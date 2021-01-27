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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7029703070317032 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 27 січ, 2021 18:54 Будівельник

А звідки ти збрехав оце?:

* При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...* (С)





Хто ж не дає?

Можливості особи мало обмежені.

Хоч двірником, хоч начальником групи в аеропорт йди працюй, хоч за кордон на земляніку, хоч на обслуговування Боїнгів.

Пробуйте збільшити доходи. Свої.

Свої особисті проблеми кожен може спробувати вирішити сам.

Ось тут вже ІНТЕРЕС.



Мова-то про інше. Не про одну особу, а про соціальне явище.

Кіосакі дає поради особі. Як і ти тут.

А Кейнс та Ко про проблему масову.

Різниці між ларьком та державним ринком ти не розумієш.



Ти, як завжди, перекрутив (перебрехав).

В тому ще й про злість на владу.

Тут на владу не зляться, а спокійно обговорюють дії.

Ти ж, якщо тебе попрохати надати в чому саме, наприклад, в мене проявлялась злість, де ти в мене її побачив, як завжди відмовчися та тіке нове згенеруєш.



Зі стелі прибрехав...

Бери твердження та коментуй, якщо маєш бажання.

Але не ліпи брехню зі стелі.



Ти ж на відповісти за брехню по одновизначеним питанням 5 куе. очкуєш)))

Нагадую. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23754 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:12 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115": Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115":



Можна пересісти до 1 год на інший поїзд до Трускавця, бо добиратись, якщо мали такий щирий намір, на, напевно, найзакоркованішу вулицю у Львові Зелену та назад, то можна вже бути в Трускавці. Можна пересісти до 1 год на інший поїзд до Трускавця, бо добиратись, якщо мали такий щирий намір, на, напевно, найзакоркованішу вулицю у Львові Зелену та назад, то можна вже бути в Трускавці. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3973 З нами з: 19.04.12 Подякував: 55 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:18 budivelnik написав: detroytred написав: Як в кафе: що власник запропонував.



Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема)) Як в кафе: що власник запропонував.Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема)) Ще одна кардинальна помилка

Власник кафе не навязує меню....

Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....

Тому

В мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....

В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...

Цікаво

Чому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,

коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?



Так само і політики

Орієнтуються на тих хто є зараз...

І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій.... Ще одна кардинальна помилкаВласник кафе не навязує меню....Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....ТомуВ мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...ЦікавоЧому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?Так само і політикиОрієнтуються на тих хто є зараз...І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій....



Та тобі ж про це й говориться!

Ти ж так буквально не сприймай.



Мова була про бажання.

Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.



А бажання виборця обмежені чим?

Він що меркеля, рузвельта та тещо не хоче?

А хоче образно коми, зека, баригу, клоуна?!))



Ні.

Він обирає з запропонованого йому меню.



Чи скажете на 40+ мільйонів нема меркелів?



Їх нема навіть на орбіті, тому що ліфти, система їх навіть не підіймає. А якщо одиниці пробиваються, то їх ніхто не висвічує.

На орбіту піднімаються кравчуки- порошенки.

А вже з них, з цього меню, подаваємого олігархами настирливо та з самою ліпшою рекламою (тобто під тиском) відвідувач обирає маргарин.

Замість олії.



От д.Сашко, Мортимер гірше розбирався в політиці, чим ЗЕ?

Або Мицик від Мілованова?

Да там прірва різниці.



Меркелі-рузвельти з'являються на вершині, коли в самих можновладців з'являється МЕТА бачити їх там.

Піднімати та запихувати в меню, ще й рекламувати.



З.и. в тебе останнє твердження з розряду: якщо не будуть стріляти, то не буде війни.

Кеп. Та тобі ж про це й говориться!Ти ж так буквально не сприймай.Мова була про бажання.Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.А бажання виборця обмежені чим?Він що меркеля, рузвельта та тещо не хоче?А хоче образно коми, зека, баригу, клоуна?!))Ні.Він обирає з запропонованого йому меню.Чи скажете на 40+ мільйонів нема меркелів?Їх нема навіть на орбіті, тому що ліфти, система їх навіть не підіймає. А якщо одиниці пробиваються, то їх ніхто не висвічує.На орбіту піднімаються кравчуки- порошенки.А вже з них, з цього меню, подаваємого олігархами настирливо та з самою ліпшою рекламою (тобто під тиском) відвідувач обирає маргарин.Замість олії.От д.Сашко, Мортимер гірше розбирався в політиці, чим ЗЕ?Або Мицик від Мілованова?Да там прірва різниці.Меркелі-рузвельти з'являються на вершині, коли в самих можновладців з'являється МЕТА бачити їх там.Піднімати та запихувати в меню, ще й рекламувати.З.и. в тебе останнє твердження з розряду: якщо не будуть стріляти, то не буде війни.Кеп. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 січ, 2021 19:41, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23754 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:39 Ой+

Я уже бывал в Трускавце, поэтому знаю, как туда проще добираться. И действительно хотел побывать в том кафе, несмотря на его труднодоступность, чтобы анонимно оценить и качество обслуживания, и способ приготовления и вкус самого кофе.



Ну а кофеен во Львове немерянно, на любой вкус и кошелек, лично мне больше нравится приготовленное в турке в горячем песке. yanyura Повідомлень: 5738 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:56 Schmit

Повідомлень: 1931 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7029703070317032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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