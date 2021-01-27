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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7032703370347035 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 28 січ, 2021 00:06 budivelnik написав: detroytred написав: Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.

Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника. Ти в баффетів та західних бізнесменів спитай, чому не відпочивають в 55 років.Або чому бізнес розвивається і без особистої присутності власника. Ще раз для довбодятла...

Я спілкуюсь і даю поради тільки тим в кого дохід і здобутки - менші від мене.

Я не замахуюсь на бафетів-ахметових і коломойських

мене не цікавлять мотиви Порошенко чи Зеленського , Обами чи Меркель...



І в цьому моя відмінність від тебе

Ти досяг того ,що тобі соромно розсказати хто ти ,чим займався і що маєш... але при цьому не розуміючи своїм куцим розумом - що ти виглядаєш дурнем даючи вказівки/поради людям які на десять голів вище тебе досягли персональнио своїх результатів.

Тепер розумієш?

Для армійця в якого одна звилина і та від фуражки - пояснюю спрощено

В економічних табелях про ранги

ти сопляк , місяць як призваний

я - прапорщик

Порошенко-Коломойський - генерали

Меркель-Байден - маршали...

Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів...

І при цьому навіть не розумієш що тобі прапорщик про правила намотування портянок пояснює.... Ще раз для довбодятла...Я спілкуюсь і даю поради тільки тим в кого дохід і здобутки - менші від мене.Я не замахуюсь на бафетів-ахметових і коломойськихмене не цікавлять мотиви Порошенко чи Зеленського , Обами чи Меркель...І в цьому моя відмінність від тебеТи досяг того ,що тобі соромно розсказати хто ти ,чим займався і що маєш... але при цьому не розуміючи своїм куцим розумом - що ти виглядаєш дурнем даючи вказівки/поради людям які на десять голів вище тебе досягли персональнио своїх результатів.Тепер розумієш?Для армійця в якого одна звилина і та від фуражки - пояснюю спрощеноВ економічних табелях про рангити сопляк , місяць як призванийя - прапорщикПорошенко-Коломойський - генералиМеркель-Байден - маршали...Так от ти , будучи сопливим рядовим - пробуєш давати рекомендації( або обговорювати дії/рішення) -маршалів...І при цьому навіть не розумієш що тобі прапорщик про правила намотування портянок пояснює....



Да зрозумій ти, я не посягаю на повчання тебе з досягнень в бізнесі.



Я бачу та чую, що говорять інші від рядового, прапорщика до генерала. В економіці.

І бачу, що ти.



Тикаю ж тебе тим, що говорять саме ці фахівці та практики з досягненнями в бізнесі.



Коротше: я погоджуюсь з ними, а не з твоїми несінитницями.

І навіть без звання вказую тобі на твої елементарні похибки навіть в абетці.

На Шнобелівщину від тебе.

На шкільні помилки.



Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!!

Я тебе тикаю думками від фахівців не менш тебе.



Простіше: ти голосиш "дурня" на думки, твердження Сміта, Кейнса ... Баффета, підручників, моїх знайомих таких же, як ти торговців, підприємців.



Це ж елементарно.

А ти зациклився на особі. Мені. Спокійно не спиш. Брешеш і тільки нові дурниці брехню образи генериш. Да зрозумій ти, я не посягаю на повчання тебе з досягнень в бізнесі.Я бачу та чую, що говорять інші від рядового, прапорщика до генерала. В економіці.І бачу, що ти.Тикаю ж тебе тим, що говорять саме ці фахівці та практики з досягненнями в бізнесі.Коротше: я погоджуюсь з ними, а не з твоїми несінитницями.І навіть без звання вказую тобі на твої елементарні похибки навіть в абетці.На Шнобелівщину від тебе.На шкільні помилки.Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!!Я тебе тикаю думками від фахівців не менш тебе.Простіше: ти голосиш "дурня" на думки, твердження Сміта, Кейнса ... Баффета, підручників, моїх знайомих таких же, як ти торговців, підприємців.Це ж елементарно.А ти зациклився на особі. Мені. Спокійно не спиш. Брешеш і тільки нові дурниці брехню образи генериш. detroytred

Повідомлень: 23763 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:13 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!! Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!! 1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?

Ти що думає - я читаю менше ніж ти?

Чи в мене освіта гірша?

2 Є Теорія...але наука каже

теорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....

Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...

Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...

3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.

4 Є хороша народна приказка

За одного битого - двох небитих дають.....

Як думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків? 1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?Ти що думає - я читаю менше ніж ти?Чи в мене освіта гірша?2 Є Теорія...але наука кажетеорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.4 Є хороша народна приказкаЯк думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:14 budivelnik написав: detroytred написав: Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.

А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.



Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.

Як накопичувач капіталу.

Працівник одразу не ставить це метою!



Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. Так і буде: працівник молодий не вкалував і накопичувач без міри, залишився, якщо працював, не бідним.А ти провкалував, провкладав в бізнес, тепер старий хворий мрієш через пару років на Мальдіви, заставити тебе більше витрачати на себе навіть родичі не можуть.Ти знов виграш в грошах тільки рахуєш.Як накопичувач капіталу.Працівник одразу не ставить це метою!Хамиш же, тому що сам розумієш, що дурню городиш. Давай по порядку

Перше - багатими хочуть бути практично усі

Друге - внаслідок того , що первинне накопичення капіталу накладає зайві обовязки - тілки малий відсоток тих хто хоче бути багатим - витримують навантаження і стають багатими

Трет -ті хто багатими не стали мають стандартні відмазки

а - не хотілось

б - якби захотіли то змогли

і так далі...

Ти бідний і такий самий хворий, при цьому

Я можу планувати Мальдіви ( і якби не локдаун - то вже б зїздив) .

а ти змушений з страхом очікувати платіжку за газ....



От і вся різниця між нами..



ПС

Навіть будучи в дещо поганому фізичному стані - зараз пропливаю 50 м за 39 секунд

Якщо до втрати пульсу - пропливу за 36-37....

Чи зможеш ти так проплисти?

З марголіна по стандартній ростовій мішені з 25 метрів , вибю 170-180 очок з 200 - чим похвастаєшся ти?

Про жінок не згадую - бо бачу що для тебе це хвора тема, ти вже видно років з пять як гладіатор.... Давай по порядкуПерше - багатими хочуть бути практично усіДруге - внаслідок того , що первинне накопичення капіталу накладає зайві обовязки - тілки малий відсоток тих хто хоче бути багатим - витримують навантаження і стають багатимиТрет -ті хто багатими не стали мають стандартні відмазкиа - не хотілосьб - якби захотіли то змоглиі так далі...Ти бідний і такий самий хворий, при цьомуЯ можу планувати Мальдіви ( і якби не локдаун - то вже б зїздив) .а ти змушений з страхом очікувати платіжку за газ....От і вся різниця між нами..ПСНавіть будучи в дещо поганому фізичному стані - зараз пропливаю 50 м за 39 секундЯкщо до втрати пульсу - пропливу за 36-37....Чи зможеш ти так проплисти?З марголіна по стандартній ростовій мішені з 25 метрів , вибю 170-180 очок з 200 - чим похвастаєшся ти?Про жінок не згадую - бо бачу що для тебе це хвора тема, ти вже видно років з пять як гладіатор....

То на етаж не піднимишся, як в армію, то херой...



Да не збираюсь я змагатися з тобою.

Навіщо?

Я опирався на твої ж слова: про давлєніє, впаду на поле (чи як там ти писав), що відпочити бажаєш.



Тепер ти заспівав про який здоровий...

Твої пісні нескінченні.

Як вигідно, так і вертиш.



Ну без брехні (про жінок, про страх очікування платіжки за газ) теж, як звично, ти не можеш.

Тому що без цього в тебе нуль. То на етаж не піднимишся, як в армію, то херой...Да не збираюсь я змагатися з тобою.Навіщо?Я опирався на твої ж слова: про давлєніє, впаду на поле (чи як там ти писав), що відпочити бажаєш.Тепер ти заспівав про який здоровий...Твої пісні нескінченні.Як вигідно, так і вертиш.Ну без брехні (про жінок, про страх очікування платіжки за газ) теж, як звично, ти не можеш.Тому що без цього в тебе нуль. detroytred

Повідомлень: 23763 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:17 budivelnik написав: detroytred написав: Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!! Ти ж справедливо кажеш, що в мене не мої думки!!! 1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?

Ти що думає - я читаю менше ніж ти?

Чи в мене освіта гірша?

2 Є Теорія...але наука каже

теорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....

Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...

Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...

3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.

4 Є хороша народна приказка

За одного битого - двох небитих дають.....

Як думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків? 1 Так а нащо мені - чужі думки від тебе?Ти що думає - я читаю менше ніж ти?Чи в мене освіта гірша?2 Є Теорія...але наука кажетеорію може підтвердити тільки практика у вигляді експерименту....Ти читав тільки теорію і не провів жодного експерименту...Я три рази банкрутував на старті...тобто теорії перевіряв на власній шкірі...3 І тільки провівши 20-річні теоретично-практичні заняття і отримавши реальні результати, які які були кращими( в економічному плані) ніж в 95% населення- я ризикнув тут почати ділитись СВОЇМИ думками(враженнями ) по темі предмету.4 Є хороша народна приказкаЯк думаєш - чого б це народ так високо ставив знання практика проти знань теоретиків?

Да!!!!



Ти не читаєш, та не прислухаєшся до практики від інших, до думок меркелів, підручників.

Ти їх заперечуєш!

На грунті --- я мільйонер. Я знаю.

Все!!!

Тому й хамиш, образи шпурляєш, брешеш, переходиш на особистості -- бо аргументів більше нема.



Тут же не курс - як стати особі мільйонером.

Той же Кіосакі - це не Сміт, Меркель, підручник.

Тут мова не про окрему особу!!!

Не про ларьок.



Ти принципо не те що помиляєшся, а не розумієш про що мова.



З.и. ти експеримент з масою народу хоч один провів?

А в підручниках, книгах, в Сміта, в Меркель --- саме про процеси з масами, з рівнем суспільства.

Мова ж про те, як розвиватися суспільству, масам підприємців.

Там про вже експерименти проведені.

З давніх часів.



А ти ліпеш ларьок свій на ринок держави. Сову на глобус.

Або ще ліпше -- бізнесмена на військового))))

Це ж повне незнання...



Мільйонерів навколо себе багато наробив, повчаючи? Да!!!!Ти не читаєш, та не прислухаєшся до практики від інших, до думок меркелів, підручників.Ти їх заперечуєш!На грунті --- я мільйонер. Я знаю.Все!!!Тому й хамиш, образи шпурляєш, брешеш, переходиш на особистості -- бо аргументів більше нема.Тут же не курс - як стати особі мільйонером.Той же Кіосакі - це не Сміт, Меркель, підручник.Тут мова не про окрему особу!!!Не про ларьок.Ти принципо не те що помиляєшся, а не розумієш про що мова.З.и. ти експеримент з масою народу хоч один провів?А в підручниках, книгах, в Сміта, в Меркель --- саме про процеси з масами, з рівнем суспільства.Мова ж про те, як розвиватися суспільству, масам підприємців.Там про вже експерименти проведені.З давніх часів.А ти ліпеш ларьок свій на ринок держави. Сову на глобус.Або ще ліпше -- бізнесмена на військового))))Це ж повне незнання...Мільйонерів навколо себе багато наробив, повчаючи? detroytred

Повідомлень: 23763 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1968 раз. Подякували: 3203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7032703370347035 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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