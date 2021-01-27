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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:07
detroytred написав:
Мова ж не про те, що ти заробиш +1 млн. і витратиш, а про розвиток бізнесу.
Я ж тебе в мільярдерів навіщо тикнув?!
А ти знову заспівав дурниці.
Дурниці - це коли лохторат думає що мільйони виникають з повітря...
Ті хто ці мільйони створював - знають що це праця...
Тому є три різни сторони бізнесу
Перша - можна його розширювати.... - це потребує ДОДАТКОВИХ витрат часу і праці
Друга - Можна його консервувати - це також праця, але на неї витрачається тільки час
Третя - можна користатись вже заробленим , перекинувши управління бізнесом на сімю - витрати часу мізерні , накопиченого вистарчить до смерті, чи вдасться сімї розширити-це вже не моє питання...
Я вибрав третій варіант...і не тому що не бачу як розширюватись (кожного року можу купувати комерційні приміщення , там вкладення в приміщення 1-1,5 млн грн ,тому дохід+кредитні кошти - це позволяють)
а тому що купити я куплю . розширитись - розширюсь... а жити коли?
я ж не протирав штанці з мрією про пенсію у 8000 грн ....
Тому
я розширятись не буду-тому що хочу на повну скористатись перевагами ефективної праці в попередні періоди
мої діти - розширятись будуть...просто хто і куди?
я думаю що старший добється посади віп керівника в якійсь з компаній
молодший син - буде розширювати бувші мої досягнення
старша дочка закінчить мед. пройде інтернатуру і?????
молодша ще в школі....
detroytred написав:
Тобто була б змога впарити людям маргарин, то впарили б.
У нас і впарюють.
Но це н означає, що споживач реально його бажає.
Це економіка Сміта, Кейнса... вивчай, нездара))
Ти випадково персоналії не переплутав?
Кому з нас впарили маргарин?
Тобі впарили і тебе це нервує ... і замість того щоб відкусити СОБІ яйця за власну тупість - ти звинувачуєш всіх від Кравчука до Зеленського... які літали низенько/низенько , а ти жер маргарин...
А я маргарин не їв і займався тим чим вважав за потрібне(точно так само як і ти)
Тільки в результаті виявилось що ти лох
а я на коні...
ПС
На Мальдівах я ще не був, але в найближчих два роки - збираюсь..
А як ти? Панамку з лопаткою вже купив для дачі під Харковом?
detroytred написав:
чому маючи такий наддохід працівникам не заплатиш 2,3,4,5 вище на свята. Вони б підзаробили...
А сам чи син в свята за прилавком.
Тільки не співай, що подобається працювати в ці свята.
Після пісень, що гроші важко заробляються, це буде реготно.
Я ж багатий а не дурний..
Це дурні і бідні мріють про те що їм 5000 доларів заплатять за показування трудової....
Багаті - тому й багаті , що не переплачують..
Я ввожу правила....- мої працівники їх приймають чи ні...
Мої правила - прості
Перше - середній розмір зарплати в мене повинен бути на 10-15% вищий від середнього розміру в аналогічних підприємствах з аналогічними умовами праці .
Друге - всього три свята в році мають в мене кратну ставку(2 * до стандарту)
Новий рік
Різдво
Пасха
Як думаєш скільки змін з 6-ти ( я працюю цілодобово) , тобто на три свята потрапляє 6 змін - хтось з моєї сімї або я працював у святкові зміни?
Поки думає я тобі відповім - 1 зміну.
Виходить мої працівники погоджуються з моїми умовами... і їх не цікавлять твої брєдові пропозиції 3, 4 а тим більше 5-ти кратну зарплату на свята...
А знаєш чому?
Тому що 3-крана зарплата в порівнянні до стандартної перетворює торгівлю у свята в збиток для підприємства...Це ж ти здурі думаєш що націнка в 20% дозволяє платити по 1500(2-кратна зарплата)-3000(5кратна зарплата) грн і при цьому ще буде заробіток....
Для дурних фантазерів, які економіку вчили по книжці
При 20% націнки - зарплата( в мене на підприємстві) забирає 6% , ще 8% забирають податки...
Тому платити більше 2*стандарт -економічно недоцільно....
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:22
zРадио написав:
По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов
Такой "ребрендинг" для них уже невозможен, т.к. ассоциирование с национал-радикализмом уже не вытравишь. Гройсман и Кличко еще могли бы, но им это не дадут.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:33
Tegularius написав: zРадио написав:
По большей части согласен с вами. Шмит, как обычно, отрабатывает. С текущей риторикой Порох и ПЕС явно пролетают мимо умеренного электората. Хватит ума подправить ее - будут шансы. Не хватит - снова в следующий раз проиграют каким-нибудь "новым лицам", которые будут дистанцироваться от идеологических и гуманитарных вопросов
Такой "ребрендинг" для них уже невозможен, т.к. ассоциирование с национал-радикализмом уже не вытравишь. Гройсман и Кличко еще могли бы, но им это не дадут.
Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?
Всі проросійсько настроєні чомусь націонал радикалами вважають тих хто за Україну в Європі і проти України в таможенному союзі....
Але ж за Україну в Європі більшість... навіть без привязки до рідної мови спілкування....
Я скажу більше
Російськомовних в ОРДЛО гине більше ніж україномовних... по тій простій причині , що чим ближче війна до власної оселі - тим більше населення радикалізується...
Сьогодні війна на територіях з переважним використанням російської мови...
Тому чим довше вона буде йти - тим більша буде кількість тих які захочуть подалі від шовіністичної російської педерації і поближче до ситої Європи..
А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада і ненавидить педерація.
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budivelnik
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:09
Будівельник
А навіщо стільки пустопорожнього тексту-то.
Я ж тебе втретє тикаю, що в сприятливих умовах бізнес не зупиняється, якщо може розвиватися далі. Тому ринки таких держав розвиваються.
А ти спочатку співав, що не витратиш, нема сенсу.
Тепер нема кому, треба почекати поки молодший підхватить.
Тобто в наявності умови -- що не можеш розвиватися. Не можеш дозволити найняти за себе керуючого.
Зрозумій -- сприятливі умови, це коли бізнес розвивається.
Та мільярдер старий навіть не думає, що жити коли..., не витрачу.
Без твоєї-то брехні:
1. мені впарили маргарин
2. що мене щось нервує
3. що я лох
Самобахвальства:
1. я на коні
2. збираюсь на Мальдіви
Що залишиться-то?
Є тільки прояв чергової брехні зі стелі та якесь міщанське бахвальство.
Якесь тупе бахвальство мільйонами.
Зрозумій, що всл, лікарі, вчителі та ін. мають трошки))) інші пріоритети.
Ти знов порівнюеш успіх всл з бізнесоменом в папугах - в грошах.
Чого ж ти такий тупенький-то?
Знов збрехав, що мова про показ трудової, а не здатність відповісти мільйонера за свою брехню 5 куе.
Знов примітивний злив заможного))
В тому і справа, що ти вводиш правила. А працівники погоджуються.
Тільки вони погоджуються з необхідності, а ти зі жадоби -- заплатити з булих прибутків за свій теперішній час.
Який ти провкалував раніше.
Ти там труси-хрестик: то економічно недоцільно на першому місці, то час для відпочинку.
В висновку видається в твоїй логіці: ти провкалував і заплатив за це часом в самі кращі молоді роки, тепер хоч старому з давленієм відпочити;
а впенсіонер, а також твій працівник - особливо не напрягався, жив в задоволення в молоді роки (та ще й на старість не жебрак-нищеброд, здоров'я зберіг, хату, дачу і т.д. має, не багатий, але й не бідний!).
Де ж ти виграв, дурню?
Виграв би ти, якщо твоя брехня (бідний, нервує і т.д.) була правдою.
А так -- це ти не спиш спокійно, як ти сам визнав.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:20
budivelnik написав:
Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?
Причем здесь они, если речь шла о Порошенко и его партии?
А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада
А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили?
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:29
detroytred написав:
Я ж тебе втретє тикаю, що в сприятливих умовах бізнес не зупиняється, якщо може розвиватися далі.
1 Тикати буде жінці, якщо
а - маєш чим
б - вона в тебе є
2 Ще раз тебе питаю
бізнес розвивається сам по собі чи його розвивати треба?
3 Якщо треба розвивати - то це потребує зусиль ,часу і вкладень додаткових коштів?
4 Якщо людині поза 50 років і вона має час і натхнення і заощадження(+дохід від працюючого бізнесу) жити у власне задоволення витрачаючи вже зароблене...
Чи потрібно цій людині , менше відпочивати і більше працювати?
Як тільки ці три пункти усвідомиш - тоді й продовжимо
А поки в тебе каша в голові і тарілка пуста - то й говорити нема з ким.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:33
Tegularius написав: budivelnik написав:
Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?
Причем здесь они, если речь шла о Порошенко и его партии?
1 Так в першу чергу воюють не космополіти -а національно свідомі
2 Тільки в мене
національно свідомі - у вас націонал радикали...
А по суті - електорат Порошенко
Tegularius написав: budivelnik написав:
А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада
А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили?
Достатньо подивитись на особисті відносини і порівняти
Хто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - Зеленського
Які офіційні візити і куди робив Президент Порошенко
І хто і як приймав Президента Зеленського....
В дипломатії все просто - відкритим текстом не пошлють .... але коли не запрасили(не поздоровили/не приїхали) значит показали своє відношення.
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budivelnik
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:37
Tegularius написав: budivelnik написав:
А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада
А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили?
Це очевидно. Це видно не озброєним оком.
А після приходу Байдена - Зеленському взагалі не солодко прийдеться.
Той самий Байден був на інавгурації По, між-іншим.
*Але цей фактор не дуже важливий на виборах президента.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:39
budivelnik написав:
Тобто хлопці з Дніпропетровська ( яких найбільше загинуло в ОРДЛО ) - націонал радикали?
Всі проросійсько настроєні чомусь націонал радикалами вважають тих хто за Україну в Європі і проти України в таможенному союзі....
Але ж за Україну в Європі більшість... навіть без привязки до рідної мови спілкування....
Что-то тебя совсем не туда понесло. Выйди из образа. Речь вообще была не о реальной политике, а о смотринах жениха (кандидата в следующие президенты). То, что ты считашь важным для себя (армовир), не является таковым для подавляющего большинства украинцев. Не пытайте это оценивать. Хорошо ли, плохо ли - это факт, который нужно признать. На выборах каждый голос имеет одинаковую ценность - это демократия.
Так вот, не расширив предвыборную риторику по сравнению с 2019-м, у Порошенко шансов нет. И он это сам хорошо понимает. Можно долго спорить о том, возможен ли такой "ребрендинг", или нет - я лично считаю, что возможен, потому что память у электората куриная. Для меня более интересный вопрос - это до какого уровня его можно расширять, чтобы не потерять сверхлояльный электорат, отличающийся категоричностью мышления. Таких как ты и lapay
, например
budivelnik написав:
Сьогодні війна на територіях з переважним використанням російської мови...
Что причина, что следствие? Повторю то, что уже не единожды говорил - банду Гиркина местные могли прикопать в ближайшем к границе терриконе, после того, как та зашла на суверенную территорию Украины с понятными целями. Некого тогда еще было бояться. От слова совсем! Просто кучка диверсантов. Но почему то ведь местные этого не сделали...
budivelnik написав:
А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада і ненавидить педерація.
Чушь. США и Европа будут работать с любой фамилией, которая будет реализовывать здесь их политику. Зеленский в этом плане ничем не отличается. Может быть он думал, что будет проводить свою собственную - я не знаю, возможно. Но быстро обломался, поняв, что на то не хватит институционализма
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 27 січ, 2021 23:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:39
Звідки він взяв це:
" Російськомовних в ОРДЛО гине більше ніж україномовних... по тій простій причині , що чим ближче війна до власної оселі - тим більше населення радикалізується.."
Да - чим ближче, тим більше радикалізується.
Але з якого милого -- тому росмовних гине в ОРДЛО більше, ніж укрмовних?
Тут треба дивитись на склад підрозділів, частин.
Та не забувати, що скоріш за все росмовних в західних частинах більше, ніж укрмовних в східних і південних частинах.
Тому що на західну східняки частіше направляються служити та залишаються жити служити далі, чим західняки на східну.
Ну й молодь західних в Европи більш протоптали стежки, чим східняки))
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