Дурниці - це коли лохторат думає що мільйону виникають з повітря...
Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...
Тому є три різни сторони бізнесу
Перша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДОТКОВИХ витрат часу і праці
Друга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки час
Третя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...
Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)
а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?
я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....
Тому
я розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періоди
мої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?
я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаній
молодший син - буде розширювати бувші мої досягнення
старша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????
молодша ще в школі....
Ти випадково персоналії не переплутав?
Кому з нас впарили маргарин?
Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...
А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)
Тільки в результаті виявилось що ти лох
а я на коні...
ПС
На Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..
А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом?