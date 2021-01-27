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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:54
Будівельник
А звідки ти збрехав оце?:
* При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...* (С)
Хто ж не дає?
Можливості особи мало обмежені.
Хоч двірником, хоч начальником групи в аеропорт йди працюй, хоч за кордон на земляніку, хоч на обслуговування Боїнгів.
Пробуйте збільшити доходи. Свої.
Свої особисті проблеми кожен може спробувати вирішити сам.
Ось тут вже ІНТЕРЕС.
Мова-то про інше. Не про одну особу, а про соціальне явище.
Кіосакі дає поради особі. Як і ти тут.
А Кейнс та Ко про проблему масову.
Різниці між ларьком та державним ринком ти не розумієш.
Ти, як завжди, перекрутив (перебрехав).
В тому ще й про злість на владу.
Тут на владу не зляться, а спокійно обговорюють дії.
Ти ж, якщо тебе попрохати надати в чому саме, наприклад, в мене проявлялась злість, де ти в мене її побачив, як завжди відмовчися та тіке нове згенеруєш.
Зі стелі прибрехав...
Бери твердження та коментуй, якщо маєш бажання.
Але не ліпи брехню зі стелі.
Ти ж на відповісти за брехню по одновизначеним питанням 5 куе. очкуєш)))
Нагадую.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:12
yanyura написав:
Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115":
Можна пересісти до 1 год на інший поїзд до Трускавця, бо добиратись, якщо мали такий щирий намір, на, напевно, найзакоркованішу вулицю у Львові Зелену та назад, то можна вже бути в Трускавці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:18
budivelnik написав: detroytred написав:
Як в кафе: що власник запропонував.
Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема))
Ще одна кардинальна помилка
Власник кафе не навязує меню....
Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....
Тому
В мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....
В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...
Цікаво
Чому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,
коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?
Так само і політики
Орієнтуються на тих хто є зараз...
І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій....
Та тобі ж про це й говориться!
Ти ж так буквально не сприймай.
Мова була про бажання.
Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.
А бажання виборця обмежені чим?
Він що меркеля, рузвельта та тещо не хоче?
А хоче образно коми, зека, баригу, клоуна?!))
Ні.
Він обирає з запропонованого йому меню.
Чи скажете на 40+ мільйонів нема меркелів?
Їх нема навіть на орбіті, тому що ліфти, система їх навіть не підіймає. А якщо одиниці пробиваються, то їх ніхто не висвічує.
На орбіту піднімаються кравчуки- порошенки.
А вже з них, з цього меню, подаваємого олігархами настирливо та з самою ліпшою рекламою (тобто під тиском) відвідувач обирає маргарин.
Замість олії.
От д.Сашко, Мортимер гірше розбирався в політиці, чим ЗЕ?
Або Мицик від Мілованова?
Да там прірва різниці.
Меркелі-рузвельти з'являються на вершині, коли в самих можновладців з'являється МЕТА бачити їх там.
Піднімати та запихувати в меню, ще й рекламувати.
З.и. в тебе останнє твердження з розряду: якщо не будуть стріляти, то не буде війни.
Кеп.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 січ, 2021 19:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:39
Ой+
Я уже бывал в Трускавце, поэтому знаю, как туда проще добираться. И действительно хотел побывать в том кафе, несмотря на его труднодоступность, чтобы анонимно оценить и качество обслуживания, и способ приготовления и вкус самого кофе.
Ну а кофеен во Львове немерянно, на любой вкус и кошелек, лично мне больше нравится приготовленное в турке в горячем песке.
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