе більше ніж я витрачаю сьогодні(рівень витрат сформувався за 30 років, тому змінити його навіть у кращу сторону - ще потрібно напрягтись)А раз мої доходи кратно перевищують мої витрати , то навіщо мені працювати більше?Адже я не отримую гроші за час...я отримаю за прийняті/виконані рішення...А більше рішень - більше роботи-більші доходи... а не краще життя.Тому зараз я борюсь за покращення життя( яке заслужив) а не збільшення навантаження на себе.Це хоч халіфешник розуміє?

Про проходження військової служби в тебе дурне та брехливе уявлення. Зовсім.Якесь чисте прапорщицьке - без зацікавлення до служби, до результату особистої профдіяльностя,, до підвищення в посадах для ускладнення роботи.Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена.Клепки заробити мільйони достало, а чому ні.Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе.Але розвивають та розвивають свій бізнес.Також роблять в більшості і мільйонери.Якщо є змога - то розвивають...А ти якусь несінитницю несеш.Про "хватає".В той же час жлобишся заплатити працівникам в 2,3,4 рази більше на свята, щоб погодилися.Свого сина чи сам за прилавок стаєш.Уяви собі ще -- якщо б військового так цикавили доходи, то він би не йшов на службу. Де доходи зарання обмежені.На відміну від бізнесмена - в якого суть діяльності - прибуток.Ти ж з армії втік куди?Не в ЗСУ.А спочатку на держпідприємство.Побачив, що багато не заробиш на гражданці, але саме в держустановах.Втік працювати на себе.Для того, хто не вивчав нічого, нагадаю: це класика ще від Сміта, Кейнса --- про перевищення доходів над витратами в заможних підприємців.І проблеми світила економіки вирішували не ТЕ, ЩО БІЗНЕСМЕН НЕ ХОЧЕ РОЗВИВАТИ БІЗНЕС ДАЛІ, А В ТОМУ, ЩО НЕ МОЖЕ, ОБМЕЖЕНИЙ.В існуючих умовах.Черговий Шнобель тобі -- за не хочу я та сини розвивати бізнес далі. Бо доходи перевищують)))))))