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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7030703170327033> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 27 січ, 2021 18:54 Будівельник

А звідки ти збрехав оце?:

* При цьому , ця особа має час,здоровя, бажання - вийшовши на пенсію витратити більше ( в рази ніж пенсія) але їй цього не дають , тому вона на владу зла...* (С)





Хто ж не дає?

Можливості особи мало обмежені.

Хоч двірником, хоч начальником групи в аеропорт йди працюй, хоч за кордон на земляніку, хоч на обслуговування Боїнгів.

Пробуйте збільшити доходи. Свої.

Свої особисті проблеми кожен може спробувати вирішити сам.

Ось тут вже ІНТЕРЕС.



Мова-то про інше. Не про одну особу, а про соціальне явище.

Кіосакі дає поради особі. Як і ти тут.

А Кейнс та Ко про проблему масову.

Різниці між ларьком та державним ринком ти не розумієш.



Ти, як завжди, перекрутив (перебрехав).

В тому ще й про злість на владу.

Тут на владу не зляться, а спокійно обговорюють дії.

Ти ж, якщо тебе попрохати надати в чому саме, наприклад, в мене проявлялась злість, де ти в мене її побачив, як завжди відмовчися та тіке нове згенеруєш.



Зі стелі прибрехав...

Бери твердження та коментуй, якщо маєш бажання.

Але не ліпи брехню зі стелі.



Ти ж на відповісти за брехню по одновизначеним питанням 5 куе. очкуєш)))

Нагадую. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:12 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115": Собираясь поехать в санаторий в Трускавец (а поезд туда из Херсона идет только до Львова, далее автобусом) хотел посетить ваше знаменитое кафе, попить там разрекламированное (не вами лично) львовское кофе. Даже адрес запомнил (взял из вашего поста) - "ул. Зеленая 115":



Можна пересісти до 1 год на інший поїзд до Трускавця, бо добиратись, якщо мали такий щирий намір, на, напевно, найзакоркованішу вулицю у Львові Зелену та назад, то можна вже бути в Трускавці. Можна пересісти до 1 год на інший поїзд до Трускавця, бо добиратись, якщо мали такий щирий намір, на, напевно, найзакоркованішу вулицю у Львові Зелену та назад, то можна вже бути в Трускавці. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3973 З нами з: 19.04.12 Подякував: 55 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:18 budivelnik написав: detroytred написав: Як в кафе: що власник запропонував.



Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема)) Як в кафе: що власник запропонував.Власникам Мортімери не потрібні. В меню нема)) Ще одна кардинальна помилка

Власник кафе не навязує меню....

Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....

Тому

В мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....

В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...

Цікаво

Чому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,

коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?



Так само і політики

Орієнтуються на тих хто є зараз...

І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій.... Ще одна кардинальна помилкаВласник кафе не навязує меню....Власник кафе ,створює меню і ціни в залежності від того , хто на його думку прийде в кафе.....ТомуВ мене в кафе ціна на комплексний обід (повноцінний) в 2019 році - була 50 грн....В той час коли чашечка кави у Вероніці коштувала тих самих 50 грн...ЦікавоЧому це я давав обід (перше/друге/салат/компот(вагою в кілограм загалом) і енергетичною цінністю в 1500 ККал і ціною 50 грн( часом приготування 30 хвилино/людин) ,коли міг давати чашечку кави вагою в 60-100 грам виробу калорійність в 2 Ккалорії , з такою ж ціною і часом приготування 3 хвилино/людини?Так само і політикиОрієнтуються на тих хто є зараз...І чим менше буде люмпенів і більше багатих - тим більше буде Швейцарій і менше росій....



Та тобі ж про це й говориться!

Ти ж так буквально не сприймай.



Мова була про бажання.

Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.



А бажання виборця обмежені чим?

Він що меркеля, рузвельта та тещо не хоче?

А хоче образно коми, зека, баригу, клоуна?!))



Ні.

Він обирає з запропонованого йому меню.



Чи скажете на 40+ мільйонів нема меркелів?



Їх нема навіть на орбіті, тому що ліфти, система їх навіть не підіймає. А якщо одиниці пробиваються, то їх ніхто не висвічує.

На орбіту піднімаються кравчуки- порошенки.

А вже з них, з цього меню, подаваємого олігархами настирливо та з самою ліпшою рекламою (тобто під тиском) відвідувач обирає маргарин.

Замість олії.



От д.Сашко, Мортимер гірше розбирався в політиці, чим ЗЕ?

Або Мицик від Мілованова?

Да там прірва різниці.



Меркелі-рузвельти з'являються на вершині, коли в самих можновладців з'являється МЕТА бачити їх там.

Піднімати та запихувати в меню, ще й рекламувати.



З.и. в тебе останнє твердження з розряду: якщо не будуть стріляти, то не буде війни.

Кеп. Та тобі ж про це й говориться!Ти ж так буквально не сприймай.Мова була про бажання.Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.А бажання виборця обмежені чим?Він що меркеля, рузвельта та тещо не хоче?А хоче образно коми, зека, баригу, клоуна?!))Ні.Він обирає з запропонованого йому меню.Чи скажете на 40+ мільйонів нема меркелів?Їх нема навіть на орбіті, тому що ліфти, система їх навіть не підіймає. А якщо одиниці пробиваються, то їх ніхто не висвічує.На орбіту піднімаються кравчуки- порошенки.А вже з них, з цього меню, подаваємого олігархами настирливо та з самою ліпшою рекламою (тобто під тиском) відвідувач обирає маргарин.Замість олії.От д.Сашко, Мортимер гірше розбирався в політиці, чим ЗЕ?Або Мицик від Мілованова?Да там прірва різниці.Меркелі-рузвельти з'являються на вершині, коли в самих можновладців з'являється МЕТА бачити їх там.Піднімати та запихувати в меню, ще й рекламувати.З.и. в тебе останнє твердження з розряду: якщо не будуть стріляти, то не буде війни.Кеп. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 січ, 2021 19:41, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:39 Ой+

Я уже бывал в Трускавце, поэтому знаю, как туда проще добираться. И действительно хотел побывать в том кафе, несмотря на его труднодоступность, чтобы анонимно оценить и качество обслуживания, и способ приготовления и вкус самого кофе.



Ну а кофеен во Львове немерянно, на любой вкус и кошелек, лично мне больше нравится приготовленное в турке в горячем песке. yanyura Повідомлень: 5738 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:56 Schmit

Повідомлень: 1931 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 20:06 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена.

Клепки заробити мільйони достало, а чому ні.

Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе.

Але розвивають та розвивають свій бізнес.

Також роблять в більшості і мільйонери.

Якщо є змога - то розвивають... Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена.Клепки заробити мільйони достало, а чому ні.Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе.Але розвивають та розвивають свій бізнес.Також роблять в більшості і мільйонери.Якщо є змога - то розвивають... Чого дурний - бо бідний

Чого бідний - бо дурний....

1 Мене не цікавить мотивація інших багатих

2 Тільки голодний нероба а-ля ти хоче мати все що бачить....

Роботяга(хоча й дуже багата) а-ля Я - давно усвідомив

Можна отримати в десятки разів більше ніж інші... але й працювати для цього треба в десятки разів ефективніше від інших...

3 Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.

Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)

Тому я ніколи не марив палацом в Гєлєнджику як пуйло чи в Європі як Ахметов....

Мене не цікавили мешти з крокодилячої шкіри , чи мазераті з кліренсом в 5 см...

Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....

Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,

можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компом

Так от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...

То навіщо мені в 55 років замість зайвої поїздки в гори або на море - додатково заробляти + ще 1 млн грн?

Це тільки такий голодний як ти вважає що всі навкруги голодні і як тільки вкусили - так не пережовуючи хочуть вкусити ще більше

І останнє

Я ж не пишу тут для Коломойського , Ахметова чи Сороса....

Я пишу тут для твоїх дітей ,які сьогодні перед вибором

Повторити твій шлях - вирости озлобленою на все тваринкою яка завжди буде вважати що їй в тарілку мало наклали

Чи мій шлях - важко працювати десятки років , щоб по результатам мати задоволення не залежати від розміру пенсії, прізвища Президента і чи влада робить все вірно чи літає низенько низенько.... Чого дурний - бо біднийЧого бідний - бо дурний....1 Мене не цікавить мотивація інших багатих2 Тільки голодний нероба а-ля ти хоче мати все що бачить....Роботяга(хоча й дуже багата) а-ля Я - давно усвідомивМожна отримати в десятки разів більше ніж інші... але й працювати для цього треба в десятки разів ефективніше від інших...3 Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)Тому я ніколи не марив палацом в Гєлєнджику як пуйло чи в Європі як Ахметов....Мене не цікавили мешти з крокодилячої шкіри , чи мазераті з кліренсом в 5 см...Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компомТак от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...Це тільки такий голодний як ти вважає що всі навкруги голодні і як тільки вкусили - так не пережовуючи хочуть вкусити ще більшеІ останнєЯ ж не пишу тут для Коломойського , Ахметова чи Сороса....Я пишу тут- вирости озлобленою на все тваринкою яка завжди буде вважати що їй в тарілку мало наклали- важко працювати десятки років , щоб по результатам мати задоволення не залежати від розміру пенсії, прізвища Президента і чи влада робить все вірно чи літає низенько низенько.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 20:11 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Мова була про бажання.

Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.

А бажання виборця обмежені чим? Мова була про бажання.Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.А бажання виборця обмежені чим? Я розумію , що тобі, життям обділеному не зрозуміла різниця між

бажати того що можеш собі позволити

і

фантазувати що ти нічого не маєш ,але хтось тобі за тебе принесе...



Політики реагують на потреби тих хто платить( точно так само як і власники кафе чи інших бізнесів)

Політики не можуть реагувати на бажання виборця, який хоче щоб за нього хтось ,щось зробив...

Бо політик не може поділити людей в Державі на тих хто повинен

а - працювати і мовчати

і

б - голосувати і не працюючи отримувати все

Така Держава буде нездатною обслуговувати саму себе. Я розумію , що тобі, життям обділеному не зрозуміла різниця міжбажати того що можеш собі позволитифантазувати що ти нічого не маєш ,але хтось тобі за тебе принесе...Політики реагують на потреби тих хто платить( точно так само як і власники кафе чи інших бізнесів)Політики не можуть реагувати на бажання виборця, який хоче щоб за нього хтось ,щось зробив...Бо політик не може поділити людей в Державі на тих хто повинена - працювати і мовчатиб - голосувати і не працюючи отримувати всеТака Держава буде нездатною обслуговувати саму себе. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 20:12 Tegularius написав: Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014.

За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений.

Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему.

Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.

Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус. Думаю, что кто был склонен к радикализации - радикализировался уже в 2014.За Зеленского голосовали наименее радикализированные, которым сейчас приходится выбирать из кого-то другого. А разыгрывать карту языка-истории-геополитики политикам из обоих лагерей удобнее и привычнее, в отсутствие реальных достижений.Порошенко сам поместил себя в крайне радикальную нишу, которая гарантирует попадание в Раду, но лишает шансов на победу. Разочаровавшиеся в Зеленском умеренно-оранжевые уйдут к Смешко, Гройсману, Тимошенко, но не к нему.Зеленский проигрывает из-за того, что никак не позиционирует себя в политическом спектре, пытаясь понравиться всем. Ему было бы правильнее четко позиционировать себя в самой большой центристской нише. Не спешить с продажей земли. В гуманитарной сфере - смягчить наиболее радикальные положения принятых при Порошенко законов о языке, декоммунизации. Хватать людей за советскую кокарду на шапке, наказывать учителей за разговоры по-русски на переменах и т.п. - это же явный перебор. Радикалы повозмущались бы конечно, зато свой электорат не так спешил бы переходить к ОПЗЖ.Разумков тоже кажется перспективным, но как бы тесная ассоциированность с сильно разочаровавшим Зеленским не стала бы в будущем играть ему в минус.



По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов zРадио

Повідомлень: 9193 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1809 раз. Подякували: 4026 раз. Профіль 15 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 21:25 budivelnik написав: detroytred написав: Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена.

Клепки заробити мільйони достало, а чому ні.

Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе.

Але розвивають та розвивають свій бізнес.

Також роблять в більшості і мільйонери.

Якщо є змога - то розвивають... Але ще більше дурня в тебе про діяльність бізнесмена.Клепки заробити мільйони достало, а чому ні.Уяви собі, що мільярдери а рази більше тебе мають різницю між тим, що заробляють і тим, що витрачають на себе.Але розвивають та розвивають свій бізнес.Також роблять в більшості і мільйонери.Якщо є змога - то розвивають... Чого дурний - бо бідний

Чого бідний - бо дурний....

1 Мене не цікавить мотивація інших багатих

2 Тільки голодний нероба а-ля ти хоче мати все що бачить....

Роботяга(хоча й дуже багата) а-ля Я - давно усвідомив

Можна отримати в десятки разів більше ніж інші... але й працювати для цього треба в десятки разів ефективніше від інших...

3 Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.

Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)

Тому я ніколи не марив палацом в Гєлєнджику як пуйло чи в Європі як Ахметов....

Мене не цікавили мешти з крокодилячої шкіри , чи мазераті з кліренсом в 5 см...

Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....

Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,

можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компом

Так от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...

То навіщо мені в 55 років замість зайвої поїздки в гори або на море - додатково заробляти + ще 1 млн грн?

Це тільки такий голодний як ти вважає що всі навкруги голодні і як тільки вкусили - так не пережовуючи хочуть вкусити ще більше

І останнє

Я ж не пишу тут для Коломойського , Ахметова чи Сороса....

Я пишу тут для твоїх дітей ,які сьогодні перед вибором

Повторити твій шлях - вирости озлобленою на все тваринкою яка завжди буде вважати що їй в тарілку мало наклали

Чи мій шлях - важко працювати десятки років , щоб по результатам мати задоволення не залежати від розміру пенсії, прізвища Президента і чи влада робить все вірно чи літає низенько низенько.... Чого дурний - бо біднийЧого бідний - бо дурний....1 Мене не цікавить мотивація інших багатих2 Тільки голодний нероба а-ля ти хоче мати все що бачить....Роботяга(хоча й дуже багата) а-ля Я - давно усвідомивМожна отримати в десятки разів більше ніж інші... але й працювати для цього треба в десятки разів ефективніше від інших...3 Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)Тому я ніколи не марив палацом в Гєлєнджику як пуйло чи в Європі як Ахметов....Мене не цікавили мешти з крокодилячої шкіри , чи мазераті з кліренсом в 5 см...Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компомТак от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...Це тільки такий голодний як ти вважає що всі навкруги голодні і як тільки вкусили - так не пережовуючи хочуть вкусити ще більшеІ останнєЯ ж не пишу тут для Коломойського , Ахметова чи Сороса....Я пишу тут- вирости озлобленою на все тваринкою яка завжди буде вважати що їй в тарілку мало наклали- важко працювати десятки років , щоб по результатам мати задоволення не залежати від розміру пенсії, прізвища Президента і чи влада робить все вірно чи літає низенько низенько....

Важкий випадок))



Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.

Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!

А ти знову заспівав дурниці.



Ще утрируючи (брехаючи) що немільйонери війкїськпенсіонери та їх діти ніщеброди, злі та тещо.

А менш забезпечені вчителі, лікарі, прості держслужбовці ( хто займався своєю справою за призванням, а не за особистим збагачення) - тоді в тебе хто???



Поки я бачу мільйонера, ціна якому 20 грн.

Який не здатний витрати на перевірку-відповідальність за слова 5 куе.

А пенсіонер здатний. Важкий випадок))Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!А ти знову заспівав дурниці.Ще утрируючи (брехаючи) що немільйонери війкїськпенсіонери та їх діти ніщеброди, злі та тещо.А менш забезпечені вчителі, лікарі, прості держслужбовці ( хто займався своєю справою за призванням, а не за особистим збагачення) - тоді в тебе хто???Поки я бачу мільйонера, ціна якому 20 грн.Який не здатний витрати на перевірку-відповідальність за слова 5 куе.А пенсіонер здатний. detroytred

Повідомлень: 23756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 21:43 budivelnik написав: detroytred написав: Мова була про бажання.

Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.

А бажання виборця обмежені чим? Мова була про бажання.Бажання в кафе обмежені гаманцем відвідувача. Тому такий запит.А бажання виборця обмежені чим? Я розумію , що тобі, життям обділеному не зрозуміла різниця між

бажати того що можеш собі позволити

і

фантазувати що ти нічого не маєш ,але хтось тобі за тебе принесе...



Політики реагують на потреби тих хто платить( точно так само як і власники кафе чи інших бізнесів)

Політики не можуть реагувати на бажання виборця, який хоче щоб за нього хтось ,щось зробив...

Бо політик не може поділити людей в Державі на тих хто повинен

а - працювати і мовчати

і

б - голосувати і не працюючи отримувати все

Така Держава буде нездатною обслуговувати саму себе. Я розумію , що тобі, життям обділеному не зрозуміла різниця міжбажати того що можеш собі позволитифантазувати що ти нічого не маєш ,але хтось тобі за тебе принесе...Політики реагують на потреби тих хто платить( точно так само як і власники кафе чи інших бізнесів)Політики не можуть реагувати на бажання виборця, який хоче щоб за нього хтось ,щось зробив...Бо політик не може поділити людей в Державі на тих хто повинена - працювати і мовчатиб - голосувати і не працюючи отримувати всеТака Держава буде нездатною обслуговувати саму себе.

Якщо б політики реагували на потреби -- то це вважай вони б служили для народу.

Працювали не для максимального прибутку свого, а для народу.



Тобто ВЛАСНИК кафе працював для того, щоб нагодувати людей.

Не для прибутку, а для нагодувати людей.

Мета не прибуток, а забезпечення населення товарами-послугами.



ТАКА ДУРНЯ ТІЛЬКИ ПРИ КОМУНІЗМІ, який у хфантазіях ще.

А в ринковій економіці та політиці -- мета - прибуток.



Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.

У нас і впарюють.

Но це н означає, що споживач реально його бажає.



Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара))



З.и. краще скажи, чому маючи такий наддохід працівникам не заплатиш 2,3,4,5 вище на свята. Вони б підзаробили...

А сам чи син в свята за прилавком.

Тільки не співай, що подобається працювати в ці свята.

Після пісень, що гроші важко заробляються, це буде реготно. Якщо б політики реагували на потреби -- то це вважай вони б служили для народу.Працювали не для максимального прибутку свого, а для народу.Тобто ВЛАСНИК кафе працював для того, щоб нагодувати людей.Не для прибутку, а для нагодувати людей.Мета не прибуток, а забезпечення населення товарами-послугами.ТАКА ДУРНЯ ТІЛЬКИ ПРИ КОМУНІЗМІ, який у хфантазіях ще.А в ринковій економіці та політиці -- мета - прибуток.Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.У нас і впарюють.Но це н означає, що споживач реально його бажає.Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара))З.и. краще скажи, чому маючи такий наддохід працівникам не заплатиш 2,3,4,5 вище на свята. Вони б підзаробили...А сам чи син в свята за прилавком.Тільки не співай, що подобається працювати в ці свята.Після пісень, що гроші важко заробляються, це буде реготно. detroytred

Повідомлень: 23756 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7030703170327033> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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