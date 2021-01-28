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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7034703570367037 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41 Кабмин решил продать или утилизировать ракетный крейсер «Украина»



«Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации» - сказал вице-премьер Урусский



Не будем о символизме.



На проект выкинули около 200 миллионов долларов. И теперь ещё заплатят за утилизацию Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13947 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7628 раз. Подякували: 3678 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 23:00 Schmit написав: Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".

А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём. А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1115 З нами з: 10.06.19 Подякував: 42 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 23:55 Schmit написав:

Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо. Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.

Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4573 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7034703570367037 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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