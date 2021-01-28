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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41
Кабмин решил продать или утилизировать ракетный крейсер «Украина»
«Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации» - сказал вице-премьер Урусский
Не будем о символизме.
На проект выкинули около 200 миллионов долларов. И теперь ещё заплатят за утилизацию
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:00
Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".
А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:55
Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого
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shapo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:20
unicdima написав: Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
А что ты ожидал увидеть на телеканале российского агента Мураева? Даже название своей партии "наши" и телеканала "наш" он взял с путинского движения "наши".
А телеканал он получил при Порошенко, одновременно с приобретением Медведчуком своих телеканалов. Совпадение? Пэтро конечно нипричём.
Ой, можно подумать при зе мертвечук не купил бы эти каналы. Еще как купил бы.
Суть в том, что сегодня Зе, имея все рычаги и монобольшинство, никак не останавливает творящийся беспредел (а помнится, как обещал разобраться с происхождением денег мертвечука). Но у зеленой НКРЕ претензии только к Прямому. Интер, наш, зик, 112 - ноль внимания. Причины такого бездействия понятны, ведь на ближайшие президентские выборы вторым нужно вывести не проукраинского кандидата, а какого нибудь кремлина. Только на таком фоне зе может переизбраться.
shapo написав: Schmit написав:
Вот такие они, ватники - абсолютное безумие. И такое каждый божий день на этих говноканалах творится, и далеко не всегда там есть Черновол, чтобы поставить вату на место. Позиция ведущих шокирует - вот кто реально продался, а не Вересень и Чайка, как вещал выше пан Шапо.
Еще один недоумок под названием блогер из обоймы порохоботов который называет женщину проституткой хотя даже если этот недоумок продаст свою почку ему её не купить. Про остальное, включая кокаиниста Чорновола топившего в 2004 за Януковича, а теперь топит за бывшего министра Януковича Порошенко могу написать много как и о остальной ахинее этого "блогера", но это бессмысленно т.к.Иришка это все равно сотрёт как стёрла мой ответ до этого
Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, а к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый безумец, как и эта коллаборантка.
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Schmit
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:32
Schmit написав:
Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.
А почему вы себя не относите к чокнутым вытаскивая эту, с позволения сказать,журналистику, на свет?
Это что, признак ума и психического здоровья?
Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.
А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.
Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй
Востаннє редагувалось shapo
в П'ят 29 січ, 2021 08:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:38
shapo написав: Schmit написав:
Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.
Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.
А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.
Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй
Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля.
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Schmit
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:42
Schmit написав: shapo написав: Schmit написав:
Блогер - порохобот, Чорновол - кокаинист, к коллаборантке - претензий нет. Да вы такой же чокнутый, как и эта коллаборантка.
Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.
А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.
Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй
Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля.
Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.
А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.
Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:55
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Блогер помимо того что порохобот как и вы еще и хамовитое малограмотное существо. Кокаин не самое худшее у вечно шмыгающего сынка Чорновола, в политикуме таких полно. Главное, что он готов агитировать за кого угодно - от Януковича до Порошенко. А были бы у Зеленского яйца пел бы осанну и ему.
А коллаборационизм этой женщины состоит в том что она не повторяет мантры о аннексии, вернее, сдаче Крыме, святом майдане где за 7 лет так и не назвали стрелков и организаторов и детей хочет отправить в США как сделали все политики Украины независимо от лагеря и куда возвращаются экспаты типа Яреськл или Супрун.
Какая она нехорошая истеричка, ай-яй-яй
Я же говорю, вы на одной волне с этой кремлевской скрепкой. Претензии к кому угодно, но только не к коллаборантам. Полный одобрямс действий кремля.
Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.
А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.
Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке.
Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда.
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Schmit
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17
shapo написав:
Вы повторяете запущенную шоколадным мантру о том, что кто не согласен с его ярлыками или позволяет высказать что-либо против его мерзкой политике по разделению страны и коррупции априори агент Кремля.
А если ты одел вышиванку и размовляешь на мове, то ты кристально честный патриот.
Ваш поезд ушел и на этот дешевый пропагандонский прием уже мало кто ведется, разве что в этой строго модерируемой под нужным углом ветке.
Schmit написав:
Человек открыто оправдывает оккупацию Крыма и все агрессивные действия кремля - ничего страшного. Порохоботы, вышиванки, мова - вот это беда.
Повторяю еще раз.
Выдайте что-нибудь более осмысленное кроме ярлыков "про-украинский", "про-российский","коллаборант", "патриот" и не приводите в качестве авторитета недоноска-блогера без жены,детей, работы который называет мать 5-х детей снимавшейся в куче фильмов и игравшей в театре еще будучи студенткой проституткой.
И никаким авторитетом точно не есть Тарасик Чорновол готовый кричать за того кто заплатит.
Порохоботы это беда поскольку они несут разделение страны и ненависть одной ее части к другой не разделяющей галицкие ценности вынесенные на поверхность вначале Ющенко, а потом Порошенко, что, собственно, вы тоже тут делаете
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shapo
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