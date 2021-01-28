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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41
Кабмин решил продать или утилизировать ракетный крейсер «Украина»
«Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации» - сказал вице-премьер Урусский
Не будем о символизме.
На проект выкинули около 200 миллионов долларов. И теперь ещё заплатят за утилизацию
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