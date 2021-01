Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

а впенсіонер, а також твій працівник - особливо не напрягався, жив в задоволення в молоді роки (та ще й на старість не жебрак-нищеброд, здоров'я зберіг, хату, дачу і т.д. має, не багатий, але й не бідний!).

Де ж ти виграв, дурню?

Коротко і тезово

Хлопчина працював рік і раз в рік витрачав 1000 доларів на закордонну тижневу поїздку раз в рік...

Я працював 20 років так само як і відпочивальник , жив і мав поточні розходи такіж як і у відпочивальника і збільшував капітал за рахунок заощадження цієї 1000 доларів, бо відпочивав той самий тиждень за 100 доларів в Карпатах...

Але , цих 1000 доларів я щорічно збільшував на 30%

1 рік ____ 1000 __ 300

2 рік ____ 1300 __ 390

3 рік ____ 1690 __ 507

4 рік ____ 2197 __ 659

5 рік ____ 2856 __ 857

6 рік ____ 3713 __ 1114

7 рік ____ 4827 __ 1448

8 рік ____ 6275 __ 1882

9 рік ___ 8157 __ 2447

10 рік ___ 10604 __ 3181

11 рік ___ 13786 __ 4136

12 рік ___ 17922 __ 5376

13 рік ___ 23298 __ 6989

14 рік ___ 30288 __ 9086

15 рік ___ 39374 __ 11812

16 рік ___ 51186 __ 15356

17 рік ___ 66542 __ 19962

18 рік __ 86504 __ 25951

19 рік __ 112455 __ 33737

20 рік __ 146192 __ 43858



По факту - капітал в мене вищий....

І це дозволяє мені всього за рік витратити більше ніж мій віртуальний опонент витратив за все своє життя + провести всього пів року (26 тижнів на курортах , щоб догнати його по часу проведення)

А далі кожен наступний рік відпочивати як Президент....

Як думаєш 20 000 доларів - вистарчить на відпочинок по Президентськи...



А тепер порівняй з тим що можеш собі дозволити ти

ПС

Оповідання що ти бігав по дівчатках . в той час коли я був ченцем - навіть не розглядаються, бо ти був за парканом -а я вільний

в мене четверо дітей

а - маєш чим

б - вона в тебе є

2 Ще раз тебе питаю

бізнес розвивається сам по собі чи його розвивати треба?

3 Якщо треба розвивати - то це потребує зусиль ,часу і вкладень додаткових коштів?

4 Якщо людині поза 50 років і вона має час і натхнення і заощадження(+дохід від працюючого бізнесу) жити у власне задоволення витрачаючи вже зароблене...

Чи потрібно цій людині , менше відпочивати і більше працювати?



Як тільки ці три пункти усвідомиш - тоді й продовжимо

А поки в тебе каша в голові і тарілка пуста - то й говорити нема з ким. 1 Тикати буде жінці, якщоа - маєш чимб - вона в тебе є2 Ще раз тебе питаюбізнес розвивається сам по собі чи його розвивати треба?3 Якщо треба розвивати - то це потребує зусиль ,часу і вкладень додаткових коштів?4 Якщо людині поза 50 років і вона має час і натхнення і заощадження(+дохід від працюючого бізнесу) жити у власне задоволення витрачаючи вже зароблене...Чи потрібно цій людині , менше відпочивати і більше працювати?Як тільки ці три пункти усвідомиш - тоді й продовжимоА поки в тебе каша в голові і тарілка пуста - то й говорити нема з ким.

Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.

Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника.

Якщо не достає свого розуму побачити.



Чергова брехня про пусту тарілку - до чого?

Бо підсилити аргументацію нічим.



Зрозумій, ти тому і брешеш, примітивні образи кидаєш, тому що аргументів не вистачає.

2 Тільки в мене

національно свідомі - у вас націонал радикали...

А по суті - електорат Порошенко

1 Так в першу чергу воюють не космополіти -а національно свідомі2 Тільки в мененаціонально свідомі - у вас націонал радикали...А по суті - електорат Порошенко

Насколько помню, в армии в большинстве проголосовали за Зеленского.



Tegularius написав: Достатньо подивитись на особисті відносини і порівняти

Хто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - Зеленського Достатньо подивитись на особисті відносини і порівнятиХто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - Зеленського

Порошенко бывалый дипломат, естественно он сильнее оброс личными связями, чем Зеленский, который только полтора года на посту.



Які офіційні візити і куди робив Президент Порошенко

І хто і як приймав Президента Зеленського....

Не вижу большой разницы в визитах одного и другого. Можете конкретнее? Насколько помню, в армии в большинстве проголосовали за Зеленского.Порошенко бывалый дипломат, естественно он сильнее оброс личными связями, чем Зеленский, который только полтора года на посту.Не вижу большой разницы в визитах одного и другого. Можете конкретнее? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1395 З нами з: 11.02.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:52 andrijk777 написав: Tegularius написав: budivelnik написав: А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада А Порошенко якраз той політик якого підтримує Європа/США/Канада

А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили? А с чего вы взяли, что Порошенко Европа и США поддерживают больше, чем других, чем того же Зеленского например? По каким признакам вы это заключили?

Це очевидно. Це видно не озброєним оком. Це очевидно. Це видно не озброєним оком.

Видно только сторонникам Порошенко. Остальным не видно.



Той самий Байден був на інавгурації По, між-іншим.



После майдана были надежды, что в Украине пройдут эффективные реформы. Поэтому было к ней повышенное внимание со стороны Запада. Уже через несколько лет в Украине разочаровались и махнули рукой. Вспомните сиротливую прессуху Порошенко за забором Белого дома в 2017, даже во двор его не пустили. Видно только сторонникам Порошенко. Остальным не видно.После майдана были надежды, что в Украине пройдут эффективные реформы. Поэтому было к ней повышенное внимание со стороны Запада. Уже через несколько лет в Украине разочаровались и махнули рукой. Вспомните сиротливую прессуху Порошенко за забором Белого дома в 2017, даже во двор его не пустили. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1395 З нами з: 11.02.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:53 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.

Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника. Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника. Ще раз для довбодятла...

Я спілкуюсь і даю поради тільки тим в кого дохід і здобутки - менші від мене.

Я не замахуюсь на бафетів-ахметових і коломойських

мене не цікавлять мотиви Порошенко чи Зеленського , Обами чи Меркель...



І в цьому моя відмінність від тебе

Ти досяг того ,що тобі соромно розсказати хто ти ,чим займався і що маєш... але при цьому не розуміючи своїм куцим розумом - що ти виглядаєш дурнем даючи вказівки/поради людям які на десять голів вище тебе досягли персональнио своїх результатів.

Тепер розумієш?

Для армійця в якого одна звилина і та від фуражки - пояснюю спрощено

В економічних табелях про ранги

ти сопляк , місяць як призваний

я - прапорщик

Порошенко-Коломойський - генерали

Меркель-Байден - маршали...

Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів...

а впенсіонер, а також твій працівник - особливо не напрягався, жив в задоволення в молоді роки (та ще й на старість не жебрак-нищеброд, здоров'я зберіг, хату, дачу і т.д. має, не багатий, але й не бідний!).

А якщо без брехливого перебільшення?



Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.

А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.



Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.

Як накопичувач капіталу.

Працівник одразу не ставить це метою!



Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. А якщо без брехливого перебільшення?Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.Як накопичувач капіталу.Працівник одразу не ставить це метою!Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. detroytred

Повідомлень: 23763 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:55 budivelnik написав: Достатньо подивитись на особисті відносини і порівняти

Хто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - Зеленського

Які офіційні візити і куди робив Президент Порошенко

І хто і як приймав Президента Зеленського....



В дипломатії все просто - відкритим текстом не пошлють .... але коли не запрасили(не поздоровили/не приїхали) значит показали своє відношення. Достатньо подивитись на особисті відносини і порівнятиХто і як поздоровляв Порошенка з Днем Народження, а хто ,як і коли - ЗеленськогоЯкі офіційні візити і куди робив Президент ПорошенкоІ хто і як приймав Президента Зеленського....В дипломатії все просто - відкритим текстом не пошлють .... але коли не запрасили(не поздоровили/не приїхали) значит показали своє відношення.

Такі спільні навчання, що проводяться останнім часом говорять більше ніж поздоровлення.

Не думаю, что Байден был в восторге от того, что Порошенко записывал в своём кабинете конфиденциальные разговоры с ним. Это очень не комильфо, мягко говоря. Байден не мог ввести санкции против Порошенко на равне с Деркачом, потому что это означало бы признать правдивость обвинений против него самого. Но писал-то Порошенко. Байден после случившегося вероятно на него крайне зол. Не думаю, что Байден был в восторге от того, что Порошенко записывал в своём кабинете конфиденциальные разговоры с ним. Это очень не комильфо, мягко говоря. Байден не мог ввести санкции против Порошенко на равне с Деркачом, потому что это означало бы признать правдивость обвинений против него самого. Но писал-то Порошенко. Байден после случившегося вероятно на него крайне зол. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1395 З нами з: 11.02.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:03 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Но писал-то Порошенко. Байден после случившегося вероятно на него крайне зол. Но писал-то Порошенко. Байден после случившегося вероятно на него крайне зол.

Якось хитро виходить - писав Порошенко, а плівки Деркача, і проти кого американські сакнції ввели, до речі, Трамп, а не Байден, ввів? Якось хитро виходить - писав Порошенко, а плівки Деркача, і проти кого американські сакнції ввели, до речі, Трамп, а не Байден, ввів? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11636 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1161 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.

А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.



Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.

Як накопичувач капіталу.

Працівник одразу не ставить це метою!



Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.Як накопичувач капіталу.Працівник одразу не ставить це метою!Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. Давай по порядку

Перше - багатими хочуть бути практично усі

Друге - внаслідок того , що первинне накопичення капіталу накладає зайві обовязки - тілки малий відсоток тих хто хоче бути багатим - витримують навантаження і стають багатими

Трет -ті хто багатими не стали мають стандартні відмазки

а - не хотілось

б - якби захотіли то змогли

і так далі...

Ти бідний і такий самий хворий, при цьому

Я можу планувати Мальдіви ( і якби не локдаун - то вже б зїздив) .

а ти змушений з страхом очікувати платіжку за газ....



От і вся різниця між нами..



ПС

Навіть будучи в дещо поганому фізичному стані - зараз пропливаю 50 м за 39 секунд

Якщо до втрати пульсу - пропливу за 36-37....

Чи зможеш ти так проплисти?

З марголіна по стандартній ростовій мішені з 25 метрів , вибю 170-180 очок з 200 - чим похвастаєшся ти?

Про жінок не згадую - бо бачу що для тебе це хвора тема, ти вже видно років з пять як гладіатор.... Давай по порядкуПерше - багатими хочуть бути практично усіДруге - внаслідок того , що первинне накопичення капіталу накладає зайві обовязки - тілки малий відсоток тих хто хоче бути багатим - витримують навантаження і стають багатимиТрет -ті хто багатими не стали мають стандартні відмазкиа - не хотілосьб - якби захотіли то змоглиі так далі...Ти бідний і такий самий хворий, при цьомуЯ можу планувати Мальдіви ( і якби не локдаун - то вже б зїздив) .а ти змушений з страхом очікувати платіжку за газ....От і вся різниця між нами..ПСНавіть будучи в дещо поганому фізичному стані - зараз пропливаю 50 м за 39 секундЯкщо до втрати пульсу - пропливу за 36-37....Чи зможеш ти так проплисти?З марголіна по стандартній ростовій мішені з 25 метрів , вибю 170-180 очок з 200 - чим похвастаєшся ти?Про жінок не згадую - бо бачу що для тебе це хвора тема, ти вже видно років з пять як гладіатор.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

