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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7030703170327033 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 27 січ, 2021 22:07 detroytred написав: Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.

Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!

А ти знову заспівав дурниці. Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!А ти знову заспівав дурниці. Дурниці - це коли лохторат думає що мільйону виникають з повітря...

Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...

Тому є три різни сторони бізнесу

Перша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДОТКОВИХ витрат часу і праці

Друга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки час

Третя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...



Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)

а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?

я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....



Тому

я розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періоди

мої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?

я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаній

молодший син - буде розширювати бувші мої досягнення

старша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????

молодша ще в школі....

detroytred написав: Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.

У нас і впарюють.

Но це н означає, що споживач реально його бажає.

Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара)) Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.У нас і впарюють.Но це н означає, що споживач реально його бажає.Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара)) Ти випадково персоналії не переплутав?

Кому з нас впарили маргарин?

Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...

А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)

Тільки в результаті виявилось що ти лох

а я на коні...

ПС

На Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..

А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом? Дурниці - це коли лохторат думає що мільйону виникають з повітря...Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...Тому є три різни сторони бізнесуПерша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДОТКОВИХ витрат часу і праціДруга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки часТретя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....Томуя розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періодимої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаніймолодший син - буде розширювати бувші мої досягненнястарша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????молодша ще в школі....Ти випадково персоналії не переплутав?Кому з нас впарили маргарин?Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)Тільки в результаті виявилось що ти лоха я на коні...ПСНа Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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