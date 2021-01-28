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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:07
andrijk777
Так, згоден, перелічені Вами можливості зміни влади існують, опробовані, працюють, але це лише частина від цілого комплексу дій.
Хомосапієнси з більш широкого ареалу гомінідів України, цілком спроможні заохотити тих,
~ хто має, ймовірністю втрати майна і не тільки майна(способів безліч, а солдацька смєкалка не має меж )
~ хто хоче мати, для чого достатньо лише перших кроків у роботі з першими, що відразу почне давати результати. Ми ж пам'ятаєм, де живемо і наш менталітет.
.
З верхівкою(частиною) айсберга(цілого),сподіваюсь, розібрались.
Підводна решта більш цікава, складна і важлива.
.
Щодо системи. Точніше неможливості ії зміни, Не згоден.
Нагадаю, що навіть такі дії, а тим паче у вигляді Майдану, як насильстві над системою, само по собі вказує на них (зміни системи), адже це з самого початку суперечить ії суті і бажанню.
Не буду заперечувати, що натовп неспроможний на щось конструктивне, але наполягаю на тому, що частина від цього натовпу спроможна.
Біфуркація така непередбачувана пані,
просто Ах?!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:35
bevzaalex написав:
Щодо системи. Точніше неможливості ії зміни, Не згоден.
Нагадаю, що навіть такі дії, а тим паче у вигляді Майдану, як насильстві над системою, само по собі вказує на них (зміни системи), адже це з самого початку суперечить ії суті і бажанню.
Не буду заперечувати, що натовп неспроможний на щось конструктивне, але наполягаю на тому, що частина від цього натовпу спроможна.
Біфуркація така непередбачувана пані,
просто Ах?!
Ще раз: народ поміняти систему не може. Крапка.
Наприклад у нас погана судова система. Народ може її поміняти? Ні звичайно. Можна звичайно на референдум винести питання "Міняємо судову систему? Так/Ні". Відповідь 99% буде "Так". Але це щось змінить?
Зеленський може змінити судову систему(в кращу сторону)? - Ні, звичайно. В силу непідготовленості, небажання, непрофесіоналізму, бажанню сподобатись і т.д.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:39
bevzaalex
пс.
Припускаю, що ми спроможні відкрити віконце змін ще ширше, а привідкриває його для України світовий шторм природніх і нагальних глобальних системних змін.
Мусимо скористатися, адже це питання виживання і досить серйозно, на рівні інстинктів.
Голодупий постмодерн застивить навчитись сьорфить будучи вже на хвилі, або в шухлядку Дарвіна поруч з динозаврами.
Отака замальовка.
Діставайте свої фламастєри
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:44
andrijk777
Ви відразу з козирів?
Судова система є наріжним каменем наших проблем.
Верховенство закону,
дайте
хвилиночку,
течуть сльози...
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:00
bevzaalex написав:andrijk777
Ви відразу з козирів?
Судова система є наріжним каменем наших проблем.
Верховенство закону,
дайте
хвилиночку,
течуть сльози...
дякую за серветку)
так от, верховенство закону як раз і впирається в цю саму судову систему. Очікувати від Зе чи По щось суттєве в цьому напрямку ~ досить патерналістично, іншими словами по дитячому.
Є два шляхи вирішення цього складного питання,
~ перший, це признати свою об'єктність і неспроможність самостійно вирішити цю суперечку, делегувавши найвищі повноваження над судами іноземним інститутам, які краще справляються і мають більшу довіру.
~ створити самотужки цей самий інститут,
тепер мені краще, паржал, можна ще одну серветку,
Тупицький одобряє
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:18
bevzaalex написав:
~ перший, це признати свою об'єктність і неспроможність самостійно вирішити цю суперечку, делегувавши найвищі повноваження над судами іноземним інститутам, які краще справляються і мають більшу довіру.
Нереально. Немає прецедентів в історії.
"Найвищі повноваження над судами" не можна нікому делегувати, тому що це питання національної безпеки.
Ось нижню/середню ланку можна "делегувати", але це мегадорого, у нас банально не хватить коштів для такого кроку.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:50
andrijk777 написав:
Нереально. Немає прецедентів в історії.
Так давайте такі прецеденти створимо.
Доречі.
как на месте отсталой и неэффективной судебной системы в Сингапуре возникла одна из самых эффективных юрисдикций в мире.
До начала 1960-х годов Сингапур не слишком отличался от окружавших его азиатских государств, с их культурой подношений чиновникам — практически легализованной коррупции — внешнего дорогостоящего блеска, медлительности и высокомерия. Страна была бедна ресурсами и критически зависима от внешних поставок, приходилось импортировать даже пресную воду. Судебная система вполне этой культуре соответствовала, ибо в ней работали те же люди, и так оставалось вплоть до начала 1990-х годов.
До 1959 года остров был британской колонией. В наследство независимый Сингапур получил общее право, судебную систему, сформированную по британскому образцу, и беспартийную систему государственной службы. Знаменитое Бюро по расследованию случаев коррупции (Corrupt Practices Investigation Bureau), одна из основ сингапурского чуда, также было создано еще во время британского правления, в 1952 году. Впрочем, современное значение оно получило уже в 1960 году, со вступлением в силу Закона о предотвращении коррупции, наделившего Бюро чрезвычайными полномочиями.
В том же 1960 году правительство возглавил ныне знаменитый Ли Куан Ю, выпускник Кембриджа. Главной его задачей было выстроить честный и эффективный бюрократический аппарат и полицию; работа судебной системы долгое время оставалась на втором плане. Кстати, юридическая связь с бывшей метрополией сохранялась еще долго, вплоть до 1994 года, когда граждане Сингапура потеряли право на апелляцию в Юридический комитет Тайного совета (Judicial Committee of the Privy Council) в Лондоне как окончательную апелляционную инстанцию
Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.
"питання національної безпеки.
Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.
Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.
Хуже нє будєт (тм
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:17
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:59
bevzaalex написав: andrijk777 написав:
Нереально. Немає прецедентів в історії.
Так давайте такі прецеденти створимо.
Доречі.
как на месте отсталой и неэффективной судебной системы в Сингапуре возникла одна из самых эффективных юрисдикций в мире.
До начала 1960-х годов Сингапур не слишком отличался от окружавших его азиатских государств, с их культурой подношений чиновникам — практически легализованной коррупции — внешнего дорогостоящего блеска, медлительности и высокомерия. Страна была бедна ресурсами и критически зависима от внешних поставок, приходилось импортировать даже пресную воду. Судебная система вполне этой культуре соответствовала, ибо в ней работали те же люди, и так оставалось вплоть до начала 1990-х годов.
До 1959 года остров был британской колонией. В наследство независимый Сингапур получил общее право, судебную систему, сформированную по британскому образцу, и беспартийную систему государственной службы. Знаменитое Бюро по расследованию случаев коррупции (Corrupt Practices Investigation Bureau), одна из основ сингапурского чуда, также было создано еще во время британского правления, в 1952 году. Впрочем, современное значение оно получило уже в 1960 году, со вступлением в силу Закона о предотвращении коррупции, наделившего Бюро чрезвычайными полномочиями.
В том же 1960 году правительство возглавил ныне знаменитый Ли Куан Ю, выпускник Кембриджа. Главной его задачей было выстроить честный и эффективный бюрократический аппарат и полицию; работа судебной системы долгое время оставалась на втором плане. Кстати, юридическая связь с бывшей метрополией сохранялась еще долго, вплоть до 1994 года, когда граждане Сингапура потеряли право на апелляцию в Юридический комитет Тайного совета (Judicial Committee of the Privy Council) в Лондоне как окончательную апелляционную инстанцию
Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.
"питання національної безпеки.
Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.
Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.
Хуже нє будєт (тм
Та скільки можна про той Сингапур фантазії писати? Вивчіть питання глибше.
В 1960 році там було 1,6 мільйони населення. Ось буде в Україні 1,6 мільйони - тоді поговоримо. Надіюсь не доживу до цього.
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