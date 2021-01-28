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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41
Кабмин решил продать или утилизировать ракетный крейсер «Украина»
«Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации» - сказал вице-премьер Урусский
Не будем о символизме.
На проект выкинули около 200 миллионов долларов. И теперь ещё заплатят за утилизацию
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:00
Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".
А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:55
Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого
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