на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Так, згоден, перелічені Вами можливості зміни влади існують, опробовані, працюють, але це лише частина від цілого комплексу дій.

Хомосапієнси з більш широкого ареалу гомінідів України, цілком спроможні заохотити тих,

~ хто має, ймовірністю втрати майна і не тільки майна(способів безліч, а солдацька смєкалка не має меж )

~ хто хоче мати, для чого достатньо лише перших кроків у роботі з першими, що відразу почне давати результати. Ми ж пам'ятаєм, де живемо і наш менталітет.

.

З верхівкою(частиною) айсберга(цілого),сподіваюсь, розібрались.

Підводна решта більш цікава, складна і важлива.

.

Щодо системи. Точніше неможливості ії зміни, Не згоден.

Нагадаю, що навіть такі дії, а тим паче у вигляді Майдану, як насильстві над системою, само по собі вказує на них (зміни системи), адже це з самого початку суперечить ії суті і бажанню.

Не буду заперечувати, що натовп неспроможний на щось конструктивне, але наполягаю на тому, що частина від цього натовпу спроможна.

Біфуркація така непередбачувана пані,

просто Ах?! Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2178 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 16:35 bevzaalex написав: Щодо системи. Точніше неможливості ії зміни, Не згоден.

Нагадаю, що навіть такі дії, а тим паче у вигляді Майдану, як насильстві над системою, само по собі вказує на них (зміни системи), адже це з самого початку суперечить ії суті і бажанню.

Не буду заперечувати, що натовп неспроможний на щось конструктивне, але наполягаю на тому, що частина від цього натовпу спроможна.

Біфуркація така непередбачувана пані,

просто Ах?! Щодо системи. Точніше неможливості ії зміни, Не згоден.Нагадаю, що навіть такі дії, а тим паче у вигляді Майдану, як насильстві над системою, само по собі вказує на них (зміни системи), адже це з самого початку суперечить ії суті і бажанню.Не буду заперечувати, що натовп неспроможний на щось конструктивне, але наполягаю на тому, що частина від цього натовпу спроможна.Біфуркація така непередбачувана пані,просто Ах?!

Ще раз: народ поміняти систему не може. Крапка.

Наприклад у нас погана судова система. Народ може її поміняти? Ні звичайно. Можна звичайно на референдум винести питання "Міняємо судову систему? Так/Ні". Відповідь 99% буде "Так". Але це щось змінить?

Ще раз: народ поміняти систему не може. Крапка.

Наприклад у нас погана судова система. Народ може її поміняти? Ні звичайно. Можна звичайно на референдум винести питання "Міняємо судову систему? Так/Ні". Відповідь 99% буде "Так". Але це щось змінить?

Зеленський може змінити судову систему(в кращу сторону)? - Ні, звичайно. В силу непідготовленості, небажання, непрофесіоналізму, бажанню сподобатись і т.д.

Повідомлень: 2825 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 16:39 bevzaalex пс.

Припускаю, що ми спроможні відкрити віконце змін ще ширше, а привідкриває його для України світовий шторм природніх і нагальних глобальних системних змін.

Мусимо скористатися, адже це питання виживання і досить серйозно, на рівні інстинктів.

Голодупий постмодерн застивить навчитись сьорфить будучи вже на хвилі, або в шухлядку Дарвіна поруч з динозаврами.

Отака замальовка.

пс.

Припускаю, що ми спроможні відкрити віконце змін ще ширше, а привідкриває його для України світовий шторм природніх і нагальних глобальних системних змін.

Мусимо скористатися, адже це питання виживання і досить серйозно, на рівні інстинктів.

Голодупий постмодерн застивить навчитись сьорфить будучи вже на хвилі, або в шухлядку Дарвіна поруч з динозаврами.

Отака замальовка.

Діставайте свої фламастєри

Ви відразу з козирів?

Судова система є наріжним каменем наших проблем.

Верховенство закону,

дайте

хвилиночку,

andrijk777

Ви відразу з козирів?

Судова система є наріжним каменем наших проблем.

Верховенство закону,

дайте

хвилиночку,

течуть сльози...

Ви відразу з козирів?

Судова система є наріжним каменем наших проблем.

Верховенство закону,

дайте

хвилиночку,

течуть сльози... Ви відразу з козирів?Судова система є наріжним каменем наших проблем.Верховенство закону,дайтехвилиночку,течуть сльози...



дякую за серветку)

так от, верховенство закону як раз і впирається в цю саму судову систему. Очікувати від Зе чи По щось суттєве в цьому напрямку ~ досить патерналістично, іншими словами по дитячому.

Є два шляхи вирішення цього складного питання,

~ перший, це признати свою об'єктність і неспроможність самостійно вирішити цю суперечку, делегувавши найвищі повноваження над судами іноземним інститутам, які краще справляються і мають більшу довіру.

~ створити самотужки цей самий інститут,

тепер мені краще, паржал, можна ще одну серветку,

дякую за серветку)

так от, верховенство закону як раз і впирається в цю саму судову систему. Очікувати від Зе чи По щось суттєве в цьому напрямку ~ досить патерналістично, іншими словами по дитячому.

Є два шляхи вирішення цього складного питання,

~ перший, це признати свою об'єктність і неспроможність самостійно вирішити цю суперечку, делегувавши найвищі повноваження над судами іноземним інститутам, які краще справляються і мають більшу довіру.

~ створити самотужки цей самий інститут,

тепер мені краще, паржал, можна ще одну серветку,

Тупицький одобряє

~ перший, це признати свою об'єктність і неспроможність самостійно вирішити цю суперечку, делегувавши найвищі повноваження над судами іноземним інститутам, які краще справляються і мають більшу довіру.

Нереально. Немає прецедентів в історії.

"Найвищі повноваження над судами" не можна нікому делегувати, тому що це питання національної безпеки.

Нереально. Немає прецедентів в історії.

"Найвищі повноваження над судами" не можна нікому делегувати, тому що це питання національної безпеки.

Ось нижню/середню ланку можна "делегувати", але це мегадорого, у нас банально не хватить коштів для такого кроку.

Повідомлень: 2825 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 18:50 andrijk777 написав: Нереально. Немає прецедентів в історії.

Нереально. Немає прецедентів в історії.

Так давайте такі прецеденти створимо.

Доречі.

как на месте отсталой и неэффективной судебной системы в Сингапуре возникла одна из самых эффективных юрисдикций в мире.



До начала 1960-х годов Сингапур не слишком отличался от окружавших его азиатских государств, с их культурой подношений чиновникам — практически легализованной коррупции — внешнего дорогостоящего блеска, медлительности и высокомерия. Страна была бедна ресурсами и критически зависима от внешних поставок, приходилось импортировать даже пресную воду. Судебная система вполне этой культуре соответствовала, ибо в ней работали те же люди, и так оставалось вплоть до начала 1990-х годов.



До 1959 года остров был британской колонией. В наследство независимый Сингапур получил общее право, судебную систему, сформированную по британскому образцу, и беспартийную систему государственной службы. Знаменитое Бюро по расследованию случаев коррупции (Corrupt Practices Investigation Bureau), одна из основ сингапурского чуда, также было создано еще во время британского правления, в 1952 году. Впрочем, современное значение оно получило уже в 1960 году, со вступлением в силу Закона о предотвращении коррупции, наделившего Бюро чрезвычайными полномочиями.



В том же 1960 году правительство возглавил ныне знаменитый Ли Куан Ю, выпускник Кембриджа. Главной его задачей было выстроить честный и эффективный бюрократический аппарат и полицию; работа судебной системы долгое время оставалась на втором плане. Кстати, юридическая связь с бывшей метрополией сохранялась еще долго, вплоть до 1994 года, когда граждане Сингапура потеряли право на апелляцию в Юридический комитет Тайного совета (Judicial Committee of the Privy Council) в Лондоне как окончательную апелляционную инстанцию





Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.

"питання національної безпеки.



Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.

Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.

Хуже нє будєт (тм Так давайте такі прецеденти створимо.Доречі.Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.Хуже нє будєт (тм Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2178 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 20:17

Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

Повідомлень: 1934 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 20:59 bevzaalex написав: andrijk777 написав: Нереально. Немає прецедентів в історії.

Нереально. Немає прецедентів в історії.

Так давайте такі прецеденти створимо.

Доречі.

как на месте отсталой и неэффективной судебной системы в Сингапуре возникла одна из самых эффективных юрисдикций в мире.



До начала 1960-х годов Сингапур не слишком отличался от окружавших его азиатских государств, с их культурой подношений чиновникам — практически легализованной коррупции — внешнего дорогостоящего блеска, медлительности и высокомерия. Страна была бедна ресурсами и критически зависима от внешних поставок, приходилось импортировать даже пресную воду. Судебная система вполне этой культуре соответствовала, ибо в ней работали те же люди, и так оставалось вплоть до начала 1990-х годов.



До 1959 года остров был британской колонией. В наследство независимый Сингапур получил общее право, судебную систему, сформированную по британскому образцу, и беспартийную систему государственной службы. Знаменитое Бюро по расследованию случаев коррупции (Corrupt Practices Investigation Bureau), одна из основ сингапурского чуда, также было создано еще во время британского правления, в 1952 году. Впрочем, современное значение оно получило уже в 1960 году, со вступлением в силу Закона о предотвращении коррупции, наделившего Бюро чрезвычайными полномочиями.



В том же 1960 году правительство возглавил ныне знаменитый Ли Куан Ю, выпускник Кембриджа. Главной его задачей было выстроить честный и эффективный бюрократический аппарат и полицию; работа судебной системы долгое время оставалась на втором плане. Кстати, юридическая связь с бывшей метрополией сохранялась еще долго, вплоть до 1994 года, когда граждане Сингапура потеряли право на апелляцию в Юридический комитет Тайного совета (Judicial Committee of the Privy Council) в Лондоне как окончательную апелляционную инстанцию





Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.

"питання національної безпеки.



Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.

Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.

Хуже нє будєт (тм Так давайте такі прецеденти створимо.Доречі.Доречі чув, що наші олігаршата також віддають перевагу судитися там, а не дома. Мабуть на те є причини.Можна чемоданчики, топсекретики і кнопки, засервірувати окремо від котлет, ой мух.Більш того, саме в прогнившій судовій системі особисто я вбачаю найбільшу небезпеку для пересічного.Хуже нє будєт (тм

Та скільки можна про той Сингапур фантазії писати? Вивчіть питання глибше.

Та скільки можна про той Сингапур фантазії писати? Вивчіть питання глибше.

В 1960 році там було 1,6 мільйони населення. Ось буде в Україні 1,6 мільйони - тоді поговоримо. Надіюсь не доживу до цього.

