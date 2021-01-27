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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7030703170327033

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:07

  detroytred написав:Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.
Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!
А ти знову заспівав дурниці.
Дурниці - це коли лохторат думає що мільйону виникають з повітря...
Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...
Тому є три різни сторони бізнесу
Перша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДОТКОВИХ витрат часу і праці
Друга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки час
Третя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...

Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)
а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?
я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....

Тому
я розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періоди
мої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?
я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаній
молодший син - буде розширювати бувші мої досягнення
старша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????
молодша ще в школі....
  detroytred написав:Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.
У нас і впарюють.
Но це н означає, що споживач реально його бажає.
Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара))
Ти випадково персоналії не переплутав?
Кому з нас впарили маргарин?
Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...
А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)
Тільки в результаті виявилось що ти лох
а я на коні...
ПС
На Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..
А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 7030703170327033
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