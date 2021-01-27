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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:06
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.
Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника.
Ще раз для довбодятла...
Я спілкуюсь і даю поради тільки тим в кого дохід і здобутки - менші від мене.
Я не замахуюсь на бафетів-ахметових і коломойських
мене не цікавлять мотиви Порошенко чи Зеленського , Обами чи Меркель...
І в цьому моя відмінність від тебе
Ти досяг того ,що тобі соромно розсказати хто ти ,чим займався і що маєш... але при цьому не розуміючи своїм куцим розумом - що ти виглядаєш дурнем даючи вказівки/поради людям які на десять голів вище тебе досягли персональнио своїх результатів.
Тепер розумієш?
Для армійця в якого одна звилина і та від фуражки - пояснюю спрощено
В економічних табелях про ранги
ти сопляк , місяць як призваний
я - прапорщик
Порошенко-Коломойський - генерали
Меркель-Байден - маршали...
Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів...
І при цьому навіть не розумієш що тобі прапорщик про правила намотування портянок пояснює....
Да зрозумій ти, я не посягаю на повчання тебе з досягнень в бізнесі.
Я бачу та чую, що говорять інші від рядового, прапорщика до генерала. В економіці.
І бачу, що ти.
Тикаю ж тебе тим, що говорять саме ці фахівці та практики з досягненнями в бізнесі.
Коротше: я погоджуюсь з ними, а не з твоїми несінитницями.
І навіть без звання вказую тобі на твої елементарні похибки навіть в абетці.
На Шнобелівщину від тебе.
На шкільні помилки.
Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!!
Я тебе тикаю думками від фахівців не менш тебе.
Простіше: ти голосиш "дурня" на думки, твердження Сміта, Кейнса ... Баффета, підручників, моїх знайомих таких же, як ти торговців, підприємців.
Це ж елементарно.
А ти зациклився на особі. Мені. Спокійно не спиш. Брешеш і тільки нові дурниці брехню образи генериш.
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detroytred
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:13
detroytred написав:
Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!!
1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?
Ти що думає - я читаю менше ніж ти?
Чи в мене освіта гірша?
2 Є Теорія...але наука каже
теорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....
Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...
Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...
3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.
4 Є хороша народна приказкаЗа одного битого - двох небитих дають....
.
Як думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:14
budivelnik написав: detroytred написав:
Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.
А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.
Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.
Як накопичувач капіталу.
Працівник одразу не ставить це метою!
Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш.
Давай по порядку
Перше - багатими хочуть бути практично усі
Друге - внаслідок того , що первинне накопичення капіталу накладає зайві обовязки - тілки малий відсоток тих хто хоче бути багатим - витримують навантаження і стають багатими
Трет -ті хто багатими не стали мають стандартні відмазки
а - не хотілось
б - якби захотіли то змогли
і так далі...
Ти бідний і такий самий хворий, при цьому
Я можу планувати Мальдіви ( і якби не локдаун - то вже б зїздив) .
а ти змушений з страхом очікувати платіжку за газ....
От і вся різниця між нами..
ПС
Навіть будучи в дещо поганому фізичному стані - зараз пропливаю 50 м за 39 секунд
Якщо до втрати пульсу - пропливу за 36-37....
Чи зможеш ти так проплисти?
З марголіна по стандартній ростовій мішені з 25 метрів , вибю 170-180 очок з 200 - чим похвастаєшся ти?
Про жінок не згадую - бо бачу що для тебе це хвора тема, ти вже видно років з пять як гладіатор....
То на етаж не піднимишся, як в армію, то херой...
Да не збираюсь я змагатися з тобою.
Навіщо?
Я опирався на твої ж слова: про давлєніє, впаду на поле (чи як там ти писав), що відпочити бажаєш.
Тепер ти заспівав про який здоровий...
Твої пісні нескінченні.
Як вигідно, так і вертиш.
Ну без брехні (про жінок, про страх очікування платіжки за газ) теж, як звично, ти не можеш.
Тому що без цього в тебе нуль.
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detroytred
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!!
1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?
Ти що думає - я читаю менше ніж ти?
Чи в мене освіта гірша?
2 Є Теорія...але наука каже
теорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....
Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...
Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...
3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.
4 Є хороша народна приказкаЗа одного битого - двох небитих дають....
.
Як думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків?
Да!!!!
Ти не читаєш, та не прислухаєшся до практики від інших, до думок меркелів, підручників.
Ти їх заперечуєш!
На грунті --- я мільйонер. Я знаю.
Все!!!
Тому й хамиш, образи шпурляєш, брешеш, переходиш на особистості -- бо аргументів більше нема.
Тут же не курс - як стати особі мільйонером.
Той же Кіосакі - це не Сміт, Меркель, підручник.
Тут мова не про окрему особу!!!
Не про ларьок.
Ти принципо не те що помиляєшся, а не розумієш про що мова.
З.и. ти експеримент з масою народу хоч один провів?
А в підручниках, книгах, в Сміта, в Меркель --- саме про процеси з масами, з рівнем суспільства.
Мова ж про те, як розвиватися суспільству, масам підприємців.
Там про вже експерименти проведені.
З давніх часів.
А ти ліпеш ларьок свій на ринок держави. Сову на глобус.
Або ще ліпше -- бізнесмена на військового))))
Це ж повне незнання...
Мільйонерів навколо себе багато наробив, повчаючи?
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detroytred
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