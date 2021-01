Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 27 січ, 2021 22:07 detroytred написав: Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.

Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!

А ти знову заспівав дурниці.

Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!

А ти знову заспівав дурниці. Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!А ти знову заспівав дурниці. Дурниці - це коли лохторат думає що мільйони виникають з повітря...

Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...

Тому є три різни сторони бізнесу

Перша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДАТКОВИХ витрат часу і праці

Друга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки час

Третя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...



Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)

а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?

я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....



Тому

я розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періоди

мої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?

я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаній

молодший син - буде розширювати бувші мої досягнення

старша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????

молодша ще в школі....

detroytred написав: Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.

У нас і впарюють.

Но це н означає, що споживач реально його бажає.

Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара)) Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.У нас і впарюють.Но це н означає, що споживач реально його бажає.Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара)) Ти випадково персоналії не переплутав?

Кому з нас впарили маргарин?

Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...

А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)

Тільки в результаті виявилось що ти лох

а я на коні...

ПС

На Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..

А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом?

detroytred написав: чому маючи такий наддохід працівникам не заплатиш 2,3,4,5 вище на свята. Вони б підзаробили...

А сам чи син в свята за прилавком.

Тільки не співай, що подобається працювати в ці свята.

Після пісень, що гроші важко заробляються, це буде реготно. чому маючи такий наддохід працівникам не заплатиш 2,3,4,5 вище на свята. Вони б підзаробили...А сам чи син в свята за прилавком.Тільки не співай, що подобається працювати в ці свята.Після пісень, що гроші важко заробляються, це буде реготно. Я ж багатий а не дурний..

Це дурні і бідні мріють про те що їм 5000 доларів заплатять за показування трудової....

Багаті - тому й багаті , що не переплачують..

Я ввожу правила....- мої працівники їх приймають чи ні...

Мої правила - прості

Перше - середній розмір зарплати в мене повинен бути на 10-15% вищий від середнього розміру в аналогічних підприємствах з аналогічними умовами праці .

Друге - всього три свята в році мають в мене кратну ставку(2 * до стандарту)

Новий рік

Різдво

Пасха

Як думаєш скільки змін з 6-ти ( я працюю цілодобово) , тобто на три свята потрапляє 6 змін - хтось з моєї сімї або я працював у святкові зміни?

Поки думає я тобі відповім - 1 зміну.

Виходить мої працівники погоджуються з моїми умовами... і їх не цікавлять твої брєдові пропозиції 3, 4 а тим більше 5-ти кратну зарплату на свята...

А знаєш чому?

Тому що 3-крана зарплата в порівнянні до стандартної перетворює торгівлю у свята в збиток для підприємства...Це ж ти здурі думаєш що націнка в 20% дозволяє платити по 1500(2-кратна зарплата)-3000(5кратна зарплата) грн і при цьому ще буде заробіток....

Для дурних фантазерів, які економіку вчили по книжці

При 20% націнки - зарплата( в мене на підприємстві) забирає 6% , ще 8% забирають податки...

Дурниці - це коли лохторат думає що мільйони виникають з повітря...Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...Тому є три різни сторони бізнесуПерша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДАТКОВИХ витрат часу і праціДруга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки часТретя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....Томуя розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періодимої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаніймолодший син - буде розширювати бувші мої досягненнястарша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????молодша ще в школі....Ти випадково персоналії не переплутав?Кому з нас впарили маргарин?Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)Тільки в результаті виявилось що ти лоха я на коні...ПСНа Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом?Я ж багатий а не дурний..Це дурні і бідні мріють про те що їм 5000 доларів заплатять за показування трудової....Багаті - тому й багаті , що не переплачують..Я ввожу правила....- мої працівники їх приймають чи ні...Мої правила - простіПерше - середній розмір зарплати в мене повинен бути на 10-15% вищий від середнього розміру в аналогічних підприємствах з аналогічними умовами праці .Друге - всього три свята в році мають в мене кратну ставку(2 * до стандарту)Новий рікРіздвоПасхаЯк думаєш скільки змін з 6-ти ( я працюю цілодобово) , тобто на три свята потрапляє 6 змін - хтось з моєї сімї або я працював у святкові зміни?Поки думає я тобі відповім - 1 зміну.Виходить мої працівники погоджуються з моїми умовами... і їх не цікавлять твої брєдові пропозиції 3, 4 а тим більше 5-ти кратну зарплату на свята...А знаєш чому?Тому що 3-крана зарплата в порівнянні до стандартної перетворює торгівлю у свята в збиток для підприємства...Це ж ти здурі думаєш що націнка в 20% дозволяє платити по 1500(2-кратна зарплата)-3000(5кратна зарплата) грн і при цьому ще буде заробіток....Для дурних фантазерів, які економіку вчили по книжціПри 20% націнки - зарплата( в мене на підприємстві) забирає 6% , ще 8% забирають податки...Тому платити більше 2*стандарт -економічно недоцільно....

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз.

Tegularius написав: zРадио написав: По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов

Такой "ребрендинг" для них уже невозможен, т.к. ассоциирование с национал-радикализмом уже не вытравишь. Гройсман и Кличко еще могли бы, но им это не дадут.

Всі проросійсько настроєні чомусь націонал радикалами вважають тих хто за Україну в Європі і проти України в таможенному союзі....

Але ж за Україну в Європі більшість... навіть без привязки до рідної мови спілкування....

Я скажу більше

Російськомовних в ОРДЛО гине більше ніж україномовних... по тій простій причині , що чим ближче війна до власної оселі - тим більше населення радикалізується...

Сьогодні війна на територіях з переважним використанням російської мови...

Тому чим довше вона буде йти - тим більша буде кількість тих які захочуть подалі від шовіністичної російської педерації і поближче до ситої Європи..

А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада і ненавидить педерація.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:09 Будівельник

А навіщо стільки пустопорожнього тексту-то.



Я ж тебе втретє тикаю, що в сприятливих умовах бізнес не зупиняється, якщо може розвиватися далі. Тому ринки таких держав розвиваються.

А ти спочатку співав, що не витратиш, нема сенсу.

Тепер нема кому, треба почекати поки молодший підхватить.

Тобто в наявності умови -- що не можеш розвиватися. Не можеш дозволити найняти за себе керуючого.

Зрозумій -- сприятливі умови, це коли бізнес розвивається.

Та мільярдер старий навіть не думає, що жити коли..., не витрачу.



Без твоєї-то брехні:

1. мені впарили маргарин

2. що мене щось нервує

3. що я лох

Самобахвальства:

1. я на коні

2. збираюсь на Мальдіви

Що залишиться-то?

Є тільки прояв чергової брехні зі стелі та якесь міщанське бахвальство.

Якесь тупе бахвальство мільйонами.

Зрозумій, що всл, лікарі, вчителі та ін. мають трошки))) інші пріоритети.



Ти знов порівнюеш успіх всл з бізнесоменом в папугах - в грошах.

Чого ж ти такий тупенький-то?



Знов збрехав, що мова про показ трудової, а не здатність відповісти мільйонера за свою брехню 5 куе.

Знов примітивний злив заможного))



В тому і справа, що ти вводиш правила. А працівники погоджуються.

Тільки вони погоджуються з необхідності, а ти зі жадоби -- заплатити з булих прибутків за свій теперішній час.

Який ти провкалував раніше.



Ти там труси-хрестик: то економічно недоцільно на першому місці, то час для відпочинку.



В висновку видається в твоїй логіці: ти провкалував і заплатив за це часом в самі кращі молоді роки, тепер хоч старому з давленієм відпочити;

а впенсіонер, а також твій працівник - особливо не напрягався, жив в задоволення в молоді роки (та ще й на старість не жебрак-нищеброд, здоров'я зберіг, хату, дачу і т.д. має, не багатий, але й не бідний!).

Де ж ти виграв, дурню?



Виграв би ти, якщо твоя брехня (бідний, нервує і т.д.) була правдою.

А так -- це ти не спиш спокійно, як ти сам визнав. detroytred

Повідомлень: 23763 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:20 budivelnik написав: Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали? Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?

Причем здесь они, если речь шла о Порошенко и его партии?



А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада

А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1395 З нами з: 11.02.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 208 раз.

а - маєш чим

б - вона в тебе є

2 Ще раз тебе питаю

бізнес розвивається сам по собі чи його розвивати треба?

3 Якщо треба розвивати - то це потребує зусиль ,часу і вкладень додаткових коштів?

4 Якщо людині поза 50 років і вона має час і натхнення і заощадження(+дохід від працюючого бізнесу) жити у власне задоволення витрачаючи вже зароблене...

Чи потрібно цій людині , менше відпочивати і більше працювати?



Як тільки ці три пункти усвідомиш - тоді й продовжимо

А поки в тебе каша в голові і тарілка пуста - то й говорити нема з ким.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:33 Tegularius написав: budivelnik написав: Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали? Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали? Причем здесь они, если речь шла о Порошенко и его партии? Причем здесь они, если речь шла о Порошенко и его партии? 1 Так в першу чергу воюють не космополіти -а національно свідомі

2 Тільки в мене

національно свідомі - у вас націонал радикали...

А по суті - електорат Порошенко



Tegularius написав: budivelnik написав: А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили? А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили? Достатньо подивитись на особисті відносини і порівняти

Хто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - Зеленського

Які офіційні візити і куди робив Президент Порошенко

І хто і як приймав Президента Зеленського....



В дипломатії все просто - відкритим текстом не пошлють .... але коли не запрасили(не поздоровили/не приїхали) значить показали своє відношення.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:37 Tegularius написав: budivelnik написав: А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада

А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили? А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили?

Це очевидно. Це видно не озброєним оком.

А після приходу Байдена - Зеленському взагалі не солодко прийдеться.

Той самий Байден був на інавгурації По, між-іншим.

*Але цей фактор не дуже важливий на виборах президента. andrijk777

Повідомлень: 2819 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз.

Повідомлень: 2819 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:39 budivelnik написав: Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?

Всі проросійсько настроєні чомусь націонал радикалами вважають тих хто за Україну в Європі і проти України в таможенному союзі....

Але ж за Україну в Європі більшість... навіть без привязки до рідної мови спілкування....

Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?Всі проросійсько настроєні чомусь націонал радикалами вважають тих хто за Україну в Європі і проти України в таможенному союзі....Але ж за Україну в Європі більшість... навіть без привязки до рідної мови спілкування....



Что-то тебя совсем не туда понесло. Выйди из образа. Речь вообще была не о реальной политике, а о смотринах жениха (кандидата в следующие президенты). То, что ты считашь важным для себя (армовир), не является таковым для подавляющего большинства украинцев. Не пытайте это оценивать. Хорошо ли, плохо ли - это факт, который нужно признать. На выборах каждый голос имеет одинаковую ценность - это демократия.



Так вот, не расширив предвыборную риторику по сравнению с 2019-м, у Порошенко шансов нет. И он это сам хорошо понимает. Можно долго спорить о том, возможен ли такой "ребрендинг", или нет - я лично считаю, что возможен, потому что память у электората куриная. Для меня более интересный вопрос - это до какого уровня его можно расширять, чтобы не потерять сверхлояльный электорат, отличающийся категоричностью мышления. Таких как ты и lapay, например



budivelnik написав: Сьогодні війна на територіях з переважним використанням російської мови...

Сьогодні війна на територіях з переважним використанням російської мови...



Что причина, что следствие? Повторю то, что уже не единожды говорил - банду Гиркина местные могли прикопать в ближайшем к границе терриконе, после того, как та зашла на суверенную территорию Украины с понятными целями. Некого тогда еще было бояться. От слова совсем! Просто кучка диверсантов. Но почему то ведь местные этого не сделали...



budivelnik написав: А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада і ненавидить педерація. А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада і ненавидить педерація.



Чушь. США и Европа будут работать с любой фамилией, которая будет реализовывать здесь их политику. Зеленский в этом плане ничем не отличается. Может быть он думал, что будет проводить свою собственную - я не знаю, возможно. Но быстро обломался, поняв, что на то не хватит институционализма

zРадио

Повідомлень: 9189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1810 раз. Подякували: 4028 раз.

" Російськомовних в ОРДЛО гине більше ніж україномовних... по тій простій причині , що чим ближче війна до власної оселі - тим більше населення радикалізується.."



Да - чим ближче, тим більше радикалізується.

Але з якого милого -- тому росмовних гине в ОРДЛО більше, ніж укрмовних?



Тут треба дивитись на склад підрозділів, частин.

Та не забувати, що скоріш за все росмовних в західних частинах більше, ніж укрмовних в східних і південних частинах.



Тому що на західну східняки частіше направляються служити та залишаються жити служити далі, чим західняки на східну.



Ну й молодь західних в Европи більш протоптали стежки, чим східняки)) detroytred

